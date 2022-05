ราคา Bitcoin แตะระดับต่ำสุดที่ 26,597 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว โดยสูญเสียมากกว่า 8% เนื่องจากคริปโตเคอเรนซียังคงขายออกอย่างต่อเนื่อง

ตามข้อมูลจาก CoinGecko สกุลเงินดิจิทัลได้ขยับขึ้นเหนือ $28k และปัจจุบันอยู่ที่ $28,600 คู่ BTC/USD ลดลงประมาณ 4% ในวันนี้และ 28% จากระดับสูงสุดในรอบเจ็ดวันประมาณ $39k ต่อปี BTC ลดลง 39%

แม้ว่าราคาของ Bitcoin จะลดลงตั้งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Michael Saylor ซีอีโอของ MicroStrategy กล่าวว่าสกุลเงินดิจิทัลอ้างอิงยังคงเป็น “การป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดต่อเงินเฟ้อ”

“ Bitcoin เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับเงินเฟ้อ นับตั้งแต่ $MSTR ประกาศการซื้อ BTC ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2020 bitcoin ได้เพิ่มขึ้น 149% เหนือกว่า Silver (-17%), Gold (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11.2%) , M2 (19%), US Homes (28%), & PPI (33%) ” Saylor ทวีต เมื่อวันพฤหัสบดี

#Bitcoin is the best hedge against #Inflation.

Since $MSTR announced its first BTC purchase August 11, 2020, bitcoin has appreciated 149%, outperforming Silver (-17%), Gold (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11.2%), M2 (19%), US Homes (28%), & PPI (33%).

