Децентралізація – це чудово, але є в неї й негативні сторони

Санкції.

Безсумнівно, це зараз модне слівце в криптовалютних колах, і лунає воно поруч із цензурою, регулюванням та централізацією.

Цього тижня ми побачили, наскільки серйозна ця проблема, і як збільшується інтерес правоохоронних органів до криптовалюти. У середу в Сполучених Штатах повідомили про ліквідацію російсько-венесуельської мережі, яка використовувала Tether (USDT) для незаконного переміщення грошей.

Проти Росії було запроваджено агресивні міжнародні санкції після того, як у лютому вона вторглася в Україну. Саме тому на передній план вийшла тема криптовалюти та її можливості обходити такі санкції.

Стійкість до цензури є базовою в криптопросторі

З одного боку, тут спостерігається колосальна стійкість до цензури. Дійсно, вона формує основу криптовалют. Завдяки цій привабливій якості децентралізації люди отримують можливість контролювати свої багатства та уникати впливу з боку урядів та інших центральних установ.

Децентралізація та стійкість до цензури пропонують різноманітні переваги. Подумайте про людей, які живуть під владою ненадійних режимів і які тепер можуть отримати деякий контроль над своїм багатством. Громадяни переживають серйозну інфляцію, яка виникла через некомпетентність урядів, і зараз вони з легкістю можуть просто купити стейблкоїни, щоб таким чином зберегти свої кошти в доларах США.

Переваги децентралізації визнають майже всі. На мою думку, значною мірою саме завдяки ним я так захоплююсь цією дивною маленькою галуззю. Вони допомагають позбутися фінансових привілеїв і дають громадянам країн, що розвиваються, шанс зберегти свої статки. Звичайно, біткоїн напрочуд мінливий, і наразі він абсолютно не підходить як засіб збереження вартості, однак до криптовалюти належать і менш мінливі монети – стейблкоїни, їх можна знайти цілу низку.

Чи має децентралізація недоліки?

Багато людей засуджують Tether за те, що він централізований. Вони стверджують, що тут ви підвладні примхам уряду США. І вони мають рацію. Щоб переконатися в цьому, подивіться, що відбувалося з Tornado Cash (кеш-міксер на базі Ethereum) минулого місяця.

В будь-який момент уряд може наказати Tether заморозити гаманці, і Tether повинен виконати цей наказ. Вони є регульованою компанією, і саме так зобов’язані чинити регульовані компанії.

Ось чому я так довго сперечаюся за те, що Ethereum є занадто централізованим. Вся ця екосистема дуже залежить від централізованих стейблкоїнів на кшталт Tether і Circle. Якщо капітал, що протікає через цю систему, централізований і підлягає цензурі, то як можна децентралізувати Ethereum або взагалі DeFi-сектор?

Однак нам потрібно протистояти недолікам децентралізації. Незважаючи на те, що це прекрасна характеристика, і незважаючи на всі ті двері, які вона нам відкриває, є у неї дуже серйозні недоліки. По-перше, вона дозволяє обходити міжнародні санкції. Це неприємна, але реальна дійсність – децентралізовані криптовалюти дійсно допомагають в цьому.

Що сталося цього тижня?

Цього тижня стало відомо, що Міністерство юстиції США висунуло звинувачення п’ятьом росіянам і двом венесуельцям в підтримці глобальної мережі, що займалася відмиванням грошей і торгівлею з компаніями, які потрапили під санкції. Це повідомлення підкреслює, наскільки реальна ця проблема.

Міністерство юстиції заявило, що обвинувачені сприяли торгівлі сотнями мільйонів барелів нафти, які згодом відправлялися російським і китайським покупцям. Окрім того, членів цього угрупування звинуватили в контрабанді військової техніки до Росії.

Оскільки Росія продовжує вести проти України війну, вимальовується досить сумна картина того, як за допомогою криптовалюти можна сприяти військовим діям. Як повідомляє The Block, один із обвинувачених, росіянин Юрій Орєхов, нібито сказав своєму спільнику «Не варто хвилюватися та стресувати. Як тільки почнемо швартування, відразу перекажемо (криптовалюту). USDT працює швидко, як SMS».

Повідомляється, що проросійські збройні формування також використовують криптовалюту, щоб фінансувати свою діяльність. Варто зазначити, що Україна більш активно використовує криптовалюту в якості пожертвування: після того, як віцепрезидента зробив допис в Twitter, їм вдалося зібрати понад 100 млн доларів.

І хоча те, що ми обговорювали, стосується централізованої криптовалюти Tether, однак потенційні проблеми поширюються на всі криптовалюти, а не лише на децентралізовані монети. Однак для останніх можливість того, що правоохоронні органи припинять їхню незаконну діяльність, значно зменшується – це неймовірне благо, але водночас і страшна перспектива.

Чи варте воно того?

Як і в багатьох інших речах, тут є свої плюси та мінуси.

Мова йде про те, чи переважать позитивні стороні негативні. Чи зможе сила децентралізації та всі переваги, які вона пропонує світу, перевищити можливості для зловмисників вільно здійснювати транзакції?

Гадаю, що так, але нам потрібно діяти тут дуже обережно та не випускати з уваги ті лихі речі, що відбуваються на периферії галузі. Звичайно, правоохоронні органи також мають зіграти свою роль, і події цього тижня показують, що вони все активніше починають робити це.

Щоб закрити цю тему, децентралізація – дивовижна річ. Однак вона неідеальна, і це потрібно визнати. Сподіваюся, її плюси й надалі переважатимуть мінуси. Але наступного разу, коли співатимете дифірамби про утопічне майбутнє, в основі якого лежатиме децентралізація, подумайте про те, що є тут і свої недоліки.