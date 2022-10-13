Zuckerberg 的元宇宙賭注令人失望
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Zuckerberg 的元宇宙賭注令人失望

By Dan Ashmore - 一分鐘閱讀

Meta 公司負責人 Mark Zuckerburg 是一個啞劇反派。

當 Facebook 去年宣布將更名為“Meta”以表明他們相信整個行業的發展方向時，讓好些人都感到了失望。

“他們怎麼敢取元宇宙的名字”，許多人譴責。然而，隨著元宇宙的模糊概念現在被更多地稱為 Web3 ，這種爭議的聲音已經稍稍地平息。

Meta 願景正在苦苦掙扎

但是 Meta 到底做了什麼，以及他們如何推動社交媒體新時代的發展？

Zuckerberg 的公告並沒有平息大量拋售，因為 Facebook 的股價今天交易價格為 129 美元，自品牌更名公告以來暴跌了 59%。

距離 Meta 更名近一年，Zuckerberg 對類似頭號玩家的虛擬現實世界的烏托邦願景似乎從未如此遙遠。

數以千計的員工正在為實現這一目標而努力，但至少可以說，迄今為止的結果並不令人振奮。本週，內部備忘錄被洩露，Verge 對此進行了報導。

我相信你也同意，這些備忘錄的語氣陰沉。

“為什麼我們不喜歡我們製造並一直使用的產品？”Meta 的元宇宙副總裁 Vishal Shah 問道。

“很簡單，如果我們不喜歡它，我們怎麼能期望我們的用戶喜歡呢？”他補充道。

“剪紙、穩定性問題和漏洞的總量使我們的社區很難體驗 Horizon 的魔力”另一句話說道，指的是 Meta 的虛擬現實遊戲。

元宇宙代幣落後於整個市場

從那以後的一年裡，元宇宙代幣的下跌非常明顯。當然，整個加密貨幣代幣市場已經跌落懸崖，但與元宇宙相關的代幣的下降規模仍然令人擔憂。

看看 CoinMarketCap 前 100 名被歸類為“元宇宙”相關的九個代幣，自 Meta 品牌更名以來的平均下降幅度令人生畏。我將它們繪製在下圖中：

更令人擔憂的是這些遊戲用戶的減少。儘管 Decentraland 上的活躍用戶似乎存在誤報——令人震驚的數據表明，38 位每日活躍用戶被誇大了——但事實是，這些元宇宙遊戲的參與度已經隨著代幣價格的下降而崩潰。

現在發生了什麼？

對於 Zuck 來說，這是一段艱難的時期。本週，他甚至跌出了美國前 10 名富豪之列，這又是一顆難以下嚥的苦果。

嚴格地說，模糊但誘人的虛擬世界的苦苦掙扎令人擔憂。遊戲正在努力按照傳統非區塊鏈遊戲的標準製作。由於代幣價格跌破底線，因此遊戲賺錢模式受到了影響，因為沒有獲得巨額收益的潛力，這些遊戲只是……不那麼有趣。

看看 Zuck 和 Meta 如何在此基礎上發展，這將會很有趣。但就目前而言，他們迄今為止的元宇宙賭注是不明智的。

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