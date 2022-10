Coinbase 怎麼了？首席執行官出售 2% 的股份——深度剖析

今天來給 Coinbase 投資者一個大大的擁抱。

首席執行官兼創始人 Brian Armstrong 宣布,他將出售其 2% 的股份,這對陷入困境的加密貨幣交易所來說又是一次沉重的打擊。

Coinbase 是世界第二大加密貨幣交易所,是加密貨幣的小白鼠。

2021 年 4 月,公司股票在納斯達克證券交易所上市,放棄了傳統的 IPO 途徑,轉而直接上市。但新鮮的並不僅僅是它上市的方法;而是它上市的事實。

它代表了加密貨幣在市場上佔有一席之地。在此之前,還沒有任何一家加密貨幣公司上市,而在那個時代,所有的加密貨幣都為投資者帶來了驚人的回報。

雖然現在看來,這是很久以前的事了。那天早上,Bitcoin 開盤價為 59,000 美元。Jerome Powell 的打印機紅得發燙。嬰兒潮一代問他們的孩子如何購買一種叫做 Dogecoin 的東西。

Coinbase 的首日收盤價為每股 328 美元。這使這家加密貨幣巨頭的估值接近 860 億美元。美好的時光滾滾而來。

加密貨幣已經到來。

就在 Coinbase 到來的同時,它就下跌了。

在我寫這篇文章時,它的交易價格為 63 美元。比起它上市時,下跌了 83%,目前估值為 166 億美元。從那時起,即使是負傷累累的 Bitcoin 也表現優於它,如下圖所示。

那麼,這一切哪裡出錯了?好吧,我想第一件事是波動性。對於像 Coinbase 這樣的股票能夠如此迅速地貶值這麼多,我們不應該感到驚訝。它的表現是,而且永遠都是,與加密貨幣共生的。

如果加密貨幣下跌,對市場的興趣就會直線下降。當他們的朋友在 Twitter 上談論大約 100 倍的回報時,每個人都想加入,相反亦然。這意味著 Coinbase 的交易量和交易費用減少,最終導致業績下降。

鑑於加密貨幣擁有極為劇烈的波動性,那麼 Coinbase 的波動性如此之大也就不足為奇了。這就是我當時所說的:如果你是尋找加密貨幣的機構投資者,並且出於任何原因——監管、官僚主義等——你不能直接購買 Bitcoin,那麼可以購買 Coinbase 股票。

或者,也許您是一位年長的投資者,在自我保管/設立錢包等直接在加密貨幣市場進行交易感到害怕或不舒服(可以理解)。對於這類人群,如果想要從加密貨幣中獲利,就可以購買 Coinbase 股票。

但是,對於其他人來說,為什麼不直接購買 Bitcoin 呢?為什麼要通過 Coinbase;它有什麼優勢?

創始人兼首席執行官 Brian Armstrong 持有該公司 19% 的股份,價值約 32 億美元。在他宣布出售一些股份之後,很快這將會變成 17% 的股份。

“我熱衷於加速科學技術的發展,以幫助解決世界上一些最大的挑戰。為了進一步實現這一目標,我計劃在明年出售我持有的大約 2% 的 Coinbase 股份,以資助科學研究和像 NewLimit + ResearchHub 這樣的公司”。

平心而論,他的理由似乎很合理。然而,無論你以何種方式來解釋,Coinbase 的首席執行官拋售股票對 Coinbase 來說都是一次沉重的打擊——就像任何內部人士拋售股票一樣。

當然,有人可能出於個人原因想要撤資——我當然不希望將 19% 的股票作為我投資組合的一部分——但 Armstrong 說想要把錢捐贈出去的這一理由並不會改變這樣一個事實——這仍然是來自 Coinbase 首席執行官的賣單。

有很多方法可以將持股貨幣化,而高管們一直在利用這些方法。看看 Elon Musk 就知道了,他宣稱不願意出售 Tesla 股票,而是將其作為融資方案中的抵押品,或使用其他途徑來產生現金流。

Armstrong 上週五在 Twitter 上宣布了他的賣單,並附上了這樣的評論“與大家分享這個,是因為希望大家先從我這裡聽到這個消息”,然後堅稱“我打算在很長一段時間內擔任 Coinbase 的首席執行官,我仍然超級看好加密貨幣和 Coinbase”。

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022