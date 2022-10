Binance 駭客事件突顯了去中心化的危險性

在因一次漏洞而暴露了數百萬美元的加密貨幣後,加密貨幣交易所 Binance 的原生鏈在週四遭到暫停。

該事件顯然給加密貨幣世界帶來了衝擊,但對我來說,它也突顯了去中心化的危險性。

不要誤會我的意思。去中心化可以說是構建加密貨幣一切的最大支柱。這是一個真正有機會顛覆我們對金融、貨幣和整個經濟的認識概念。它可以讓世界變得更美好。

但 Binance 事件突顯了,在加密貨幣的早期階段——我們不要忘記 Satoshi Nakamoto 在 2008 年才寫了他的 Bitcoin 白皮書——去中心化也帶來了一些非常現實的風險。

週四晚間,一次駭客攻擊瞄準了 Binance ,鏈上的初始動向表明,有 200 萬個 BSC 代幣被他們盯上了。

BNB Chain 估計有超過 1 億美元的資產被轉移,但確認有 700 萬美元的資產幾乎立即被凍結,從而減少了總損失。

停止整個鏈條的決定是 Binance 的一個驚人舉措。正如我所說,區塊鏈意味著去中心化。而這一事件表明,BNB 恰恰相反。

顯然,這引發了各種各樣的問題。加密貨幣純粹主義者對這一事實大為不滿,因為這實際上說明了一家公司在運行整個生態系統,這與 Web 2.0 和加密貨幣據稱試圖要打破的東西完全相同。

他們不無道理。然而,Binance 凍結 700 萬美元的能力表明,儘管這違背了加密貨幣的口號,但中心化確實也有其優勢。與這裡的漏洞所造成的總規模相比,700 萬美元可能相形見絀,但它仍然是一大筆錢。而且行業還處於早期階段,當你讀到這篇文章時,可能會有更多的錢被沒收。

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022