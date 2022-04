McLaren เข้าสู่ metaverse space เปิดตัว McLaren Special Operations (MSO) LAB

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรูสัญชาติอังกฤษ McLaren Automotive ได้เปิดตัว McLaren Special Operations (MSO) LAB ขณะที่กำลังเข้าสู่พื้นที่ metaverse และ Web3 MSO LAB จะเป็นที่ตั้งของ McLaren NFTs รุ่นพิเศษจำนวนจำกัด ซึ่งคาดว่าจะมีการดรอปครั้งแรกในเร็ว ๆ นี้

ตามประกาศอย่างเป็นทางการจาก McLaren MSO LAB เป็นก้าวแรกของ McLaren ใน metaverse และถูกสร้างขึ้นเพื่อ “สำรวจประสิทธิภาพในอนาคต”

From its inception, McLaren has existed to push boundaries. Now, McLaren Automotive is taking the first steps into the metaverse with the launch of MSO LAB: a Web3 platform created to explore the future of performance. pic.twitter.com/evdfCpod08

โดยทั่วไปแล้ว MSO LAB จะเป็นศูนย์กลางที่ช่วยให้สมาชิกที่มีความคิดเหมือนกันสามารถทำงานร่วมกันในชุมชนดิจิทัลได้ มีแผนที่จะเปิดตัวคุณสมบัติอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เช่น การเพิ่มสิทธิพิเศษและรางวัลพิเศษ รวมถึงการทัวร์เสมือนจริงที่ศูนย์เทคโนโลยี MSO LAB การเข้าถึงช่องสำหรับสมาชิกเท่านั้น และคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่จัดโดย MSO LABS

MSO LAB will continue this mission into the digital realm, serving our community as a platform for innovation and collaboration that will push the boundaries of access and experience.



For more information on MSO LAB’s metaverse roadmap, go to https://t.co/pZbifp6QpH.

