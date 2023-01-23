Основні тези

На початку року криптовалюта здорожчала через очікування, що відсоткові ставки можуть бути знижені раніше, ніж це прогнозувалося

Це суперечить думці про те, що криптовалюта не корелюється з ринком, ми бачимо свідчення помилковості цієї думки

Якщо поглянути на цінову дію криптовалюти під час пандемії та подальшого циклу підвищення ставок, бачимо, що це надзвичайно ризиковий клас активів, який рухається паралельно іншим спекулятивним класам активів

Протягом останніх кількох місяців ринки стали зеленими, адже дані про інфляцію покращилися по всьому світу. Криптовалюта також потрапила у цей список запрошених, і зараз спостерігається найбільше за 9 місяців ралі цифрових активів.

Якщо колись і були якісь сумніви (зараз їх не має бути), то тепер раз і назавжди стало зрозуміло, що будь-який наратив про те, що криптовалюта є некорельованим активом, просто вмер.

Бичаче ралі під час пандемії

Можемо коротко підсумувати останні кілька років у криптокраїні: спочатку цей клас активів стрімко рухався вгору, бо центральні банки по всьому світу проводили політику наднизьких відсоткових ставок.

Оскільки через головного «чорного лебедя» — пандемію COVID-19 — економіки просіли, в першому кварталі 2020 року країни зіштовхнулися з дуже невизначеною перспективою. Через карантин, що охопив весь світ, центральні банки були змушені робити все можливе, щоб стимулювати витрати людей.

З’явилися пакети стимулів безпрецедентного масштабу.

Завдяки всім цим стимулам та дешевим грошам ризикові активи почали поводитися неадекватно. Найбільшим лідером серед цього божевілля була криптовалюта. Дехто стверджував, що ці активи зростали через неминучу інфляцію, яка стала наслідком всієї цієї експансіоністської монетарної політики, адже криптовалюта була інструментом хеджування напротивагу фіатній системі. Однак цей аргумент не підтвердився.

Перехід до нової парадигми відсоткових ставок

Так, дійсно, у 2022 році інфляція підвищилася, і цього разу центральні банки були змушені зробити навпаки — агресивно підняти ставки, оскільки вартість життя невблаганно зростала.

Як за інструкцією, це обмежило ризикові активи. Ліквідність витікає із системи, попит знижується. Інвестори тепер мають альтернативні засоби, де можна зберігати свої багатства та отримувати прибуток, причому гарантовані урядом ОВДП тепер пропонують розумні альтернативи, на відміну від нульових (або негативних у деяких країнах) ставок, що були раніше.

І криптовалюта пішла вниз за іншими світовими ризиковими активами. Мало того, масштаб обвалу в цьому секторі був такий, якого ми не бачили в основному класі активів вже тривалий час. Біткоїн знизив свою ринкову капіталізацію на понад три чверті, і зараз знаходиться в більш вигідній позиції порівняно з альткоїнами, багато з яких були знищені.

І зараз останні кілька місяців ми спостерігаємо більш оптимістичні дані щодо інфляції. Ці цифри досі лякають, однак з’являються промінчики світла, що гірше вже позаду. Звичайно, війна в Європі ще триває, і зростає страх, що, можливо, рецесія неминуча (а може, вона вже тут), та давайте святкувати хоча б маленьку перемогу.

Фондовий ринок по-тихеньку повзе вгору, адже на ринку очікують, що високі відсоткові ставки відмінять раніше, ніж очікувалося.

Варто зазначити, що і криптовалюта зростає. Окрім того, вона приносить прибутки, які сколихнули і фондові ринки.

Це, знаєте, натякає на те, що крипта абсолютно не є захистом від інфляції. Чим більше падає інфляція, і зростає ймовірність зниження ставок та нового періоду росту, тим більше піднімається криптовалюта. Піди тут розберися.

Кореляція з фондовим ринком залишається високою

Докази говорять самі за себе. Якщо просто поглянути на ціновий графік для індексу S&P 500 та біткоїну, стає цілком зрозуміло, що між ними є чітка кореляція, причому відсоткові ставки виступають тут ключовою прихованою перемінною.

Тобто буквально, криптовалюта є протилежністю некорельованому активу: останні кілька років вона рухалася в ногу з фондовим ринком.

Однак цікаво, що були періоди, коли вони відокремлювалися. На жаль, це траплялося, коли виникали збої, пов’язані із криптовалютами. Щоб проілюструвти це, я побудував графік кореляції біткоїну та S&P 500 із ціною Bitcoin за останні кілька років.

Спостерігається висока кореляція, окрім кількох помітних періодів, коли ціна біткоїну різко падала. Останнім прикладом став листопад 2022 року, коли криптовалюта похитнулася через крах FTX.

Нема про що сперечатися. Криптовалюта є надзвичайно ризиковим активом, що сильно корелюється з фондовим ринком. Питання лише в тому, чи зможе вона позбутися цього прізвиська в довгостроковій перспективі. Та будь-яка думка, яка заперечує, що зараз криптою не спекулюють, є недоречною.