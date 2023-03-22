現在最適合購買的 12 種低價加密貨幣——低價格，高潛力

每個投資者都知道，從價值角度尋找價格最低的加密貨幣是獲得巨大投資回報的關鍵。尋找有前途的項目說起來容易做起來難，因此在將來之不易的現金投入其中之前，花時間了解分析師認為哪些項目將飆升是值得的。

2023 年最適合購買的低價加密貨幣有哪些？

在整個 Web3 革命中，有足夠便宜的加密貨幣和如此多的優質項目，以至於那些被認為是偉大投資的加密貨幣的最佳選擇都跨越了多個不同的領域。以下是最適合購買的低價加密貨幣項目清單，幫助您確定在哪裡可以找到最佳回報：

Metacade（MCADE） AltSignals（ASI） Dogecoin（DOGE） Filecoin（FIL） Chainlink（LINK） Uniswap（UNI） Luna Classic（LUNC） Cardano（ADA） The Sandbox（SAND） Ripple（XRP） Basic Attention Token（BAT） Theta Network（THETA）

1. Metacade（MCADE）——徹底改變遊戲世界

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個創新的新項目，在最近發佈該項目雄心勃勃且影響深遠的白皮書後，吸引了投資者團體的大量關注。

白皮書的發佈推動了項目預售的驚人表現，精明的投資者蜂擁而至以購買代幣，同時它仍然是價格最低的加密貨幣之一——導致在短短 17 週內籌集了令人難以置信的 1230 萬美元。

Metacade 正在建設地球上最大的邊玩邊賺（P2E）遊樂中心，這樣做似乎將利用新興 GameFi 空間預計的巨大增長。遊樂中心迎合各種不同的遊戲風格，這意味著無論遊戲玩家喜歡休閒遊戲還是更具競爭力的遊戲，Metacade 都能滿足他們的需求。

該平台甚至為非遊戲活動提供獎勵，如撰寫遊戲評論和分享創意，從而改善整體用戶體驗，加密貨幣項目看起來可能會推動令人難以置信的高用戶增長和保留數量。該項目的效用性代幣 MCADE 對生態系統的使用至關重要，隨著發佈上線，這種用戶增長可能會給 MCADE 代幣帶來巨大的購買壓力。

為什麼要投資 Metacade？

MCADE 作為 Metacade 平台的原生代幣和貨幣，也為廣泛的獎勵系統提供支持。該代幣還被設計為對投資者非常友好，供應量僅有 20 億個代幣，並提供質押選項，允許長期持有者質押以賺取被動收入。

Metacade 的另一個廣受好評的功能是 Metagrants，它允許各種規模的遊戲開發人員向 Metacade 社區推銷自己的遊戲創意。然後，MCADE 持有者可以使用通過代幣授予他們治理權，來投票決定他們認為哪些項目值得從 Metacade 金庫獲得資金。

由於創新的設計選擇和等待增長的新興行業，MCADE 是一個引人注目的投資選擇。Metacade 擁有光明的未來，是目前最受推崇的低價加密貨幣項目之一。

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2. AltSignals ——最佳交易信號供應商

什麼是 AltSignals？

AltSignals 是一個令人難以置信的加密貨幣項目，已經擁有 50,000 名用戶，並使用其 AltAlgo™ 技術提供頂級質量的交易信號。儘管已經以驚人的 64% 的成功率發送了 1,500 個信號，但該團隊仍在通過構建 AI 驅動的 ActualizeAI 產品來推動更多。

ASI 代幣將授予對 ActualizeAI 的訪問權限，並允許持有者從加入 ActualizeAI Club 中受益，這是一個開放網絡，在該網絡中，對產品開發的貢獻將獲得進一步獎勵。

利用尖端的機器學習方法，包括自然語言處理（NLP）、情感分析和強化學習，該項目注定在未來幾年大有可為。

為什麼要購買 AltSignals？

考慮到高波動性，隨著越來越多的用戶抓住加密貨幣等市場上可用的機會，交易信號越來越受歡迎。因此，AltSignals 看起來已準備好通過 ActualizeAI 產品的創新來利用這一優勢。

鑑於現有用戶社區為 AltSignals 帶來巨大優勢，投資者一直熱切期待 ASI 預售活動也就不足為奇了，如果根據早期的興趣，那麼我們可以看到預售很快就會售罄.

