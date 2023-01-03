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У судових поданнях звинуватили чиновників Багамських островів у тому, що вони просили Бенкмана-Фріда викарбувати нові токени та передати їх чиновникам

Комісія з цінних паперів Багамських островів (SCB) також відреагувала на претензії, що токени, які знаходилися під її контролем, були вкрадені

Важко сказати, які звинувачення правдиві, але будь-хто, навіть віддалено пов’язаний з FTX, відчує негативні наслідки через усю цю катастрофу, і регулятор Багамських островів не стане винятком

За останній місяць-два після вражаючого краху FTX було зроблено багато вражаючих відкриттів. Але одним із найпідступніших (принаймні для мене) виявилося те, що уряд Багамських островів співпрацював із Бенкманом-Фрідом, щоб той викарбував нові токени вже після краху біржі.

Юристи звинувачують чиновників Багамських островів у спробі викарбувати нові токени

У грудні адвокати FTX заявили в судовій заяві, що представники уряду Багамських островів сказали Бенкмана-Фріда викарбувати нові цифрові активи вартістю «сотні мільйонів доларів» та водночас вимагали, щоб опальний генеральний директор передав ці нові токени під контроль урядових чиновників.

У звіті, який опублікував Bloomberg, також наголошується, що офіційні особи Багамських островів працювали над тим, щоб допомогти Бенкман-Фрід відновити доступ до основних комп’ютерних систем на платформі FTX. Чиновники «відповідали за надання несанкціонованого доступу» до систем, щоб отримати контроль над деякими цифровими активами, які були на платформі FTX.

Це викликало особливе занепокоєння, адже кошти, вочевидь, рухалися в блокчейні вже після краху FTX. Через повідомлення про «злом» криптовалюту на суму 477 млн доларів переміщали через кілька днів після заяви про банкрутство, а потім хакер намагався перевести ці кошти різним суб’єктам та обміняти на інші валюти.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets. — FTX (@FTX_Official) November 20, 2022

Чи має це якийсь зв’язок з тією історією щодо тиску чиновників Багам на Бенкмана-Фріда – це лиш чисте припущення, і, якщо чесно, немає жодних доказів того, що влада має до цього якесь відношення.

Сьогодні регулятор Багамських островів оприлюднив заяву, в якій виступає проти вищезазначених коментарів Джона Рея III, представника американських боржників FTX. У цій заяві йдеться про те, що «потрібно ще раз виправити суттєві викривлення, зроблені паном Джоном Дж. Реєм III… у пресі та судових документах».

У заяві зазначено, що судові подання Рея, які були зроблені «під присягою», були «без доказів», вони рішуче заперечували твердження про те, що чиновники сказали Бенкману-Фріду карбувати нові токени, а також те, що «співробітникам (FTX) дали інструкції викарбувати нові токени FTT на 300 млн доларів». Також оскаржувалося твердження про те, що цифрові активи, які знаходилися під контролем Комісії з цінних паперів Багамських островів (SCB), були «викрадені».

Що ж сталося насправді?

Чесно кажучи, неможливо дізнатися всі подробиці цього фіаско. Проте очевидно, що вся ця епопея з кожним днем стає все більш брудною та принизливою для криптовалюти в цілому, і кожен, хто має хоч якесь відношення до FTX, виглядає все гірше й гірше.

Очевидно, стався масштабний провал стосовно регулювання на Багамських островах, і в результаті цього SCB справедливо зазнав ударів. У нас немає доказів, щоб обґрунтувати свою думку та заявити, чи витримають критику інші звинувачення, але я впевнений, що час покаже.

Важко переоцінити смуток та серйозність ситуації з FTX, адже в неї було понад мільйон кредиторів, зникли активи клієнтів на 8 млрд доларів, та зруйновано життя багатьох людей. Зараз настав час розібратися в цьому безладі та спробувати з’ясувати, хто саме винен, окрім Бенкмана-Фріда, адже звинувачень більше, ніж достатньо.