เกิดอะไรขึ้นกับการเคลื่อนไหวของราคารถไฟเหาะตีลังกาในปี 2022 ของ Waves

รถไฟเหาะเป็นคำที่ใช้บ่อยในสกุลเงินดิจิทัล แน่นอนว่าเป็นคำศัพท์แรก ๆ ที่คุณควรนึกถึงเมื่อดูแผนภูมิ Waves เหรียญได้รับ 240% ในเดือนมีนาคม 2022 แต่ได้คืนกำไรเหล่านั้นทั้งหมดและอื่น ๆ และตอนนี้ซื้อขายต่ำกว่า 70% เมื่อเปิดในวันปีใหม่

ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 81 บน CoinMarketCap ย้อนกลับไปในปี 2017 อยู่ใน 20 อันดับแรก ก่อนที่คู่แข่งอย่าง Solana, Matic และ Polkadot จะพุ่งขึ้นสู่เวที

เกิดอะไรขึ้นที่นี่?

บล็อกเชนอเนกประสงค์ที่สามารถรองรับแอปพลิเคชั่นกระจายอำนาจและสัญญาอัจฉริยะต่าง ๆ สรุปของ Waves อ่านว่าเป็นทางเลือกแทน Ethereum จริง ๆ ที่นิยมมากที่สุดคือให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแลกเปลี่ยนโทเค็นคริปโตที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาอัจฉริยะมากมาย แต่สามารถเรียกใช้สกุลเงินผ่านสคริปต์จากบัญชีผู้ใช้ที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชนของ Waves

แผนภูมิด้านล่างซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตลาดของ WAVES ตั้งแต่ต้นปี ต้องการเพียงการชำเลืองมองเท่านั้นที่จะรู้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่นี่ผิดปกติเพียงใด

ความเฟื่องฟูในเดือนมีนาคมเกิดจากหลายตัวแปร ความคาดหมายเกี่ยวกับการอัปเกรด Waves 2.0 การประกาศกองทุน 150 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มแอปพลิเคชันและโปรโตคอลที่ทำงานบนบล็อคเชน นอกจากนี้ ทวีตด้านล่างยืนยันอีกครั้งว่า Sasha Ivanov ผู้ก่อตั้ง Waves ‘เป็นชาวยูเครนดูเหมือนจะเป็นแรงผลักดันบางอย่างเช่นกัน

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0

แต่เหตุใดการตกต่ำจึงลดลงตั้งแต่ ลดลง 93% จากจุดสูงสุด? สิ่งที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือการวิเคราะห์ที่เผยแพร่บน Twitter ว่าทีมมีส่วนร่วมในการจัดการราคาของโทเค็นดั้งเดิมผ่านโปรโตคอลการให้ยืม DeFi Vires.finance สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า Ivanov มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเท็จ แทนที่จะโทษ Alameda สำหรับการจัดการราคาในขณะเดียวกันก็เปิดตัวแคมเปญสื่อที่ไม่เป็นมิตรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขายที่ตื่นตระหนกในตลาด

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022