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3. Dogecoin ——首個迷因幣

什麼是 Dogecoin？

Dogecoin 是首個迷因幣，但該項目的發展歷程表明它是一種低價迷因幣，這可不是開玩笑。該項目是作為 Bitcoin 更容易獲得的替代品而創建的，並認為自己是替代我們今天使用的標準全球支付基礎設施的可行選擇。

區塊鏈的交易歷史顯示了廣泛的使用歷史，據報導，2022 年底，Bitcoin 被列為 BitPay 上 第四大最受歡迎的 支付加密貨幣項目。憑藉低交易成本和非常支持性、樂於助人的社區，該項目已將自己置於強有力的地位，成為更嚴肅和主流項目的有趣替代品。

多年來，Dogecoin 一直是低價加密貨幣項目之一，雖然價格遠高於推出時的價格，但考慮到該項目擁有的巨大知名度，它仍然是最適合購買的低價加密貨幣選擇之一。

為什麼應該購買 Dogecoin？

Dogecoin 作為一個加密貨幣項目，繼續讓幾乎所有人感到驚訝，儘管已經存在了很長時間，但它仍在繼續發展勢頭。該項目可以看到技術進步為該代幣開闢了更多的用例，許多互操作性解決方案意味著 Dogecoin 的智能合約可能在我們知道之前就已經存在。

憑藉如此巨大的未來發展潛力以及圍繞該項目的如此令人難以置信的熱情和積極的社區，這使得 Dogecoin 能在未來幾年內獲得巨大收益並最終突破 1 美元障礙，即使它不再是低價加密貨幣之一。

4. Filecoin ——去中心化互聯網的存儲層

什麼是 Filecoin？

Filecoin 是一個去中心化存儲網絡，允許用戶安全高效地存儲、檢索和共享數據。它建立在區塊鏈技術之上，並使用原生加密貨幣 FIL 使其能夠提供更安全和透明的數據存儲方式。

Filecoin 的關鍵要素之一是創建一個用戶可以買賣存儲空間的市場，在這個市場中，存儲供應商可以將未使用的存儲空間提供給任何需要它的人，而用戶可以付費將他們的數據存儲在該網絡，這就創建了一個分佈式存儲供應商網絡，可以以完全去中心化的方式安全地存儲數據。

Filecoin 是不斷增長的加密貨幣項目子集之一，許多人認為這些項目是網絡未來的重要組成部分，專注於可以接管我們今天依賴的中心化雲端解決方案的基礎設施層。

Filecoin 使用經濟激勵系統來確保存儲供應商誠實行事並正確存儲數據，供應商需要提交存儲證明，以證明他們正確存儲數據並為其服務賺取 FIL 獎勵。如果發現供應商行為不當或存儲數據不正確，他們將受到懲罰並在被稱為削減的過程中失去獎勵。

為什麼要購買 Filecoin？

Filecoin 是一個有潛力支撐去中心化互聯網未來存儲層的項目。如果它能夠佔領已建立的雲端存儲市場的很大一部分，毫無疑問，FIL 的價格很可能因此而飆升。

鑑於其潛力，Filecoin 被認為是目前最適合投資的低價加密貨幣項目之一，雖然大型科技公司不太可能輕易放棄他們在存儲市場上的主導地位，但 Filecoin 不得不篡奪他們的部分控制權，這使其成為一個有趣的加密貨幣投資。

