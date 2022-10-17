Coinbase 怎麼了？首席執行官出售 2% 的股份——深度剖析

今天來給 Coinbase 投資者一個大大的擁抱。

首席執行官兼創始人 Brian Armstrong 宣布，他將出售其 2% 的股份，這對陷入困境的加密貨幣交易所來說又是一次沉重的打擊。

Coinbase 上市是加密貨幣的開創性時刻

Coinbase 是世界第二大加密貨幣交易所，是加密貨幣的小白鼠。

2021 年 4 月，公司股票在納斯達克證券交易所上市，放棄了傳統的 IPO 途徑，轉而直接上市。但新鮮的並不僅僅是它上市的方法；而是它上市的事實。

它代表了加密貨幣在市場上佔有一席之地。在此之前，還沒有任何一家加密貨幣公司上市，而在那個時代，所有的加密貨幣都為投資者帶來了驚人的回報。

雖然現在看來，這是很久以前的事了。那天早上，Bitcoin 開盤價為 59,000 美元。Jerome Powell 的打印機紅得發燙。嬰兒潮一代問他們的孩子如何購買一種叫做 Dogecoin 的東西。

Coinbase 的首日收盤價為每股 328 美元。這使這家加密貨幣巨頭的估值接近 860 億美元。美好的時光滾滾而來。

加密貨幣已經到來。

自首次公開募股（IPO）以來的表現

就在 Coinbase 到來的同時，它就下跌了。

在我寫這篇文章時，它的交易價格為 63 美元。比起它上市時，下跌了 83%，目前估值為 166 億美元。從那時起，即使是負傷累累的 Bitcoin 也表現優於它，如下圖所示。

那麼，這一切哪裡出錯了？好吧，我想第一件事是波動性。對於像 Coinbase 這樣的股票能夠如此迅速地貶值這麼多，我們不應該感到驚訝。它的表現是，而且永遠都是，與加密貨幣共生的。

如果加密貨幣下跌，對市場的興趣就會直線下降。當他們的朋友在 Twitter 上談論大約 100 倍的回報時，每個人都想加入，相反亦然。這意味著 Coinbase 的交易量和交易費用減少，最終導致業績下降。

鑑於加密貨幣擁有極為劇烈的波動性，那麼 Coinbase 的波動性如此之大也就不足為奇了。這就是我當時所說的：如果你是尋找加密貨幣的機構投資者，並且出於任何原因——監管、官僚主義等——你不能直接購買 Bitcoin，那麼可以購買 Coinbase 股票。

或者，也許您是一位年長的投資者，在自我保管/設立錢包等直接在加密貨幣市場進行交易感到害怕或不舒服（可以理解）。對於這類人群，如果想要從加密貨幣中獲利，就可以購買 Coinbase 股票。

但是，對於其他人來說，為什麼不直接購買 Bitcoin 呢？為什麼要通過 Coinbase；它有什麼優勢？

首席執行官出售 2% 的股份

創始人兼首席執行官 Brian Armstrong 持有該公司 19% 的股份，價值約 32 億美元。在他宣布出售一些股份之後，很快這將會變成 17% 的股份。

“我熱衷於加速科學技術的發展，以幫助解決世界上一些最大的挑戰。為了進一步實現這一目標，我計劃在明年出售我持有的大約 2% 的 Coinbase 股份，以資助科學研究和像 NewLimit + ResearchHub 這樣的公司”。

平心而論，他的理由似乎很合理。然而，無論你以何種方式來解釋，Coinbase 的首席執行官拋售股票對 Coinbase 來說都是一次沉重的打擊——就像任何內部人士拋售股票一樣。

當然，有人可能出於個人原因想要撤資——我當然不希望將 19% 的股票作為我投資組合的一部分——但 Armstrong 說想要把錢捐贈出去的這一理由並不會改變這樣一個事實——這仍然是來自 Coinbase 首席執行官的賣單。

有很多方法可以將持股貨幣化，而高管們一直在利用這些方法。看看 Elon Musk 就知道了，他宣稱不願意出售 Tesla 股票，而是將其作為融資方案中的抵押品，或使用其他途徑來產生現金流。

Armstrong 上週五在 Twitter 上宣布了他的賣單，並附上了這樣的評論“與大家分享這個，是因為希望大家先從我這裡聽到這個消息”，然後堅稱“我打算在很長一段時間內擔任 Coinbase 的首席執行官，我仍然超級看好加密貨幣和 Coinbase”。

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022

Coinbase 的未來

這只是對 Coinbase 的最新一次打擊。

6 月，Armstrong 宣布該公司將裁員 18%，即 6,100 名員工中的約 1,100 名，因為加密貨幣市場繼續低迷，損害了 Coinbase 的利潤。相比之下，其競爭對手 FTX 在 5 月份的交易量首次超過 Coinbase，但其員工人數仍然只有 300 人。

裁員發生在 Coinbase 豪撒 1400 萬美元在超級碗中場休息做廣告之後的僅僅四個月內。Coinbase 在該季度錄得 4.3 億美元的淨虧損，股價下跌 36% ——這發生在 5 月的大規模倒閉潮之前，而倒閉潮也確實讓加密貨幣市場陷入一片混亂。

Armstrong 承認公司擴張得太快了，但這確實是一個規劃極其糟糕的案例。眾所周知，加密貨幣市場是喜怒無常的，隨著疫情的刺激促進大量交易、被困在家裡的人的可支配收入增加，以及由於缺乏社交和受隔離的影響，因此人們有更多的時間坐在電腦前，2020 年和 2021 年的市場是 Coinbase 上升的完美時機。

Armstrong 在這方面下了很大的賭注，但世界有其他想法。由於印鈔量比歷史上任何時候都多，通貨膨脹最終開始帶來後果。隨著通貨膨脹的猖獗和利率上調，它將流動性從市場中吸走，股票的膨脹收益消失，遠期現金流以更嚴厲的利率被折現。

現在與完美的 COVID 宏觀情況完全相反。 Coinbase 需要整合，更好地規劃，並希望經濟能夠振作起來。因為在經濟復甦之前，加密貨幣不會反彈。如果加密貨幣不反彈，那麼 Coinbase 當然也不會。

大局決定一切，你還不知道嗎？