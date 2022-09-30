Bitcoin 無法突破 2 萬美元，因為只有一件事仍然重要

當我們接近 9 月底的加密貨幣市場時，它看起來像是一個看跌的結局。

Bitcoin 仍然低於 20,000 美元，因為在整個空間中沒有捕捉到真正的動力。這證明了我過去幾個月的想法：現在唯一真正重要的是宏觀形勢。

隨著烏克蘭戰爭仍在繼續，能源價格依然讓大眾感到窒息，生活成本災難拒絕平息，Bitcoin 只能隨之波動。它隨著股市搖擺，而股市追隨著 Jerome Powell 的話，因為美聯儲繼續對通脹災難開戰。

我繪製了上述圖表以顯示一個月相對溫和的 Bitcoin 標準，因為橙色代幣現在感覺有點區間限制。本月早些時候的大幅飆升可歸因於市場對通脹的看法，但隨之而來繼續下跌。

美聯儲繼續推動市場

當然，這其中的催化劑是又一次的 FOMC 會議，當時美聯儲對通脹的最新想法向市場披露。隨著利率繼續提高，美聯儲現在似乎堅定地要首先解決通脹問題，流動性繼續流出風險資產。

這影響了股票市場，但考慮到加密資產的高風險，它對加密資產的影響明顯更大。這就是為什麼在最近幾個月裡，幾乎所有數字資產的相關性都比平時更加緊密。

即使是 Ethereum 的開創性合併事件也不足以打破狗尾巴隨市場擺動的現象，因為 Ethereum 幾乎沒有因此而上漲，只是隨著市場的其他部分一起搖擺。

未來該何去何從？

對我來說，我現在還在觀望。宏觀形勢實在是太難以預測了。我覺得嚴冬即將來臨，尤其是歐洲，它在加息方面仍遠遠落後於美國。

我們看到英國本周宣布減稅，這使英鎊跌至歷史最低點，在持續通脹和可笑的強勢美元（今年早些時候實現與歐元價值持平，現在離與英鎊價值持平也不遠了）的情況下，人們對其疲軟感到擔憂。

沒人想听到的消息是，加密貨幣市場發生什麼並不重要，在宏觀形勢得到平復之前，什麼都不會上升。在經歷了十多年的歷史性牛市之後，我們需要付出代價了。

好日子不可能永遠持續下去。在加密貨幣領域，我們比任何人都更了解這一點。現在和以前的周期之間的最大區別在於，這一次，加密貨幣處於熊市，而更廣泛的經濟也處於熊市中。

這是一個相當大的變化，而且非常可怕。

但就目前而言，讓我們拭目以待，看看下一個 CPI 讀數是什麼，以及美聯儲隨後的反應——在此之前，Bitcoin 將迎來平靜的日子。