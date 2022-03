SAND โทเค็น Sandbox metaverse เพิ่มขึ้น 10% จากข่าวการเป็นหุ้นส่วนกับ Paris Hilton และธนาคาร HSBC

Sandbox ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกมที่เปิดตัวบน Ethereum blockchain เพื่อใช้ประโยชน์จากโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) และ cryptocurrencies ได้กลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจสำหรับแบรนด์ใหญ่ๆ ที่เข้าสู่ metaverse

เป็นผลให้ราคาของโทเค็นดั้งเดิม SAND เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น วันนี้ ราคาของ SAND กระโดดขึ้น 10% มาอยู่ที่ $2.97 หลังจากที่ธนาคาร HSBC และ Paris Hilton ผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกันเลือก The Sandbox สำหรับการเปิดตัว metaverse

อย่างไรก็ตาม SAND ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 65% ในเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อเช้านี้ HSBC ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรป ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับแพลตฟอร์ม The Sandbox

HSBC ตั้งเป้าที่จะซื้อที่ดินเสมือนจริงบางส่วนบน The Sandbox ที่ลูกค้าของธนาคารสามารถใช้เพื่อสร้างกิจกรรมการเล่นเกมและสร้างอีสปอร์ตที่แตกต่างกัน

ในแถลงการณ์ที่เตรียมไว้ Suresh Balaji ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดสาขาเอเชียแปซิฟิกของ HSBC กล่าวว่า:

"ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ The Sandbox เรากำลังโจมตี metaverse ทำให้เราสามารถสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมได้…. เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับพันธมิตรด้านกีฬา ทูตของแบรนด์ และ Animoca Brands เพื่อ ร่วมสร้างประสบการณ์ที่มีการศึกษา ครอบคลุม และเข้าถึงได้"

Animoca Brands Company เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ The Sandbox และได้ลงทุนอย่างมากในการเล่นเกมและคริปโต ความแตกต่างหลักระหว่าง The Sandbox กับแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่นๆ เช่น Minecraft หรือ Roblox คือใน The Sandbox ผู้เล่นสามารถปรับแต่งการออกแบบแพลตฟอร์ม รูปแทนตัว และวัตถุ และยังสามารถซื้อหรือขายที่ดินเสมือนจริงได้

ในคืนวันอังคาร Paris Hilton คนดังชาวอเมริกัน ได้เริ่มต้นความร่วมมือกับ The Sandbox ในคอนเสิร์ตเทศกาล SXSW ปีนี้ที่ The Sandbox จัดขึ้นแบบเสมือนจริง

