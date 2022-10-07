Binance 駭客事件突顯了去中心化的危險性
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Binance 駭客事件突顯了去中心化的危險性

By Dan Ashmore - 一分鐘閱讀

在因一次漏洞而暴露了數百萬美元的加密貨幣後，加密貨幣交易所 Binance 的原生鏈在週四遭到暫停。

該事件顯然給加密貨幣世界帶來了衝擊，但對我來說，它也突顯了去中心化的危險性。

不要誤會我的意思。去中心化可以說是構建加密貨幣一切的最大支柱。這是一個真正有機會顛覆我們對金融、貨幣和整個經濟的認識概念。它可以讓世界變得更美好。

但 Binance 事件突顯了，在加密貨幣的早期階段——我們不要忘記 Satoshi Nakamoto 在 2008 年才寫了他的 Bitcoin 白皮書——去中心化也帶來了一些非常現實的風險。

Binance 發生了什麼？去中心化與它有什麼關係？

週四晚間，一次駭客攻擊瞄準了 Binance ，鏈上的初始動向表明，有 200 萬個 BSC 代幣被他們盯上了。

BNB Chain 估計有超過 1 億美元的資產被轉移，但確認有 700 萬美元的資產幾乎立即被凍結，從而減少了總損失。

停止整個鏈條的決定是 Binance 的一個驚人舉措。正如我所說，區塊鏈意味著去中心化。而這一事件表明，BNB 恰恰相反。

顯然，這引發了各種各樣的問題。加密貨幣純粹主義者對這一事實大為不滿，因為這實際上說明了一家公司在運行整個生態系統，這與 Web 2.0 和加密貨幣據稱試圖要打破的東西完全相同。

他們不無道理。然而，Binance 凍結 700 萬美元的能力表明，儘管這違背了加密貨幣的口號，但中心化確實也有其優勢。與這裡的漏洞所造成的總規模相比，700 萬美元可能相形見絀，但它仍然是一大筆錢。而且行業還處於早期階段，當你讀到這篇文章時，可能會有更多的錢被沒收。

Binance 的聲譽會受到損害嗎？

Binance 在市場上處於如此強勢的地位，並且由一位非常受歡迎的 CEO 所領導，實際上，我相信這一事件將在很大程度上被掩蓋。

Binance 之前也被駭客入侵過一次。從技術上說，那也是憑空產生了 1 億美元 BNB，而不是對消費者的直接攻擊，這是一個重要的區別（儘管對於任何 BNB 持有者來說仍然是一個可怕的消息）。

上一次，Binance 的客戶成為目標。 2019 年，駭客竊取了 4000 萬美元的 Bitcoin。Binance 的反應堪稱典範，他們立即向客戶保證，任何受影響的人都會得到賠償。而他們也履行了承諾。從那以後，他們甚至啟動了一個保險基金，目的是在類似事情再次發生時向客戶提供賠償。

不幸的是，對於像加密貨幣這樣的新興技術，這些事情必然會發生。像 Binance 這樣的公司向客戶保證他們的資金永遠是安全的，這種感知的風險顯然得到了緩解。

但這只有在一定程度的中心化下才有可能發生。在一個完全去中心化的世界中，像這樣的漏洞將不會受到懲罰。事實上，我不需要在這裡做假設，因為客戶的資金經常被盜，而且幾乎沒有追索權。

正如我所說，去中心化是一件美好的事情。但這一事件是一次不友好的提醒，即去中心化也帶來了風險，雖然這個行業自強不息、不斷創新和解決問題，但客戶仍然需要牢記這一點。

在外面需隨時保證安全。

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