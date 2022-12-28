Прогноз ціни альткоїнів на 2030 рік: Cronos (CRO), Polygon (MATIC) і Metacade (MCADE)

Спрогнозувати ціну альткоїнів на 2030 рік — це майже неможливе завдання. Багато експертів навіть не знають, яким буде крипторинок наступного року, а робити будь-які довгострокові прогнози особливо складно.

Однак успіх проєкту може визначатися його корисними функціями. Зазначимо три проєкти, які приносять велику користь: Cronos (CRO), Polygon (MATIC) і Metacade (MCADE). Кожен із них може зробити революцію у криптогалузі та змінити спосіб взаємодії людей із Web3-простором. Розглянемо, якими можуть бути прогнози ціни для кожного з цих альткоїнів у 2030 році.

Що таке Metacade?

Metacade позиціонує себе як ігрова платформа, яка прагне об’єднати розробників, геймерів і криптоентузіастів, щоб ті могли співпрацювати та створювати нові ідеї у просторі ігор Рlay-to-Еarn (P2E). Цей проєкт побудували на блокчейні Ethereum, він пропонує користувачам унікальний центр спільноти, де можна грати в ігри, взаємодіяти з іншими гравцями в режимі реального часу та за свій внесок отримувати винагороду за допомогою нативного токена $MCADE.

Однією з ключових особливостей Metacade є фонд Metagrants, завдяки якому розробники можуть вносити пропозиції стосовно розробки ігор та отримувати фінансування, якщо власники $MCADE визнають їхню пропозицію найкращою. Цю інноваційну ініціативу планують запустити в 2023 році, вона сприятиме зростанню та розвитку платформи.

Окрім того, у 2024 році Metacade запустить дошку вакансій у рамках ініціативи Work2Earn. Завдяки цій функції користувачі зможуть отримати одноразові підробітки, стажування чи роботу в ігровій індустрії та за її межами, у них буде можливість попрацювати з найкращими компаніями.

Щоб збільшити прибутки і забезпечити безперебійну роботу кожної частини платформи, Metacade запроваджує механізм стейкінгу, який дозволяє членам спільноти отримати винагороди за їхню участь і внески. Такий інноваційний підхід допомагає створити спільноту, в якій кожен учасник може отримати користь і прибуток.

Платформа буде рости та розвиватися, і з часом, у 2024 році, Metacade планує стати повністю децентралізованою автономною організацією ( DAO ). Ця амбітна мета дозволить платформі перетворитися на DAO та досягти управління DAO, а це означає, що влада перейде в руки спільноти.

Як працює $MCADE?

$MCADE — це токен управління та службовий токен проєкту Metacade. Його побудували на базі Ethereum та використовують у розіграшах призів, ним сплачують турнірні винагороди та з його допомогою здійснюють платежі в екосистемі. Також ці токени сплачують в якості винагороди тим, хто робить внесок у роботу платформи.

$MCADE продаватимуть в рамках 9 етапів передпродажу, для яких виділили 70% пропозиції токенів. Решту токенів розподілять так:

12,5% підуть на маркетинг та лістинг на CEX

10% виділять для команди розробників

5% забезпечать ліквідність DEX

2,5% залишать для конкурсних винагород

Прогноз ціни Metacade (MCADE) на 2030 рік

Зараз, на першому етапі передпродажу, Metacade коштує 0,01 долара США, а до кінця 9 етапу він досягне 0,02 долара. Він є першопроходцем майбутніх ігор Web3 і до 2025 року може стати загальновідомим проєктом та сягнути, як йому прогнозують, максимуму в 2 долари. Саме це робить його потужною інвестицією порівняно з ціновими прогнозами для інших альткоїнів на 2023 рік.

Протягом перших чотирьох тижнів передпродажу Metacade зібрав майже 1,25 млн доларів, а це гарантує довгостроковий успіх. Оскільки виглядає так, що цей проєкт зможе реалізувати свою дорожню карту, до кінця 2030 року ціна Metacade може з легкістю сягнути максимальних 25 доларів.

Прогноз цін на Polygon (MATIC) на 2030 рік

Альткоїну Polygon роблять гарні цінові прогнози. Polygon (MATIC) — це DeFi-проєкт, що дозволяє покращити масштабованість Ethereum. Завдяки йому розробники можуть створювати зручні масштабовані децентралізовані додатки (dApps) і мати при цьому низькі транзакційні комісії та найвищий рівень безпеки.

Щоб досягти цього, Polygon поєднує найкращі функції Ethereum та суверенні блокчейни, і це дозволяє створити повноцінну багатоланцюгову систему. Завдяки поєднанню усіх цих функцій Polygon гарантує, що dApps отримують максимальну вигоду від мережі Ethereum, а також є більш безпечними, відкритими та потужними.

За останні 12 місяців ціна токена Polygon (MATIC) знизилася на 58,69%, і наразі він торгується за 0,864 долара. Аналітики прогнозують, що до 2030 року MATIC може зрости до 12,34 долара, однак багато людей скептично ставляться до такого прогнозу.

Прогноз ціни на Cronos (CRO) на 2030 рік

Позитивні цінові прогнози має й альткоїн Cronos. Cronos — це децентралізований загальнодоступний блокчейн із відкритим вихідним кодом, який є енергоефективним та гарантує високу швидкість транзакцій за низькою ціною. Метою цього проєкту є підтримка економіки творців, адже він працює як базова інфраструктура для секторів DeFi та GameFi і, зрештою, відкритого метавсесвіту.

Його нативний токен CRO використовується для торгівлі на Crypto.com, одній з найбільших у світі криптобірж. Його використовують при здійсненні транзакцій на всій платформі, а також токен можна придбати на інших біржах.

Наразі CRO коштує 0,06107 долара, тобто лише за останні 12 місяців він здешевшав на 88,66%. Аналітики припускають, що до 2030 року CRO може зрости до 5,94 долара, однак, враховуючи нещодавні скандали на біржах , багато інвесторів побоюються купувати криптовалюти, які пов’язані з біржами. Як результат, ціна токена може бути не такою високою, як прогнозувалося.

Висновок: Metacade, схоже, готується зростати

Підіб’ємо підсумок. Усі три альткоїни, згадані в цій статті — Cronos (CRO), Polygon (MATIC) і Metacade (MCADE) — є гарними інвестиціями, які можуть революціонізувати відповідні сектори криптогалузі, причому настрої інвесторів сильно впливають на їхні цінові прогнози.

Виходячи з корисних функцій його ігрової платформи, високої продуктивності токена під час передпродажу та амбітної дорожньої карти, схоже, що Metacade (MCADE) є явним переможцем тут. До кінця 2030 року він може досягти максимуму в 25 доларів США, і це робить його більш потужною інвестицією порівняно з багатьма іншими ціновими прогнозами стосовно альткоїнів на 2023 рік. Слід уважно стежити за цим проєктом у найближчі тижні.

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