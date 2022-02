รัฐบาลรัสเซียและธนาคารแห่งรัสเซียมองว่าคริปโตเป็นสกุลเงิน รายงานท้องถิ่นได้แนะนำ

ตามรายงานที่ เผยแพร่ เมื่อเช้าวันพุธ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและธนาคารกลางเกี่ยวกับวิธีการควบคุมอุตสาหกรรมมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ในอนาคต

BREAKING: The Russian government and central bank have just reached an agreement on cryptocurrencies, according to Russia's Kommersant.

Both organizations will treat bitcoin and crypto assets as currencies.

— Pomp 🌪 (@APompliano) February 9, 2022