Основні тези

Цей січень видався найкращим для криптобанків майже за десятиліття

68% пропозиції біткоїнів є прибутковими порівняно з 50%, що були на початок січня

Кореляція біткоїну та ризикових активів сягає майже історичного максимуму, а політика ФРС щодо відсоткових ставок продовжує грати ключову роль

Перемоги треба святкувати перемоги, правда? І так, криптоінвесторам потрібна була перемога. Після року, в якому було безліч банкрутств, арештів, звільнень та червоних графіків, новий рік почався з приємностей.

Так, дійсно, січень є найкращим місяцем для криптовалюти починаючи з 2013 року. Давайте заглибимося в підсумкову статистику кращого місяця та поглянемо на умови, за яких ми входимо в лютий.

Ставка фінансування є позитивною

На початку місяця біткоїн торгувався за 16 600 доларів США, а завершив січень на позначці в 23 100 доларів, тобто він зріс на цілих 39%.

Ставка фінансування – це ціна, яку трейдери платять за довгі чи короткі позиції на ф’ючерсному ринку. Якщо ставка фінансування є позитивною, це означає, що довгі позиції переважають, і трейдери, що відкрили довгі позиції, платять трейдерам, що торгують короткими позиціями. Справедливо і навпаки: негативна ставка фінансування означає, що трейдери коротких позицій платять трейдерам, що торгують довгими позиціями.

Це означає, що, хоча цей показник і недосконалий, та він добре демонструє ринкові настрої. Якщо поглянути на ставку протягом січня, вона була позитивною увесь місяць, за винятком двох днів, адже балом правили бики.

Трейдери біткоїну знову мають прибутки

Найкращий спосіб підбити підсумки крипторинку цього місяця – поглянути, яка частина пропозиції є прибутковою. Минулого року все закінчилося досить гостро: половина з циркуляційної пропозиції біткоїну в 19,3 млн монет принесла прибутки.

Якщо перемотати на 31 день вперед, зараз ця цифра зросла і становить 68%.

Довга дорога назад

Так, я лише вчора написав статтю про те, наскільки серйозними були збитки, завдані у 2022 році. Це не той випадок, коли ніжне ставлення кардинально змінює долю ринку. Криптогалузь продовжує переживати неприємності: тривають звільнення та банкрутства, це якщо говорити про останні кілька тижнів.

Криптовалюта, як ніколи раніше, просто слідує за макроекономікою. Інших причин цьому ралі немає. Сьогодні має відбутися засідання Федеральної резервної системи США, на якому окреслять нову політику відсоткових ставок, тому цей підйом може досить швидко зникнути або ж посилитися ще більше, залежно від того, що скаже голова ФРС Джером Павелл.

Кореляції залишаються захмарними

Не треба вірити мені на слово. Якщо просто поглянути на наявні кореляції, видно, наскільки сильно Джером Павелл тримає біткоїн за руку.

Звучить дещо іронічно: легіон криптовалютних трейдерів нервово чекає слів голови центробанку, щоб дізнатися, куди рухається біткоїн та решта учасників ринку. Що там розказували про інструмент хеджування ?

І якщо кореляція між ринком і біткоїном була сильною, можете побитися об заклад на ваш останній сатоші, що вона ще вища між біткоїном та іншими гравцями ринку. Відтоді, як у квітні 2022 року ми вступили в цю нову еру високих відсоткових ставок, Федеральна резервна система все міцніше тримає за руку біткоїн, а біткоїн тримає всі інші криптовалюти.

Заключні думки

Це був зірковий місяць для криптовалюти, ми пригадали бурхливе зростання, на яке вона була здатна в старі добрі часи бичачого ринку.

Сьогодні Федеральна резервна система оприлюднить нову політику відсоткових ставок, тому ринки можуть коливатися, що послугує стимулом для нещодавнього підйому або ж викличе різке скороченням, можливі обидва варіанти, все залежить від тону голови ФРС Джерома Павелла.

У довгостроковій перспективі криптопростір ще відчуватиме наслідки численних негативних подій минулого року, а біткоїн, який торгується на Nasdaq як ставка з кредитним плечем, ще далеко не в ідеальному стані.

Хоча фундаментальні показники біткоїну схожі на ті, що мають сировинні товари, і він має великі мрії на майбутнє, та наразі ВТС залишається дуже спекулятивним активом. А як щодо інших криптовалют? Просто скопіюйте та вставте аналіз біткоїну і підніміть рівень волатильності на одну (або три) сходинку(и).