Waves Labs กำลังเปิดสำนักงานใหญ่ในไมอามีและได้ว่าจ้างคนสำคัญจำนวนหนึ่งในทีมผู้นำในสหรัฐฯ หลังจากประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สกุลเงินดิจิทัล Waves ซึ่งปัจจุบันใหญ่เป็นอันดับ 32 ตามมูลค่าราคาตลาด ได้รับข่าวมากกว่า 50%

หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีซื้อ Waves และสถานที่ซื้อ คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เนื่องจาก WAVES เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ WAVES ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ WAVES ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ WAVES จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Waves เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนแบบมัลติฟังก์ชั่นที่รองรับสัญญาอัจฉริยะ dApps และกรณีการใช้งานอื่น ๆ WAVES โทเค็นดั้งเดิมของมันใช้เพื่อจ่ายรางวัลบล็อกท่ามกลางธุรกรรมทางการเงินมาตรฐานอื่น ๆ อุปทานของมันไม่มีขีดจำกัด

Waves เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ประเภทแรกในประเภทนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มบล็อกเชนพื้นฐาน และพยายามดึงดูดลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งต้องการใช้บล็อกเชนในการสร้างบริการใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการ

เมื่อเปิดตัว ความเร็วและสัญชาตญาณของ Waves นั้นเหนือกว่าคู่แข่ง และยังคงเป็นกรณีนี้ในระดับที่ดี แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจะปรากฏในตลาด

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

ราคาเหรียญดิจิทัลทำให้การทำนายดังต่อไปนี้:

