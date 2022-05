การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคากลางสหรัฐฯสะท้อนถึงตลาดคริปโตทั้งหมดในเชิงบวก หนึ่งในผู้ชนะคือ Thorchain

โทเค็นดั้งเดิมของ RUNE เพิ่มขึ้นอีกหลังจากการประกาศว่าโปรแกรมให้รางวัลบั๊กด้วย Immunefi ได้รับการอัปเดตแล้ว ระบบนิเวศของ Thorchain จะจ่ายเงินสูงถึง $1,000,000 สำหรับการตรวจจับช่องโหว่ที่สำคัญ

หากคุณต้องการทราบว่า Thorchain คืออะไร สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้หรือไม่ และแหล่งซื้อ Thorchain ชั้นนำ คุณมาถูกที่แล้ว

Thorchain เป็นโปรโตคอลสภาพคล่องแบบกระจายศูนย์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน cryptocurrency ได้อย่างราบรื่นบนเครือข่ายจำนวนหนึ่งโดยไม่เสี่ยงที่จะสูญเสียการควบคุมและการดูแลทรัพย์สินของพวกเขา

โปรโตคอลนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สลับสินทรัพย์หนึ่งไปยังอีกสินทรัพย์หนึ่งในการตั้งค่าที่ไม่ได้รับอนุญาต สามารถจัดหาสภาพคล่องได้โดยไม่ต้องพึ่งหนังสือสั่งซื้อ อัตราส่วนของสินทรัพย์ในกลุ่มจะใช้เพื่อรักษาราคาตลาด

RUNE เป็นโทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม Thorchain ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินหลักในระบบนิเวศของ Thorchain ผู้ใช้แพลตฟอร์มยังใช้เพื่อกำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการต่อต้านของ Thorchain

Thorchain สามารถลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้

Wallet Investor ถือว่า RUNE ของ Thorchain เป็นการลงทุนที่ดี พวกเขาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยคาดการณ์ว่าราคาจะอยู่ที่ 22.72 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2570

การลงทุน 5 ปีจะสร้างรายได้ประมาณ +214% หากคุณลงทุน $100 ใน Thorchain ตอนนี้ อาจสูงถึง $314 ในปี 2027

