POLS ลดลง 33% ถึงเวลาซื้อ Dip หรือไม่? สถานที่ซื้อ POLS ยอดนิยม

หลังจากพุ่งขึ้นมากกว่า 100% เมื่อเร็วๆ นี้ โทเค็นของ Polkastarter หรือ POLS ได้เริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว วันนี้ได้สูญเสียมูลค่าไปหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าอาจเผชิญกับภาวะกระทิง

ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากบทความสั้นๆ นี้เพื่อค้นหาว่า POLS คืออะไร คุ้มหรือไม่ที่จะซื้อ POLS และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ POLS

เนื่องจาก POLS เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ POLS ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ POLS ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ POLS จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

POLS เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม Polkastarter และมีบทบาทหลายประการในระบบนิเวศ ใช้สำหรับการขุดสภาพคล่อง กำกับดูแล ชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และรับสิทธิ์เข้าร่วมในกลุ่มผู้ถือ POLS เท่านั้น

Polkastarter เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ออกแบบมาเพื่อให้ Launchpad ใช้งานง่ายสำหรับพูลโทเค็นและการประมูลข้ามสายโซ่ เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดโดยโครงการบล็อคเชนระยะเริ่มต้นที่ต้องการระดมทุนและแจกจ่ายโทเค็นได้อย่างง่ายดายในเวลาเดียวกัน

ผ่าน Polkastarter โปรเจ็กต์บล็อคเชนสามารถสร้างกลุ่มสวอปข้ามสายโซ่ของตัวเองได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถระดมทุนได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่ผู้ใช้สามารถลงทุนโดยไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากสวอปจะดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยสัญญาอัจฉริยะ

POLS อาจเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่โปรดใช้เวลาในการอ่านการคาดการณ์ราคาอย่างน้อยหลายๆ อย่างจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนที่จะทำสัญญา รับคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

GOV Capital ยังคงแข็งแกร่งใน POLS แม้ว่าจะมีการพัฒนาราคาในปัจจุบัน พวกเขาคาดการณ์ว่าจะซื้อขายมากกว่า 7 ดอลลาร์ต่อปีและ 47.6 ดอลลาร์ใน 5 ปี

#POLS/USDT Pump and dump this shit here on Daily TF!#POLS Pumped almost 3x within a day and then fell 40% from the day within the very day itself.$POLS #POLS #POLSUSDT #Polkastarter @polkastarter pic.twitter.com/D6yBmpo6ff

— TraderAAG 🍥 (@TraderAAG) March 15, 2022