5. Chainlink ——將鏈下數據引入智能合約

什麼是 Chainlink？

Chainlink 是一個加密貨幣項目，它使用其原生代幣 LINK 來促進一系列經濟激勵，允許通過 Chainlink 去中心化預言機網絡（DON）進行無信任數據檢索——解決所謂的預言機問題。Chainlink 在 Ethereum 網絡上運行，但實際上與鏈無關，並允許智能合約訪問未存儲在區塊鏈上的數據。

以這種方式獲取數據的需求如此廣泛，以至於 Chainlink 擁有大量的合作夥伴關係，遠遠超過加密貨幣領域的任何其他公司。該項目已經在許多成功的項目中大量使用，從去中心化交易所到 DeFi 貸方，並且越來越多的去中心化應用正在利用該技術。

Chainlink 長期以來一直被認為是最值得投資的加密貨幣之一，雖然該加密貨幣項目的市值現在相對較高，但隨著數字資產使用量的增長，它在未來幾年仍可能出現顯著增長。

為什麼要購買 Chainlink？

Chainlink 大量使用 LINK 代幣，這意味著隨著 Chainlink 的採用持續增長，LINK 代幣的購買壓力也在增加。該項目還與支付巨頭 Swift 進行了試驗，如果 Chainlink 在不久的將來成為全球金融網絡的一部分，那麼對於那些能夠儘早進入的 LINK 持有者來說，這可能意味著天文數字的回報。

LINK 代幣是否是比粉絲代幣和其他幾分錢加密貨幣項目更強大的投資加密貨幣，這還有待觀察，但隨著空間的增長，Chainlink 仍然值得關注。

6. Uniswap ——一個沒有中間商的交易所

什麼是 Uniswap？

也許 Web 3.0 技術最具創新性的用途之一是去中心化應用的興起，而去中心化交易所表現最為突出，它使用一組創新的智能合約，使其用戶無需像在中心化交易所那樣需要一個中介才能交易加密貨幣。

Uniswap 在自動做市商（AMM）模型上運行，該模型使用數學算法來確定交易所代幣的價格，並且是目前去中心化交易領域的領導者。代幣價格是基於該代幣的供應量與交易所流動性池中其他代幣總價值的比率，這意味著隨著交易所中代幣供應量的變化，價格將根據算法自動調整。

用戶可以通過將兩種類型的代幣存入流動性池來為 Uniswap 提供流動性，作為提供流動性的交換，用戶可以獲得交易所產生的一部分交易費用。這會激勵用戶為交易所增加流動性，進而為所有其他用戶提高加密貨幣市場的流動性。

Uniswap 在促進尚未在傳統交易所上市的新興加密貨幣的交易方面發揮了關鍵作用，並因此成為去中心化金融（DeFi）應用集成的熱門平台。

為什麼應該購買 Uniswap？

Uniswap 是世界上最著名的去中心化交易所，鑑於它建立在 Ethereum 網絡上，它保持著強大的可尋址市場。隨著越來越多的數字資產上線並與 Ethereum 整合，Uniswap 在生態系統中的作用範圍越來越大，這意味著隨著 TradFi 開始涉足該領域，用戶數量可能會激增。

加密貨幣市場是不可預測的，但 Uniswap 是一種加密資產，在提供中心化交易所的替代方案方面發揮著至關重要的作用。這意味著它很有可能與主流加密貨幣交易所抗衡，因此可以證明它是一個前景光明的區塊鏈平台。

7. Luna Classic ——老項目能否起死回生？

什麼是 Luna Classic？

Luna Classic 是一種加密貨幣，是 Luna 項目的原始版本，在該項目的算法穩定幣 UST 脫鉤後，該項目急劇崩潰。這導致了類似於 Ethereum 在 2016 年經歷的硬分叉。

