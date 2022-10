Zuckerberg 的元宇宙賭注令人失望

Meta 公司負責人 Mark Zuckerburg 是一個啞劇反派。

當 Facebook 去年宣布將更名為“Meta”以表明他們相信整個行業的發展方向時,讓好些人都感到了失望。

“他們怎麼敢取元宇宙的名字”,許多人譴責。然而,隨著元宇宙的模糊概念現在被更多地稱為 Web3 ,這種爭議的聲音已經稍稍地平息。

但是 Meta 到底做了什麼,以及他們如何推動社交媒體新時代的發展?

Zuckerberg 的公告並沒有平息大量拋售,因為 Facebook 的股價今天交易價格為 129 美元,自品牌更名公告以來暴跌了 59%。

距離 Meta 更名近一年,Zuckerberg 對類似頭號玩家的虛擬現實世界的烏托邦願景似乎從未如此遙遠。

數以千計的員工正在為實現這一目標而努力,但至少可以說,迄今為止的結果並不令人振奮。本週,內部備忘錄被洩露,Verge 對此進行了報導。

我相信你也同意,這些備忘錄的語氣陰沉。

“為什麼我們不喜歡我們製造並一直使用的產品?”Meta 的元宇宙副總裁 Vishal Shah 問道。

“很簡單,如果我們不喜歡它,我們怎麼能期望我們的用戶喜歡呢?”他補充道。

“剪紙、穩定性問題和漏洞的總量使我們的社區很難體驗 Horizon 的魔力”另一句話說道,指的是 Meta 的虛擬現實遊戲。

從那以後的一年裡,元宇宙代幣的下跌非常明顯。當然,整個加密貨幣代幣市場已經跌落懸崖,但與元宇宙相關的代幣的下降規模仍然令人擔憂。

看看 CoinMarketCap 前 100 名被歸類為“元宇宙”相關的九個代幣,自 Meta 品牌更名以來的平均下降幅度令人生畏。我將它們繪製在下圖中:

更令人擔憂的是這些遊戲用戶的減少。儘管 Decentraland 上的活躍用戶似乎存在誤報——令人震驚的數據表明,38 位每日活躍用戶被誇大了——但事實是,這些元宇宙遊戲的參與度已經隨著代幣價格的下降而崩潰。

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate.

