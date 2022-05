ราคา Tron (TRX) ลดลง 6% หลังจากพุ่งขึ้นจากการเพิ่มทุนสำรอง stablecoin อย่าง USSD

แม้จะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการลดลง 6.1% แต่ Tron (TRX) ก็เพิ่มขึ้น 9.3% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากการเปิดตัว Stablecoin ใหม่

เมื่อวันเสาร์ Tron DAO ได้ซื้อโทเค็น TRX เพิ่มเติมเพื่อรองรับ Stablecoin ตัวใหม่

TRON DAO Reserve ซึ่งสนับสนุน Tron Stablecoin ใหม่ USDD กล่าวว่าได้ซื้อโทเค็น TRX เกือบ 504.6 ล้านโทเค็นมูลค่า 38.99 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุน Stablecoin ใหม่ ตลอดจนปกป้องตลาด crypto ทั้งหมดและอุตสาหกรรมบล็อกเชน

To safeguard the overall blockchain industry and crypto market, TRON DAO Reserve have bought 504,600,250 #TRX at 0.07727 average price with 38,993,043 #USD .

นอกจากนี้ Tron เพิ่งเปิดตัว Stablecoin USDD ซึ่งเกินอุปทานหมุนเวียนทั้งหมด 200 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง 48 ชั่วโมง โดยมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 30%

อัตราผลตอบแทนสูง 30% ของโทเค็นดูเหมือนว่าจะดึงดูดการยอมรับโทเค็นมากขึ้น นอกเหนือจากนี้เป็นผลตอบแทนสูงสุดที่จะนำเสนอโดย stablecoin ใด ๆ ในตลาด

TRON DAO Reserve สังเกตเห็นการยอมรับอย่างรวดเร็วของ USDD และสัญญาว่าในอีก 10 วันข้างหน้าเครือข่ายจะอนุมัติโทเค็นอีก 1 พันล้านโทเค็น อย่างไรก็ตาม Reserve ยังตั้งข้อสังเกตว่าการได้รับค่าตอบแทนไม่ได้รับประกันการออกหรือการหมุนเวียนของโทเค็น ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด

#USDD is increasing at such a rapid rate that we have decided to authorize 1 more billion #USDD in the next ten days. Be aware that authorization doesn't mean issuance or circulation, which depends on market demand.

— TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 7, 2022