LUNC 在硬分叉之前經歷的惡性通貨膨脹螺旋，意味著現在供應量達到了驚人的 7 萬億代幣，但這並沒有阻止專注的追隨者社區，支持該項目在未來幾年取得勝利的回報。

與許多其他項目一樣，該項目是否能夠做到這一點將取決於開發可以帶來的用例，即超出其使用 LUNC 驗證交易的可預測運行能力。不過，作為光明的第一步，它最近接受了一項將項目重新掛鉤給 USTC 的提議，這將需要在此過程中大量銷毀代幣。

這也可能引發美國證券交易委員會的監管問題，特別是考慮到該部門在崩潰之後提出的現有擔憂。

為什麼要購買 Luna Classic？

Luna Classic 是一項有趣的投資，因為它可以證明懷疑者是錯誤的，並隨著時間的推移恢復昔日的輝煌。該項目的市值比 2022 年崩盤前的高點下降了 90%，因此，如果它能夠以某種方式回升至這個高度，對投資者來說可能是一個很好的機會。

LUNC 是最受歡迎的低價加密貨幣項目之一，因為它的知名度和雄心勃勃的復興計劃，但只有時間才能證明該項目及其社區是否有能力實現不可能的目標——讓 LUNC 重現昔日的榮耀，並超越使用鏈的非常小項目，例如粉絲代幣。

8. Cardano ——經同行審查的區塊鏈

什麼是 Cardano？

Cardano 是一個區塊鏈平台，由 Ethereum 的聯合創始人 Charles Hoskinson 創建。通過在開發過程中專注於研究和學術嚴謹性，它被設計成比以前的迭代更先進、更安全的區塊鏈，並且在經過同行審查之前，不會對平台實施新的研究。

Cardano 使用持有量證明共識機制來驗證交易，這還可以允許對網絡進行更去中心化的控制，因為它減少了少數大型礦工手中的權力集中。

Cardano 的另一個重要方面是它使用分層架構，這允許更大的靈活性和可擴展性。該平台建立在兩層之上：Cardano 結算層（CSL）和 Cardano 計算層（CCL）。CSL 負責處理交易和維護分佈式賬本技術，而 CCL 用於運行智能合約和去中心化應用。

為什麼應該購買 Cardano？

隨著時間的推移，Cardano 建立了一個非常熱情的社區，因此，就開發人員活動而言，Cardano 是最活躍的第 1 層協議之一，其項目從 DeFi 到粉絲代幣不等。這很重要，因為隨著越來越多的項目建立在平台上，交易量發生階躍變化的機會也會推高 ADA 代幣的價格。

雖然 ADA 是一種熱門的加密貨幣，可以在大多數加密貨幣交易所進行投資和交易，但它的市值已經相對較高，因此它的回報可能比一些處於早期開發階段的項目要低。

9. The Sandbox ——讓用戶將其生成的資產貨幣化

什麼是 The Sandbox？

The Sandbox 建立在 Ethereum 區塊鏈之上，為其用戶提供一個元宇宙和遊戲生態系統，讓用戶可以創建世界資產並從中獲利。該項目由 Pixowl 創建，並將所有權置於用戶手中——所有用戶生成的內容都通過 NFT 技術的奇蹟歸屬於用戶。

The Sandbox 提供工具以幫助用戶充分利用生態系統，其中 VoXEdit 允許創建 3D 資產，而 Game Maker 允許創建 3D 遊戲。所有用戶擁有的元素都可以在稱為 The Sandbox 市場的內置二級市場上進行交易。

The Sandbox 使用 SAND 代幣作為其貨幣，還具有虛擬房地產 LAND 代幣，允許用戶出租和改善他們的地塊。The Sandbox 在加密貨幣市場上表現強勁，目前已躋身頂級元宇宙遊戲之列。

為什麼要購買 The Sandbox？

The Sandbox 是一個創新項目，它真正探索了單一體驗元宇宙的可能性邊界。如果該項目能夠繼續建立勢頭並打入巨大的傳統遊戲市場，那麼到 2023 年及以後，對 SAND 的需求可能會顯著增加。

