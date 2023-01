За останній місяць-два після вражаючого краху FTX було зроблено багато вражаючих відкриттів. Але одним із найпідступніших (принаймні для мене) виявилося те, що уряд Багамських островів співпрацював із Бенкманом-Фрідом, щоб той викарбував нові токени вже після краху біржі.

У грудні адвокати FTX заявили в судовій заяві, що представники уряду Багамських островів сказали Бенкмана-Фріда викарбувати нові цифрові активи вартістю «сотні мільйонів доларів» та водночас вимагали, щоб опальний генеральний директор передав ці нові токени під контроль урядових чиновників.

У звіті, який опублікував Bloomberg, також наголошується, що офіційні особи Багамських островів працювали над тим, щоб допомогти Бенкман-Фрід відновити доступ до основних комп’ютерних систем на платформі FTX. Чиновники «відповідали за надання несанкціонованого доступу» до систем, щоб отримати контроль над деякими цифровими активами, які були на платформі FTX.

Це викликало особливе занепокоєння, адже кошти, вочевидь, рухалися в блокчейні вже після краху FTX. Через повідомлення про «злом» криптовалюту на суму 477 млн доларів переміщали через кілька днів після заяви про банкрутство, а потім хакер намагався перевести ці кошти різним суб’єктам та обміняти на інші валюти.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets.

— FTX (@FTX_Official) November 20, 2022