適合立即購買的 7 種頂級加密貨幣：2023 年實現終極增長

雖然知道在當前的熊市中將資金投入何處可能很棘手，但許多人認為有些項目是值得現在購買的頂級加密貨幣。隨著加密貨幣市場趨勢走低，現在開始增加您的投資組合似乎有悖常理。但是，這些低迷期包含一些驚人的投資機會。本文將探討七個有前途的項目，並解釋為什麼 2023 年可能是他們表現最佳的一年。

1. Metacade（MCADE）—— 2023 年的頂級加密貨幣

Metacade 是一個激動人心的新項目，旨在徹底改變邊玩邊賺（P2E） 遊戲世界。這是一個社區中心，遊戲玩家可以在這裡與志同道合的愛好者聯繫，探索最新的 P2E 遊戲，並對 Web3 遊戲的未來發表意見。您會在平台上找到在 P2E 中取得成功所需的一切，例如專用論壇、實時聊天、評論、排行榜，以及經驗豐富的玩家分享的最熱門的 GameFi 創意。

Metacade 最重要的目標之一是吸引 GameFi 中最聰明的人到平台上與他人分享他們的知識。這就是為什麼它向任何與社區分享評論、技巧或其他有價值內容的人提供 MCADE 代幣作為獎勵的原因。因此，無論您是經驗豐富的專業人士還是 P2E 新手，您都可以通過幫助使 Metacade 成為了解 GameFi 並從中獲得更多收益的終極場所來賺錢。

但是，分享內容只是您可以通過 Metacade 賺取收入的眾多方式之一。您還可以通過使用 Metacade 的原生測試環境隨意測試遊戲、抽獎、錦標賽來增加 P2E 收入。此外，預計在 2024 年，Metacade 的招聘專欄將有 Web3 和遊戲行業巨頭發布的數十個職位空缺，讓用戶有機會在工作的同時塑造自己的職業生涯。

2023 年底，Metacade 將推出首個 Metagrant，這是一種資助工具，允許社區選擇要構建的遊戲。過程很簡單：開發人員可以將他們的想法提交給一組競爭項目池，獲得最多選票的項目將從 Metacade 金庫中獲得資金。這不僅培養了社區參與感和主人翁意識，還為開發者建立了草根粉絲群，讓他們有機會獲得以前可能無法獲得的改變生活的融資。

Metacade 的目標是成為世界上首個由玩家擁有的虛擬遊樂中心。為了實現這一願景，它計劃在完全發展後成為一個 去中心化自治組織（DAO） 。DAO 將允許 Metacade 用戶提議並對平台所做的更改進行投票，這些更改由社區選出的領導者實施。此外，為確保社區之間的信任和完整性，Metacade 將要求所有從金庫進行的交易在處理之前需要多個簽名。

隨著 GameFi 行業預計到 2025 年將以 100% 的年增長率加速增長（ Crypto.com ），Metacade 看起來為 2023 年做好了準備。其社區至上的理念和成為所有 P2E 的一站式商店的計劃使其在眾多項目中脫穎而出，成千上萬的投資者一致認為 Metacade 可能成為 2023 年的頂級加密貨幣。Metacade 仍處於預售的第一階段，自推出以來已售出價值 125 萬美元的代幣！

這種投資洪流的部分原因可能是，MCADE 看起來可能會在同一時期超越許多頂級項目。考慮到所有這些因素，Metacade 是目前最值得購買的加密貨幣。

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2. Binance Coin（BNB）——與世界上最大的加密貨幣交易所一起成長

Binance Coin 是全球最大、最受歡迎的加密貨幣交易所 Binance 交易所的原生代幣。它是一種多用途效用性代幣，用於訪問 Binance 的專有功能和優勢，例如折扣交易費、在 Binance Marketplace 購物以及通過其 Launchpad 進行代幣銷售。

自 2017 年成立以來，BNB 一直是表現最好的加密貨幣之一。從 2017 年 11 月的 0.50 美元低點到 2021 年 5 月的 691.80 美元高點，BNB 升值了近 140,000%！然而，在今天的熊市中，BNB 要達到 2021 年牛市前的價格還有很長的路要走。