10. Ripple ——跨境支付的未來？

什麼是 Ripple？

Ripple 現在因其與美國證券交易委員會（SEC）的持續鬥爭而在加密貨幣圈中享有盛名，因為他們創新地使用 XRP 來促進無縫跨境支付，但該公司自 2012 年成立以來，一直專注於為金融機構開發基於區塊鏈的解決方案。

Ripple 的主要產品之一是 RippleNet，這是一個全球支付網絡，使金融機構能夠快速、安全、低成本地發送和接收不同貨幣的付款，這讓該領域的許多人相信 RippleNet 可能是更高效的國際支付的未來。

XRP 是 RippleNet 網絡使用的數字貨幣，通過在網絡上提供流動性來促進跨境支付，也被用作促進即時支付和不同貨幣兌換的橋樑貨幣。這意味著，當一家金融機構想要使用 RippleNet 進行跨境支付時，他們可以將其當地貨幣兌換成 XRP，然後再將 XRP 兌換成目的地貨幣——這個過程比傳統的跨境支付更快、更便宜、更高效。

為什麼應該購買 Ripple？

許多人認為，與美國證券交易委員會有關未註冊證券交易的史詩訴訟即將結束，如果加密貨幣平台取得 Ripple 團隊據說有信心的積極結果，那麼它的市值可能會大幅上漲XRP，也有可能帶動其他加密貨幣市場。

XRP 是最古老的數字資產之一，雖然它在加密貨幣市場的份額不如以前那麼大，但它仍然是一個重要的參與者。這意味著雖然 XRP 的價格相對較低，但市值遠高於大多數其他項目，因此雖然投機投資者可能可以獲得豐厚的回報，但它們可能比總市值較小的項目能獲得的回報要少。

11. Basic Attention Token ——數字廣告革命

什麼是 Basic Attention Token？

BAT 是一個由 Javascript 的創建者 Brendan Eich 創建的項目，旨在改善數字廣告行業。BAT 的目標是為數字廣告創建一個更高效、更公平的系統，網站用戶因其關注而獲得獎勵，廣告商能夠更有效地接觸到他們想要的受眾，網站和文案發佈者會因其製作的內容而獲得公平的補償.

BAT 生態系統以名為 Brave 的網絡瀏覽器為中心，在默認情況下該瀏覽器旨在阻止廣告並保護用戶隱私，同時允許用戶選擇加入 Brave Rewards 計劃，該計劃允許用戶通過查看為其量身定制的廣告來賺取 BAT 代幣。廣告商能夠更準確地定位特定的人口統計數據，而出版商則可以通過自己製作的內容而獲得 BAT 代幣。

BAT 提供了一種激勵用戶觀看廣告的方式，同時還提高了數字廣告體驗的整體質量，因此通過創建一個更加透明和公平的數字廣告系統，BAT 可以為用戶和廣告商創建一個更加可持續的生態系統。

為什麼要購買 Basic Attention Token？

雖然要從目前主導瀏覽器領域的大型科技巨頭手中奪取市場份額將是一場艱巨的戰鬥，但如果 BAT 能夠展示出與現有企業相比大大改善的用戶體驗，那麼隨著時間的推移，它可能會實現強勁增長。

BAT 在全球擁有近 50 億互聯網用戶 ，目標是一個巨大的市場，因此即使是獲得一小部分也會導致 BAT 的價格飆升——使其成為一個有趣的加密貨幣投資。

12. Theta Network ——去中心化影片傳輸網絡

什麼是 Theta Network？

Theta Network 是一個去中心化影片傳輸網絡，旨在提高影片流媒體服務的質量、速度和可靠性，同時降低傳輸影片內容的成本——使其成為另一個希望在 Web 基礎層站穩腳跟的項目3.0 基礎設施。

