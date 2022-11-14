Криптовалютна біржа OKX проведе лістинг MRST, нативного токена проєкту метавсесвіту Mars.

OKX, одна з провідних криптовалютних бірж у світі, збирається здійснити лістинг MRST, нативного токена проєкту метавсесвіту Mars.

Mars – це платформа метавсесвіту , яку розробила компанія Mars Lab. Як повідомляє команда розробників, на цій платформі метавсесвіту на марсіанську тематику Mars Labs має невелику територію, що називається «Colony» (колонія).

Користувачі платформи можуть володіти колонією у вигляді NFT, і це дозволяє їм будувати будинки чи комерційні будівлі. Також за допомогою смарт-контракту на основі блокчейну можна підписати договір оренди.

У Mars Labs пояснили, що, роблячи внесок у метавсесвіт Mars, користувачі можуть отримати винагороди у вигляді Mars Token (MRST). Цю екосистему розробили таким чином, щоб усі користувачі платформи могли заробляти MRST через систему Play-and-Earn (PAE).

MRST є нативним токеном метавсесвіту Mars, тому очікується, що він виконуватиме важливі функції в цій екосистемі. За допомогою MRST можна придбати більшість будівель у колонії, також завдяки йому користувачі можуть торгувати між собою.

Більше того, користувачі можуть на власний смак облаштувати простір, наприклад, торговий центр, галерею, зал для вечірок, класну кімнату тощо. Якщо користувачі будуть проводити у метавсесвіті різноманітні події, то зможуть отримувати додатковий дохід, який сплачуватимуть за допомогою токена MRST.

З розвитком платформи стороннім розробникам або розробникам інді-ігор дозволять розробляти та запускати ігри за допомогою програмного забезпечення «The Mars Game Creator». Користувачі метавсесвіту Mars також можуть самостійно організовувати спортивні ліги. Залежно від того, якою буде кількість активних користувачів, MRST буде використовуватися в якості винагороди для гравців.

Окрім лістингу токена MRST на своїй платформі, біржа OKX також виявила, що запустила торгову лотерею, переможці якої отримають MRST на суму до 20 000 доларів США.

Криптобіржа розкрила, що протягом наступних 10 днів між 20 найкращими денними трейдерами DEX розділять MRST на суму 18 000 доларів (1 800 доларів щодня). OKX проведе ейрдроп решти токенів MRST на суму 2000 доларів і роздасть їх 20 щасливчикам, які здійснять транзакції на суму 10 чи більше токенів MRST через гаманець OKX Web3 Wallet.

OKX є однією з провідних криптобірж у світі. Лістинг токена MRST на їхній платформі забезпечить достатню ліквідність для користувачів метавсесвіту Mars та власників токена.

OKX проведе лістинг MRST приблизно через два місяці після того, як ця біржа оголосила про запуск OKX Lite. OKX Lite полегшує купівлю, продаж і обмін криптовалюти.

За словами команди цього проєкту, спрощена версія торгового додатку OKX має більш зрозумілий вигляд та інтерфейс, ніж інша версія, яка ідеально підходить для більш досвідчених трейдерів.