BNB 的持續流行主要是由於 Binance 交易所的持續成功和流行。隨著使用 Binance 的人數增加，對 BNB 的需求也在增加。此外，作為遊戲中最受信任和最成熟的玩家之一（最近由 Binance 的儲備證明 支持），Binance 可能會繼續佔據主導地位。出於這個原因，BNB 作為現在最值得購買的頂級加密貨幣之一是一個很好的選擇。

3. Ethereum（ETH）——分片為 100,000 TPS 鋪平道路

Ethereum 是世界上最受歡迎的智能合約平台，支持創建數以千計的去中心化應用（dApp）、NFT 項目和加密代幣。有時被稱為“加密貨幣女王”的 Ethereum 利用其先發優勢主導了智能合約領域。儘管許多競爭對手試圖將其從頭把交椅上打下來，但他們尚未能夠獲得 Ethereum 的聲譽。

Bankless Times 最近的一篇文章提供了一些關於 Ethereum令人印象深刻的統計數據。例如，全球約 24.4% 的加密貨幣所有者持有 ETH，而其日均交易量約為 160 億美元！此外，全球對 Ethereum 的認知度為 19.49%，全球 2.38% 的人口持有 Ethereum。

雖然 Ethereum 因交易費用高、速度慢和浪費能源而受到批評，但它最近向持有量證明的過渡應該可以解決這些問題。預計在 2023 年底對 Ethereum 進行的最重要升級之一將是分片。分片將使 Ethereum 網絡顯著擴展，將交易速度從每秒約 15 筆交易（TPS）提高到超過 100,000 TPS。此舉可以極大地擴展 Ethereum 的用例，並可能成為新一波加密貨幣採用的催化劑。這使得 Ethereum 成為適合現在購買的頂級加密貨幣的第三選擇。

4. Ripple（XRP）—— SEC vs. Ripple 結束日期在望？

Ripple 是一種支付網絡和數字貨幣，旨在實現快速、廉價的國際交易，特別是對金融機構而言。銀行無需使用速度慢且成本高的傳統 SWIFT 銀行系統，而是可以使用 Ripple 實現近乎即時的支付，成本僅為幾分之一美分。

這項創新當然是革命性的，但 Ripple 與美國證券交易委員會的長期案件給其進展蒙上了陰影。2020 年底，SEC 對 Ripple 的創建者 Ripple Labs 提起訴訟，指控其出售 XRP 構成了未註冊證券發行。從那時起，成千上萬的 Ripple 投資者加入了與 SEC 的鬥爭。

據律師和 Ripple 支持者 John Deaton 稱，此案應在 3 月、4 月或 5 月達成和解。鑑於 Ripple 的多項減輕處罰因素以及來自 SEC 的看似無法令人信服的案例，XRP 可能會取得勝利。此外，如果該裁決對 Ripple 有利，預計 XRP 將在一夜之間飆升，使 Ripple 成為 2023 年實現大規模增長的頂級加密貨幣之一。

5. Chainlink（LINK）——一個幾乎沒有競爭的重要項目

Chainlink 是一個去中心化的預言機網絡，旨在為智能合約提供安全可靠的數據。預言機是第三方服務，允許智能合約訪問事件、交易和 API 等外部數據，從而極大地改進了區塊鏈技術的用例。

例如，Chainlink 可以讓金融服務訪問實時價格數據，讓複雜的金融產品變得完全自動化。這種訪問已經出現在多個需要 Chainlink 才能運行的 DeFi 項目中，例如 MakerDAO、Aave 和 Synthetix。或者，Chainlink 可以訪問智能傳感器和儀表生成的數據，用於智能合約。

這項服務對於加密貨幣技術的大規模採用至關重要，但 Chainlink 面臨的競爭非常小。它最接近的競爭對手是 BAND Protocol，該項目的市值不到 Chainlink ( CoinGecko ) 的十分之一。除了與 Google、Amazon Web Services 和 SWIFT 等許多知名公司合作外，Chainlink 作為去中心化預言機領先供應商的地位似乎不可動搖。這就是為什麼它是適合現在購買的第五大加密貨幣。