Theta Network 使用點對點（P2P）架構來傳輸影片內容，與傳統的中心化網絡相比，它可以實現更快、更高效的流式傳輸，並使用持有量證明（PoS）共識來確保影片內容的安全性和完整性。

Theta Network 使用一種名為 THETA 的效用性代幣，用於激勵用戶將未使用的帶寬、計算能力和資源貢獻給網絡以換取獎勵。

Theta Network 的另一個重要方面是，它與主要內容供應商和流媒體平台（例如 MGM 和 Lionsgate）的合作夥伴關係。這些合作夥伴關係使該網絡能夠提供來自各種來源的高質量影片內容，同時也使內容創作者能夠從自己的工作中獲得更多收入。

Theta Network 在區塊鏈和流媒體社區獲得了廣泛關注，許多專家將其視為傳統流媒體行業的潛在顛覆者。通過利用區塊鏈技術和 P2P 架構，Theta Network 旨在創建一個更高效、更具成本效益的解決方案，為全球用戶提供高質量的影片內容。

為什麼要購買 Theta Network？

雖然可能需要數年時間，但滿足 Web 3.0 標準的互聯網發展已經在進行中，如果 Theta Network 是該基礎架構的關鍵部分，毫無疑問，該項目將在未來幾年實現令人難以置信的用戶增長。

如果發生這種情況，那麼我們可以看到 THETA 代幣的價格比現在高出 2-3 倍，即使目前市值相對較高。

結論——現在最值得購買的低價加密貨幣是什麼？

毫無疑問，雖然有許多項目有可能產生巨大收益，但 Metacade 被認為是目前最有前途的項目佼佼者。加密貨幣世界將在未來幾年大規模擴張，而 Metacade 看起來將通過一個引人注目的高潛力項目充分利用這一優勢。

加密貨幣常見問題解答

我應該購買低價加密貨幣來建立多樣化的投資組合嗎？

低價加密貨幣投資似乎是獲得巨大收益的誘人選擇，但更重要的考慮因素是項目的市值，因為這是回報回報的關鍵因素。許多投資者會尋求用精選的低價加密貨幣資產來平衡加密貨幣投資組合，以提供對某些市場的敞口，但有許多不同的因素在起作用，投資者應始終大量研究項目以了解風險和機會。

什麼是 Web 3.0 加密貨幣？

Web 3.0 加密貨幣是指以某種方式幫助提供下一代網絡基礎層的加密貨幣資產。它通過去中心化專注於安全和隱私，並具有去中心化應用和去中心化交易所的整個生態系統。

互聯網的這個新層意味著金融的巨大變化，因為 Web 3.0 通過不同的支付網絡促進全球交易，而不需要當前的中心化等級。

哪個加密貨幣將在 2023 年蓬勃發展？

無法確定哪些項目將在 2023 年爆炸式增長，但是，有許多最有前途的加密貨幣項目，例如 Metacade，考慮到其在預售階段的高潛力和低代幣價格，它們將被視為可投資的加密貨幣項目。

現在最好購買哪個低價加密貨幣？

代幣的價格是決定其整體價值以及是否將其保存在您的加密貨幣錢包中的關鍵因素，雖然有許多強大的項目可以被認為是目前最適合購買的低價加密貨幣，但 Metacade 和 AltSignals 都是強有力的候選者，考慮到它們在不斷增長的行業中提供了令人難以置信的效用性——尤其是因為它們是目前最低價的加密貨幣項目之一。

什麼是最便宜的迷因加密貨幣？

Dogecoin 是一種迷因幣，仍然是目前最低價的加密貨幣項目之一。它一次又一次地證明，它可以克服一切困難產生巨大的收益，如果該項目繼續推動自己成為在自己的支付網絡上進行支付的可行選擇並創造更多效用性，它可能會成為投機者獲得巨大收益的重要項目，甚至比許多低價加密貨幣項目更重要。

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