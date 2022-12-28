替代加密貨幣 2030 年價格預測：Cronos（CRO）、Polygon（MATIC）和 Metacade（MCADE）

對 2030 年的替代加密貨幣價格進行預測幾乎是一項不可能的任務。許多專家甚至不知道加密貨幣市場明年會是怎樣，這使得任何長期預測都特別具有挑戰性。

然而，一個項目的成功取決於它的效用性。三個具有很大效用性的項目是 Cronos（CRO）、Polygon（MATIC）和 Metacade（MCADE）。每一個都有可能徹底改變一個行業並改變人們與 Web3 交互的方式。以下是 2030 年每種替代加密貨幣的價格預測。

什麼是 Metacade？

Metacade 正在將自己定位為一個以遊戲為中心的平台，旨在將開發人員、遊戲玩家和加密貨幣愛好者聚集在一起，在邊玩邊賺（P2E）遊戲世界中協作並創造新想法。它建立在 Ethereum 區塊鏈之上，將為用戶提供一個獨特的社區中心，他們可以在這裡玩遊戲、與他人實時互動，並通過原生的 $MCADE 代幣獎勵他們的貢獻。

Metacade 的主要特點之一是 Metagrants 基金，這將允許開發人員提交遊戲開發提案，如果他們的提案被 $MCADE 持有者投票選為最佳，則可以獲得資金。這項創新計劃將於 2023 年啟動，將有助於推動平台的增長和發展。

2024 年，Metacade 還將推出一個求職版塊，作為 Work2Earn 計劃的一部分。此功能將為用戶提供在遊戲行業及其他領域的臨工、實習和工作崗位，讓他們有機會與頂級雇主建立聯繫。

為了進一步增加收入並確保平台的每個區域順利運行，Metacade 實施了一種獎勵社區成員參與和貢獻的質押機制。這種創新方法有助於建立一個人人都能從中受益的社區。

隨著平台的成長和發展，Metacade 的目標是在 2024 年成為一個完全去中心化自治組織（ DAO ）。這一雄心勃勃的目標將使平台過渡到 DAO 並實現 DAO 治理，將權力牢牢掌握在社區。

$MCADE 如何運作？

$MCADE 是 Metacade 的治理和實用代幣。它建立在 Ethereum 網絡上，用於生態系統內的抽獎、錦標賽獎勵和支付。它還用於獎勵那些為平台做出貢獻的人。

$MCADE 在 9 個預售階段出售，其中 70% 的代幣供應量將可用。剩餘的代幣將按如下方式分配：

12.5% 營銷和 CEX 上架

10% 開發團隊

5% DEX 流動性準備金

2.5% 競賽獎勵

Metacade（MCADE）2030 年價格預測

Metacade 目前在其第一階段預售中的定價為 0.01 美元，到第 9 階段預售結束時將達到 0.02 美元。到 2025 年，它可能成為家喻戶曉的名字，在開創 Web3 遊戲的未來的同時升至 2 美元的預測高點。與 2023 年的其他替代加密貨幣價格預測相比，這將使其成為一項強有力的投資項目。

在預售的前四個星期，Metacade 籌集了近 125 萬美元，為長期成功做好了準備。由於該項目在交付其可實現的路線圖方面看起來很現實，到 2030 年底，Metacade 很容易達到 25 美元的高位。

Polygon（MATIC）2030 年價格預測

一個很好的替代加密貨幣價格預測是 Polygon。 Polygon (MATIC) 是一個旨在提高 Ethereum 可擴展性的 DeFi 項目。它允許開發人員構建可擴展、用戶友好的去中心化應用（dApps），具有低交易費用和最高級別的安全性。

為實現這一目標，Polygon 將 Ethereum 的最佳功能與主權區塊鏈相結合，創建了一個成熟的多鏈系統。通過結合這些功能，Polygon 確保 dApp 可以充分受益於 Ethereum 網絡，同時安全、開放且更強大。

Polygon 的代幣 MATIC 在過去 12 個月中價格下跌了 58.69%，目前價值為 0.864 美元。分析師預測，到 2030 年，MATIC 可能會漲至 12.34 美元，但許多人對這一漲幅持懷疑態度。

Cronos（CRO）2030 年價格預測

另一個被看好的替代加密貨幣價格預測是 Cronos。 Cronos 是一個去中心化開源公共區塊鏈，旨在提高能源效率，同時以低成本保證高交易速度。該項目的目的是支持創作者經濟，作為 DeFi 和 GameFi 的基礎設施，並最終成為一個開放的元宇宙。

它的原生代幣 CRO 用於在全球最大的加密貨幣交易所之一—— Crypto.com 上進行交易。它被用於整個平台的交易，也可以在其他交易所購買。

CRO 目前價值 0.06107 美元，僅在過去 12 個月就下跌了 88.66%。分析師表示，到 2030 年，CRO 可能會增加到 5.94 美元，但是，鑑於最近的 交易所醜聞 ，許多投資者對購買與交易所掛鉤的加密貨幣持謹慎態度。因此，這個數字可能沒有最初預測的那麼高。

結論—— Metacade 看起來勢必會攀升

總之，本文中提到的所有三種替代加密貨幣—— Cronos （CRO）、Polygon（MATIC）和 Metacade（MCADE）——都是有前景的投資，也有可能徹底改變各自的行業，投資者情緒對其價格預測產生重大影響。

然而，基於其作為遊戲平台的效用性、預售期間的強勁代幣表現以及雄心勃勃的路線圖，Metacade（MCADE）似乎是明顯的贏家。它有可能在 2030 年底達到 25 美元的高位，使其成為比許多替代加密貨幣 2023 年價格預測更強大的投資，未來幾週應密切關注。

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