Solana NFTs มีปริมาณ 295 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนเมษายน

การบูรณาการกับ OpenSea ได้ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศทั้งหมด

ค่าธรรมเนียมก๊าซใกล้ศูนย์และอุปสรรคในการเข้าต่ำหมายความว่าผู้ค้า NFT ใหม่แห่กันไปที่ Solana มากขึ้น

อนุพันธ์ของ Not Okay Bears บน Ethereum เน้นว่า Solana มาไกลแค่ไหน

NFTs ระเบิดขึ้นที่เกิดเหตุในปี 2564 ด้วยยอดขาย 17 พันล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี จนถึงปีนี้ แม้ว่าสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงที่มีสินทรัพย์สีแดงทั่วทั้งกระดาน รายงาน นี้ จาก Chainalysis แสดงให้เห็นว่าปริมาณในพื้นที่ NFT มีเสถียรภาพ

ด้วยตัวบ่งชี้ระยะยาวทุกตัวที่ชี้ไปที่อายุยืนยาวในพื้นที่ ฉันคิดว่าน่าจะน่าสนใจที่จะประเมินว่าการขายเหล่านี้เกิดขึ้นที่ใด และ Ethereum ยังคงเป็นราชาอยู่หรือไม่

เทรนด์หนึ่งพุ่งออกมาค่อนข้างเร็ว นั่นคือการเติบโตของ Solana

OpenSea

ในประวัติศาสตร์โดยย่อของ NFTs ปริมาณส่วนใหญ่เกิดขึ้นบน Ethereum ส่วนใหญ่บน OpenSea ซึ่งเป็นตลาดที่สร้างขึ้นสำหรับ Ethereum ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ OpenSea ได้ผสานรวมกับ Solana ซึ่งเป็นช่วงเวลาลุ่มน้ำสำหรับคอลเลกชัน Solana NFT ที่ปัจจุบันถูกจำกัดให้ขายในตลาดซื้อขายเฉพาะสำหรับคอลเลกชัน Solana เช่น Magic Eden และ Solanart

ในอีกช่วงเวลาที่เจ็บปวด คอลเลกชันอนุพันธ์ที่เรียกว่า Not Okay Bears ถูกลบออกจาก OpenSea เมื่อวานนี้ หลังจากการร้องเรียนจากนักสะสม Okay Bears ตามเนื้อผ้า มันเป็นอีกทางหนึ่ง – คอลเล็กชั่นแบบน็อคออฟที่เปิดตัวบน Solana แต่การเลียนแบบที่มีรายละเอียดสูงบน Ethereum รู้สึกเหมือนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับ Solana

ติดกับ Okay Bears ปัจจุบันพวกเขาเป็นคอลเลกชั่นที่ร้อนแรงที่สุดใน Solana โดยซื้อขายกันที่ราคาพื้น 222 SOL (11,500 ดอลลาร์) และด้วยปริมาณ SOL ที่หนักถึง 1.5 ล้าน SOL (77 ล้านดอลลาร์) ในเดือนที่แล้ว – และนั่นคือ Magic Eden เพียงอย่างเดียว บน OpenSea พวกเขาทำปริมาณเกือบเท่ากันในเดือนที่ผ่านมา โดยอยู่อันดับที่ 7 บนกระดานผู้นำ – โดยมีเพียงหกคอลเลกชั่นจาก Ethereum ที่สูงกว่าพวกเขา

ราคาพื้นและปริมาณของ Okay Bears (ใน SOL) มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดทั้งเดือน

Bored Ape Solana Club

การอยู่ภายในขอบเขตของอนุพันธ์ อีกกรณีหนึ่งที่ฉุนเฉียวก็คือกรณีของ Bored Ape Solana Club (BASC) ซึ่งเป็นเวอร์ชัน Solana ของ Bored Ape Yacht Club (BAYC) บน Ethereum สิ่งนี้แตกต่างจากสถานการณ์ของ Not Okay Bears ตรงที่คอลเล็กชันอนุพันธ์ที่นี่เป็นการแสดงความเคารพมากกว่าการน็อคเอาท์ BASC ยังได้รับการตรวจสอบบน OpenSea โดยเห็นจรวดปริมาณและราคาพื้นหลังจากนั้นไม่นาน

เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากความวุ่นวายของการเปิดตัว Otherside จาก Yuga Labs ผู้สร้าง BAYC ฉันได้เขียน ที่นี่ เกี่ยวกับความพิเศษของ Ethereum NFT world มันให้ความรู้สึกเหมือน Bored Ape 1% Club เนื่องจากราคาที่สูงเสียดฟ้าและค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ยุ่งยากทำให้นักลงทุนทั่วไปไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว

ความเข้มข้นของความมั่งคั่งในพื้นที่ NFT กำลังสูงอย่างน่ากังวล ในขณะที่การรวมศูนย์ของพื้นที่นั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างแท้จริง Yuga Labs มีคอลเลกชัน 3 อันดับแรกใน OpenSea และยังเป็นเจ้าของสิทธิ์ IP ของ CryptoPunks ไม่ต้องพูดถึงทวีตของพวกเขาเมื่อเดือนที่แล้ว พวกเขาต้องการเริ่มต้นบล็อกเชนของตัวเอง

