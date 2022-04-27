Ціна Dogecoin різко знизилася, бо в інвесторів виникли сумніви щодо придбання Twitter Ілоном Маском . Після того, як у вівторок монета піднялася до багатотижневого максимуму в 0,1715 долара, зараз вона впала на 20% і торгується на рівні 0,1381 долара, і, як результат, її загальна ринкова капіталізація сягнула десь приблизно 18 млрд доларів.

Сумніви щодо купівлі Twitter Ілоном Маском

У понеділок у Twitter оголосили, що вони погодились на пропозицію генерального директора Tesla і SpaceX Ілона Маска придбати компанію. Її домовилися продати за ціною 54 долари за акцію, тобто загальну вартість компанії оцінили в понад 44 млрд доларів.

Однак є побоювання щодо того, чи вдасться реалізувати цю угоду. По-перше, акції Twitter зараз торгуються на рівні 49 доларів, а це нижче ніж ціна придбання. Зараз компанію оцінюють приблизно в 37 млрд доларів, що на 7 млрд нижче ціни придбання.

Дехто вірить, що Ілон Маск вийде з цієї угоди і заплатить 1 млрд доларів штрафу. А це тому, що купівля Twitter матиме непередбачувані наслідки для Tesla та інших компаній, що належать Маску.

Для прикладу, найбільшим ринком Tesla є Китай, де вона також має великий завод. Окрім того, компанія купує більшу частину своєї продукції в Китаї. Зараз Китай є країною, де, як відомо, придушують свободу слова. Тому є ймовірність, що таким чином вдасться покарати Маска, якщо він писатиме якісь несприятливі твіти.

Ціна Dogecoin впала, оскільки зростає побоювання, що Маск взагалі не буде купувати Twitter. Більшість інвесторів вважають, що якщо вдаться завершити цю угоду придбання, це піде на користь для Dogecoin, адже Маск пообіцяв додати його в якості платіжного засобу.

Прогноз ціни на Dogecoin