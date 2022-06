ถ้าฉันมีเงิน 1 ดอลลาร์ทุกครั้งที่ Solana ปิดตัวลงในปีนี้ ฉันจะสามารถซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 500 กรัมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นได้ (นั่นคือ 8 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าถั่วราคาแพงมากขนาดไหน)

เรื่องที่กลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยจนน่าอึดอัดใจ Solana ปิดตัวลงอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่ใช่เพื่อชมการฉลองแพลตตินั่มกาญจนาภิเษกของราชินีเช่นกัน แต่เป็นเพราะเครือข่ายหลักสูญเสียระเบียบการฉันทามติเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ในการประชดประชันอย่างโหดร้าย ไม่นานหลังจากผู้ร่วมก่อตั้ง Solana ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่า Bitcoin จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น Proof-of-Stake เพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกัน อุ๊ปส์

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing.

