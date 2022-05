Tether จะย้ายสินทรัพย์ USDT กว่า 1 พันล้านดอลลาร์จาก Tron ไปยัง Ethereum และ Avalanche

หลังจากที่ UST ของ Terra ล่มสลาย ดูเหมือนว่าจะเกิดพายุในพื้นที่ Stablecoin ที่มีเหรียญ Stablecoin ตัวที่สองและหนึ่งในเหรียญ Stablecoin ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Tether (USDT) ก็สูญเสียเงินดอลลาร์เช่นกัน หลังจากการพัฒนาล่าสุด Tether ได้ประกาศผ่านทวีตว่าจะประสานงาน chain swap เพื่อย้ายสินทรัพย์ USDT จาก Tron blockchain ไปยัง Ethereum และ Avalanche blockchains

ในการประกาศ Tether กล่าวว่ามีแผนที่จะย้ายสินทรัพย์ 1 พันล้านดอลลาร์ USDT จาก Tron ไปยัง Ethereum และ 20 ล้านสินทรัพย์ USDT จาก Tron ไปยัง Avalanche อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานทั้งหมดของ USDT ที่มีเสถียรภาพ

In few minutes Tether will coordinate with a 3rd party to perform a chain swap, converting from Tron TRC20 to Ethereum ERC20, for 1B USDt and from Tron TRC20 to Avalanche, for 20M USDt. The #tether total supply will not change during this process.

— Tether (@Tether_to) May 12, 2022