6. Polkadot（DOT）—— DOT 能否擴展到 100 萬 TPS？

Polkadot 是 Ethereum 的競爭對手，旨在解決跨區塊鏈網絡的互操作性問題。開發人員創建的 Polkadot 具有可擴展性、靈活性，並且能夠促進獨立應用和區塊鏈（如 Bitcoin 和 Ethereum）之間的通信。首先，想像一下圓點圖案；現在，想像所有點之間的連接線。如果每個點都是一個單獨的區塊鏈，那麼 Polkadot 就是連接這些點的那個東西。

與其他第 1 層解決方案不同，Polkadot 在構建時考慮了去中心化、速度和安全性。雖然其他區塊鏈可能在一個或另一個領域表現出色，但與 Polkadot 不同的是，很少有區塊鏈能在這三個領域都表現出色。這一成功在很大程度上歸功於 Polkadot 使用平行鏈，它有效地允許交易同時發生而不是連續發生。

在 2023 年第一季度，Polkadot 將推出平行線程，這將大大提高其可擴展性。不僅區塊時間會減半，從 12 秒減少到 6 秒，而且交易速度應該會提高 100 到 1,000 倍。這種速度的提高將使 Polkadot 從 1,000 TPS 提高到 100,000 TPS 以上，甚至可能達到 100 萬 TPS，使該項目成為 Ethereum 的有力競爭者。這些有前途的數字使 DOT 成為現在最值得購買的加密貨幣之一。

7. Filecoin（FIL）——為人工智能的未來提供動力？

作為 2023 年頂級加密貨幣之一的最後選擇是 Filecoin 。 Filecoin 是一個去中心化的存儲網絡，允許用戶出租未使用的硬盤空間來賺取 FIL 代幣。最初，Filecoin 是作為中心化存儲行業的解決方案而創建的，該行業充滿了價格欺詐、欺詐、黑客攻擊和審查制度。然而，Filecoin 實際上恰恰相反：市場定價，其協議的去中心化性質意味著未經授權的訪問和審查幾乎是不可能的。

隨著數據存儲的需求預計在未來幾年只會增加，Filecoin 是完美的解決方案。與 Amazon Web Services 或 Microsoft Azure 等供應商相比，使用 Filecoin 存儲數據的成本很小，而且不需要構建更多的數據中心。最重要的是，由於人工智能的興起，Filecoin 很快就會佔據主導地位。

人工智能需要大量數據才能發揮作用。根據 OpenAI 的首席執行官 Sam Altman 的說法，來自 ChatGPT 的單個響應成本“可能是個位數美分”，或者說是常規網絡搜索成本的 10 到 100 倍。這一成本反映了一個事實，即生成 AI 響應所需的計算能力（和服務器數量）是巨大的。因此，像 OpenAI 這樣的公司可以使用 Filecoin 來擴展他們的產品，而不會面臨高昂的成本。

隨著 AI 的增長速度比以前想像的更快，這種對廉價海量存儲的需求可能會來得更早，甚至可能在 2023 年底前。因此，Filecoin 可能會繼續統治去中心化存儲市場，因此是適合現在購買的頂級加密貨幣之一。

Metacade（MCADE）是現在最值得購買的加密貨幣

2023 年加密貨幣世界的表現如何還有待確定。然而，隨著美聯儲預計將在 2023 年取消加息次數，這可能預示著加密貨幣熊市的結束。屆時，此名單中的七種加密貨幣可能會飆升，特別是考慮到提到的多種催化劑。然而，Metacade 將會脫穎而出，成為 2023 年的頂級加密貨幣。

憑藉 GameFi 行業的爆炸式增長潛力、遊戲玩家肯定會喜歡的多個基於社區的功能以及吸引投資的可靠記錄，Metacade 有望在 2023 年取得成功。因此，如果您想盡快加入未來的 P2E 遊戲領導者，那麼無需再尋找了。來查看 Metacade 的預售並發現您可能錯過的東西！

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