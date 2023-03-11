Ethereum 創造者 Vitalik Buterin 對 2023 年的 Ethereum 價格寄予厚望，同時 AltSignals 的新代幣正在獲得關注

在 Vitalik Buterin 最近對網絡發表評論後，Ethereum 的價格預測變得越來越樂觀。然而，Ethereum 能否超過 AltSignals（$ASI）加密貨幣預售還有待觀察，因為新代幣是一項令人興奮的舉措，將為現有的大型 Web3 項目服務。

Vitalik Buterin 對加密貨幣市場的看漲預測

Vitalik Buterin 的加密貨幣市場預測未來幾年 Ethereum 價格走勢看漲。在最近的 播客節目 中，Buterin 強調了 Ethereum 在 2015 年熊市期間的推出、2018 年 Uniswap 的推出以及 2022 年 合併 的完成，這些都是已經並將推動行業走向大規模採用的關鍵技術進步。

Vitalik Buterin 的加密貨幣市場預測已經產生了自 2015 年 Ethereum 推出以來最大的去中心化應用（dApps） 生態系統。隨著加密貨幣市場預測 Ethereum 生態系統仍將是 Web3 中最大的生態系統，Ethereum 價格預測隨著每個市場週期而變得越來越樂觀。

什麼是 Ethereum ？

Ethereum（ETH）是第一個圖靈完備的區塊鏈。這意味著它可以支持智能合約和 dApp 的開發，這使得 2000 多個獨立區塊鏈項目建立在 Ethereum 網絡上。

Ethereum 最初使用工作量證明共識機制。隨著網絡的發展，這造成了網絡擁塞，導致交易速度緩慢和昂貴的礦工費。2022 年，Ethereum 成功過渡到持有量證明共識協議，這使得區塊鏈的能源成本降低了 99%。

Ethereum 價格預測：ETH 能否在 2023 年達到 2500 美元？

Ethereum 價格預測看漲，與其他加密貨幣市場預測的一致。在從近期低點上漲 60% 後，Ethereum 價格預測現在將目標定在 2023 年底之前的更高級別。

ETH 的關鍵阻力位在 2400 美元的價格。對 Ethereum 的價格預測，ETH 將在 2023 年底之前難以突破這一阻力位，因為它可能會在達到 2500 美元之前回撤。

更廣泛的加密貨幣市場預測仍然看好 Ethereum 的長期未來。Ethereum 網絡的加密貨幣市場預測，考慮到第 2 層擴展解決方案和數千個獨立 dApp，隨著時間的推移，Ethereum 價格預測將超過 10,000 美元。

什麼是 AltSignals？

AltSignals 是一個行業領先的交易集團，自 2017 年以來，成員之間一直在分享準確的加密貨幣市場預測。該項目通過每天分享有利可圖的交易機會，幫助任何人成為專家交易員。

AltSignals 對新手和專業人士都有幫助。新交易者在開始加密貨幣交易之旅時可以最大限度地減少學習曲線，而專業人士可以最大限度地提高回報。

AltSignals 已經使用其 AltAlgo™ 工具幫助一些成員在 32 個月中的 19 個月內將其投資組合擴大了 10 倍。現在，該項目正在提供一套擴展的區塊鏈服務，並正在推出 ASI 代幣以實現這一目標。

$ASI 如何運作？

ASI 代幣的持有者將可以使用 AltSignals 的新 ActualizeAI 工具，該工具將結合先進的人工智能技術來提供無與倫比的交易信號。機器學習、自然語言編程（NLP）和預測建模將用於分析複雜的市場數據集。這些工具將採用一系列指標，包括市場情緒分析，並確定有利可圖的加密貨幣交易的最佳入場價位。

ASI 代幣還可用於提前進入加密貨幣市場的預售和私人銷售。在 AltSignals 非常成功的長期記錄分享加密貨幣市場預測之後，此功能可能會為所有參與者帶來可觀的回報。

$ASI 也可用於進入 AI 會員俱樂部。AI 會員俱樂部是會員之間共享最新 人工智能 交易工具的地方。通過持有 ASI 代幣，用戶可以在這些工具向公眾發布之前訪問這些工具，並獲得加密貨幣市場預測的優勢。

$ASI 能否在 2023 年達到 $1？

ASI 代幣是獨一無二的，因為它正在向現有的大型社區推出，代表了一個非常成功的區塊鏈項目。由於 AltSignals 正在推出一個革命性的新人工智能交易工具，因此 AltSignals 加密貨幣預售可能是一個非常有利可圖的投資機會。

$ASI 加密貨幣預售的早期參與者可以期待重大的長期回報。這是因為預售是投資的最早階段——這意味著 $ASI 尚未在交易所推出。隨著通貨緊縮的代幣經濟學，隨著越來越多的人了解該平台，以及社區成員通過 ActualizeAI 交易信號分享自己的成功，$ASI 看起來注定會上漲。

到 2023 年底，$ASI 的目標價格為 1 美元——比預售結束時價格上漲 45 倍。$ASI 有望超越 Ethereum 價格預測，因為一旦在數字資產交易所上市，它將進入價格發現階段。

AltSignals vs Ethereum 價格預測：哪個值得購買？

$ASI 加密貨幣預售預計將在當前價格點位產生重大回報。AltSignals 項目結合了世界領先的技術，包括 區塊鏈和人工智能 ，以幫助其社區線上賺錢。

由於該項目處於早期投資階段，所以具有巨大的回報潛力。因此，預計 $ASI 的表現將優於 ETH，但這兩種代幣都是投資組合的重要補充。請確保在價格上漲太多之前查看 $ASI 加密貨幣預售項目，因為 $ASI 的價值在活動過程中已從 $0.012 上漲到 $0.02274。