看漲的 Bitcoin 價格表明加密貨幣市場正在復甦——明智投資者支持 AltSignals 的新 ASI 代幣

隨著 Bitcoin 價格的回升，投資者正在為 2023 年的牛市做準備。由於加密貨幣信號供應商重新引起了人們的興趣，因為他們能夠通過精確定位最佳入場點來節省投資者的時間和金錢。許多精明的交易員繼續推薦 AltSignals 作為首選平台。

得益於其良好的聲譽，AltSignals 最近宣布的 ASI 代幣預售預計規模巨大。在本文中，您將了解為什麼 AltSignals 如此受重視，以及為什麼其 ASI 代幣可以提升全球投資者的線上交易體驗。

Bitcoin 價格復甦，促使投資者關注 AltSignals

似乎冒險情緒又回到了市場。由於美聯儲預計今年將放緩或逆轉加息，投資者在下一個牛市週期開始之前一直在加倉加密貨幣。

自 2023 年初以來，Bitcoin 價格已上漲近 47%，從 16,500 美元左右上漲至 2 月初的約 24,250 美元高位。Bitcoin 價格的快速上漲伴隨著人們對線上交易的興趣激增，導致許多投資者開始尋找最佳加密貨幣信號供應商來提高他們的利潤。一個經常出現的名字是 AltSignals。

什麼是 AltSignals？

AltSignals 成立於 2017 年，是加密貨幣信號行業的領先品牌。它擁有一支由市場專家和專業交易員組成的團隊，將技術和基本面分析與其內部算法 AltAlgo™ 相結合。因此，AltSignals 贏得了最可靠和最有利可圖的信號供應商之一的聲譽。

在查看他們的統計數據時，這種聲譽很快就會得到驗證。超過 52,000 名交易員依賴它自推出以來產生的 3,700 通交易來電，該平台在收到近 500 條正面評價後對，在 Trustpilot 上的評分為 4.9/5。實際交易結果不言而喻：AltSignals 在有記錄的 32 個月中有 19 個月的回報率超過 10,000%。

AltSignals 的 ASI 代幣預計將吸引新一波對 AltSignals 平台的關注。這是因為 ASI 將為持有人提供極好的利益，幫助他們充分利用自己的線上交易之旅。

ASI 有望如何改變線上交易遊戲？

ASI 是一種基於 Ethereum 的代幣，將作為 AltSignals 生態系統的燃料。它的主要用例是訪問和接收來自即將推出的 ActualizeAI 算法的信號。得益於全面的 AI 堆棧，該算法將進一步提高 AltSignals 的準確性，其中包括機器學習、預測建模和情緒分析。對於 ASI 持有者，他們將率先體驗這種新算法的強大功能。

持有 ASI 還將授予獨家進入 ActualizeAI 俱樂部的權利，用戶可以在其中發揮積極作用，提供回饋並幫助測試 ActualizeAI 算法，以換取提前獲得最新升級和賺取 ASI 代幣。在此過程中，他們將直接與 AltSignals 團隊合作，以改進他們的產品並優化產生的信號。

ASI 將成為平台的治理代幣，允許用戶對新的升級、合作夥伴關係等進行投票。他們還將能夠設置代幣的回購和銷毀率，這將有助於在幾年內限制 ASI 的供應，並可能導致價格上漲。

ASI 的長期展望

預計 ASI 代幣的需求會非常高，許多人預測 ASI 預售將迅速售罄。當交易者發現該代幣可以訪問 ActualizeAI 算法和俱樂部時，預計他們會蜂擁而至。

隨著交易員爭先恐後地成為這個致力於構建世界上最偉大的交易算法的一員，僅這一群體就可以輕鬆推動 ASI 飆升。這種協作和相互支持的精神將使 AltSignals 從其他信號供應商中脫穎而出，並將成為 ASI 代幣成功的主要因素。

因此，有分析師預測，ASI 將遠遠超過其最終預售價 0.02274 美元，有人預測到 2023 年底，它能輕鬆達到 0.50 美元。如果達到 0.50 美元，投資者可能會在不到一年的時間內上漲近 2,100% ——遠遠超出了任何 Bitcoin價格預測所能達到的高度。

您應該投資 ASI 嗎？

隨著 Bitcoin 價格持續上漲和牛市升溫，人們對AltSignals 的興趣可能會大幅增加。得益於 ActualizeAI 算法和該平台久經考驗的聲譽，其 ASI 代幣很可能成為少數能夠在 2023 年回報巨額收益的幸運兒之一。

0.012 美元的測試版銷售價格似乎被低估了，所以預計第一階段會很快售罄。如果您想參與其中，請務必訪問他們的 預售網站 。