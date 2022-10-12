資本利得稅推出後，加密貨幣投資者會逃離葡萄牙嗎？

在過去的幾年裡，葡萄牙已成為加密貨幣投資者的避風港。

隨著許多人在整個疫情期間搬到那裡，以及加密貨幣飆升至一個又一個高點，現在慢慢地危機開始靠近。

葡萄牙政府提出了一項新的加密貨幣稅收政策，作為其 2023 年國家預算的一部分。在涵蓋所有財政事項的 450 頁文件中，提到了對加密貨幣收益徵收 28% 的資本利得稅。

28% 的資本利得稅是葡萄牙的標準，這意味著它不再是加密貨幣好兄弟和加密貨幣天堂。此外，在某些情況下 ，還征收 4% 的免費加密貨幣轉移稅以及印花稅。

然而，重要的是，通過出售持有超過一年的加密貨幣所獲得的收益仍將豁免此類稅收。這意味著擬議的資本利得稅實際上更像是交易稅。

葡萄牙此前曾有所暗示

這一舉動並不令人意外。財政部長 Fernando Medina 早在 5 月宣布，將加密貨幣納入資本收益網的舉動遲早會到來。

這是在將加密貨幣重新歸類為投資而非貨幣的背景下所做出的決定，這意味著它現在將被納入到資本利得稅的征收範圍內。

里斯本和馬德拉

葡萄牙首都里斯本被視為歐洲加密貨幣中心之一，部分原因是（以前的？）寬鬆加密貨幣法律。葡萄牙還提供了比其他許多國家更容易獲得居留權的途徑，進一步吸引了加密貨幣投資者。

看看這將如何影響未來，我相信會很有趣。各個司法管轄區之間將自己確立為歐洲加密貨幣熱點的競爭一直非常激烈。足球巨星 Cristiano Ronaldo 所在的葡萄牙島嶼馬德拉在邁阿密舉行的最近一次 Bitcoin 會議上宣布 Bitcoin 為法定貨幣，這發出了意向信號。

瑞士的一個小城市——盧加諾，是歐洲唯一一個 Bitcoin 成為事實上的法定貨幣的地方。除了 Bitcoin，穩定幣 Tether 也是事實上的法定貨幣，而盧加諾特有的穩定幣也在開發中。

最後的想法

隨著熊市的咆哮，投資者到處受到傷害，確實需要提醒的是，人們需要獲得收益，才能繳納資本利得稅。

因此，徵收資本利得稅的舉措可能在短期內不會影響到很多人。請記住，任何持有超過一年的收益都可以豁免。鑑於 11 個月前 Bitcoin 的交易價格為 69,000 美元，應該不太可能有很多交易者擔心這即將徵收的 28% 稅。還有一線希望？

儘管如此，隨著盧加諾和其他地方繼續推動自己的數字貨幣，追踪加密貨幣愛好者是否開始在其他地方進行購買將會很有趣。