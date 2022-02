ราคา Radicle สดวันนี้อยู่ที่ 7.29 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ 306.5 ล้านดอลลาร์ Radicle เพิ่มขึ้น 44.50% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ Radicle คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เนื่องจาก RAD เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ RAD ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ RAD ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ RAD จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Radicle เป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจสำหรับการทำงานร่วมกันของรหัส ภารกิจที่ระบุไว้คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย ยืดหยุ่น และมีอำนาจสูงสุดสำหรับชุมชนโอเพนซอร์สที่ไม่ได้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม แต่เฉพาะในโปรโตคอลแบบเปิดเท่านั้น

ด้วยโปรโตคอลของ Radicle นักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันในโค้ดได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลาง

เครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ของ Radicle อำนวยความสะดวกด้วยระบบสัญญาอัจฉริยะ ETH แบบเลือกรับ ซึ่งช่วยให้ชื่อระดับโลก องค์กรที่กระจายอำนาจ และโปรโตคอลต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลรักษางานโอเพนซอร์ซของตนไว้ได้

นับตั้งแต่เปิดตัวในรุ่นเบต้า ระบบนิเวศได้เห็นการเปิดตัวโครงการมากกว่า 1,000 โครงการบนเครือข่าย สิ่งเหล่านี้ดึงดูดความสนใจอย่างมากจากชุมชน Web3 โดยรวม

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

ตามการคาดการณ์ราคา ราคาของ Radicle จะเติบโตต่อไป ในปี 2022 ค่าต่ำสุดที่จะไปถึงคือ 7.47 ดอลลาร์ ดูเหมือนว่าเกือบจะอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อพิจารณาจากราคาปัจจุบัน สามารถขึ้นไปถึง 8.24 ดอลลาร์

PP คาดการณ์ว่า Radicle จะซื้อขายอย่างน้อย 11 ดอลลาร์ในปี 2566 และอย่างน้อย 15.78 ดอลลาร์ในปี 2567 โดยสามารถขึ้นไปถึง 18.82 ดอลลาร์ในปีนั้น 1 Radicle จะแตะอย่างน้อย 22.65 ดอลลาร์ในปี 2568 ประมาณสามเท่าของราคาปัจจุบัน