Solana ให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงโลกของ NFT ทำลายอุปสรรคในการเข้าด้วยค่าน้ำมันที่ต่ำชั้นใต้ดินและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อความสนุก ฉันยังซื้อ Ape ด้านล่างจาก BASC เพื่อระงับความไม่พอใจจากผลกระทบของ Yuga Lab ค่าธรรมเนียมที่ฉันจ่ายไปนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเซ็นต์ และกระบวนการทั้งหมดไม่สามารถเปรียบเทียบได้มากกับคู่สัญญา BAYC สุดพิเศษบน Ethereum

Instagram และ Coinbase

สัปดาห์นี้ยังมีข่าวว่า Instagram ที่ Meta เป็นเจ้าของคือการทดสอบคุณสมบัติที่อนุญาตให้ผู้ใช้แสดง NFT เป็นรูปโปรไฟล์ของพวกเขา Meta ยืนยันว่าแม้การทดสอบเบื้องต้นจะจำกัดอยู่ที่ Ethereum และ Polygon แต่ Solana จะถูกเพิ่มในภายหลัง Coinbase ยังประกาศความตั้งใจที่จะขยายไปยัง Solana เมื่อระบบนิเวศ Ethereum NFT ของพวกเขาเริ่มทำงาน

การเจริญเติบโต

การเข้าถึงสำหรับเจ้าตัวน้อยที่ Solana เสนอนี้กำลังเริ่มจับใจ นักลงทุนรายใหม่เลือกใช้ Solana มากกว่า Ethereum สำหรับการโจมตี NFT ครั้งแรก ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ฉันไปที่ Solana เพื่อซื้อ Ape ข้างต้นของฉัน มีธุรกรรม 9.2 ล้านรายการใน Magic Eden เทียบกับ 1.67 ล้านรายการใน OpenSea ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ตามรายงาน นี้

อย่างไรก็ตาม ควรระวังว่าช่องว่างในการทำธุรกรรมนี้เบ้ส่วนใหญ่เนื่องจากกิจกรรมของบอท อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตนั้นชัดเจน – Solana กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยราคาพื้นของคอลเลกชันหลักเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมา ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นบน Ethereum

บางทีความแม่นยำมากกว่าจำนวนธุรกรรมก็คือปริมาณ และจากข้อมูลของ DappRadar ตลาด Solana NFT เพิ่มขึ้น 91% ในเดือนเมษายน ด้วยปริมาณ 295 ล้านดอลลาร์ เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง 30 วันที่ผ่านมานับจากวันนี้ การล่มสลายได้ทำให้ปริมาณเงินดอลลาร์ลดลง แต่ปริมาณ SOL เพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อพิจารณาถึงการดึงกลับในตลาดที่กว้างขึ้น ความจริงที่ว่าปริมาณในช่วง 30 วันที่ผ่านมาในตลาด 14 อันดับแรกอยู่ที่ 274 ล้านดอลลาร์ (ที่ราคา SOL ปัจจุบันที่ 52 ดอลลาร์) เป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่ง

กราฟด้านล่างแสดงปริมาณจำนวนมากที่เกิดขึ้นใน Magic Eden และ OpenSea

บทสรุป

สรุปได้ว่า Solana NFTs เป็นช่วงขาขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ตลาดคริปโตกำลังนองเลือด – และโทเค็น Solana ยังไม่ได้รับการยกเว้น – เส้นทางระยะยาวสำหรับระบบนิเวศยังคงสูงขึ้น

Ethereum ไม่สามารถแข่งขันกับอุปสรรคเกือบเป็นศูนย์ในการเข้าร่วมที่ Solana เสนอให้กับนักลงทุน NFT พลิก NFTs เล่นกับคอลเลกชันต่าง ๆ และซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นไปได้ทั้งหมดบน Solana โดยมีค่าธรรมเนียมเพียงเศษเสี้ยวเซ็นต์ต่อธุรกรรม สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับ ETH ซึ่งรุนแรงขึ้นจากการครอบงำของคอลเล็กชั่นชั้นนำซึ่งมีราคามหาศาลนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมก๊าซที่เป็นภาระ

อีกครั้ง เว้นแต่คุณจะใช้จ่ายเป็นจำนวนมากใน NFT ที่มีราคาแพงมาก Ethereum นั้นไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากคุณสูญเสียน้ำมันไปมาก หมายความว่ามันยังคงสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองในฐานะบล็อกเชนสำหรับชนชั้นสูง เมื่อพูดถึง NFT อย่างน้อยสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุนด้วยจำนวนที่มากในตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิต Solana ก็เหมาะสมกว่า

ตลาดเริ่มตระหนักถึงสิ่งนี้