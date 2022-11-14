Metacade 能否加入 Decentraland 成為 2023 年最受歡迎的元宇宙遊戲之一？

隨著元宇宙成為主流，遊戲成為了主要行業之一。像 Decentraland 和 The Sandbox 等流行的元宇宙遊戲已經獲得了大量忠實的粉絲群和數十萬美元的遊戲內交易。然而，新進入者 Metacade 打算在元宇宙遊戲火速進入平流層的過程中取得類似的成功。

在本文中，我們將看看是什麼讓 Decentraland 成為最受歡迎的元宇宙遊戲之一，以及為什麼 Metacade 很快就會加入這個行列。

什麼是 Decentraland？

Decentraland 是一個基於 Ethereum 區塊鏈的 3D 虛擬世界。在世界範圍內，LAND 作為 NFT 在 Decentraland 市場上出售，玩家可以使用這些 NFT 來建造自己喜歡的任何東西：遊戲、賭場、酒店、會議室等等。玩家使用可定制的頭像與他人和周圍的世界進行互動。

Decentraland 如此獨特的原因在於其平台的去中心化方面。沒有一個實體擁有或管理 Decentraland，這意味著社區在決定其虛擬世界的所有方面都發揮著核心作用。

為什麼 Decentraland 是最受歡迎的元宇宙遊戲之一？

幾乎無限的創造力

Decentraland 設有 Builder 。Builder 允許任何人表達自己的創造力並使用預定義的對象在自己的土地上創建場景，甚至導入聲音和紋理以真正發展自己的願景。這些都可以在資產包中找到，它為用戶提供了模板，以創建所有自己想要的體驗。玩家還可以從頭開始構建物品，並在市場上出售以獲取利潤。

用戶從自己的創作中受益

Decentraland 的去中心化方面的一部分意味著玩家擁有並受益於自己的創作。一個類似的流行元宇宙遊戲 Meta 的 Horizon Worlds 大力推廣用戶生成的內容，但幾乎沒有將它看到的任何好處傳遞給它的創造者。

相比從創作者那裡獲取價值並且不給予任何回報，Decentraland 允許玩家真正擁有自己的創作並從中獲利，直接獎勵他們在社區中投入的時間和精力。

元宇宙經濟

上述所有權方面的問題已經導致了 Decentraland 內部的經濟運行良好。用戶可以使用 Decentraland 代幣 MANA 購買虛擬商品和服務，購買 LAND 以進行構建，並獲得獨特的可穿戴設備。這導致 Decentraland 成為最受歡迎的元宇宙遊戲之一，擁有數百甚至數千種由玩家構建和擁有的體驗。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個虛擬社區中心，專為元宇宙遊戲的未來而打造。這是一個讓 Web3 愛好者沉浸在 GameFi 和元宇宙文化中的地方，還提供實時聊天、發現最受歡迎的元宇宙遊戲以及學習如何從 Play2Earn 中賺取更多收益的空間。

與 Decentraland 一樣，Metacade 計劃完全去中心化。為了實現這一目標，Metacade 正在通過創新的獎勵系統、草根遊戲開發和社區構建的虛擬街機，將價值重新交還給玩家。

Metacade 如何成為最受歡迎的元宇宙遊戲平台之一？

社區優先

Metacade 的建設是以社區為最高優先級的。Web3 的去中心化性質意味著中心化社區中心變得越來越少，隨著新玩家努力跟上游戲革命的步伐，進入門檻也隨之提高。Metacade 將您可能想了解的有關 GameFi 的所有資訊放在一個空間中，它具有全面的評論系統、排行榜和內容創建，使每個人都可以訪問元宇宙遊戲。

增加您的遊戲收入

為了激勵社區分享想法和最佳實踐，Metacade 計劃在用戶每次撰寫評論或發布最熱門的 GameFi 想法時，使用其本地 MCADE 代幣向用戶付款。但更重要的是，Metacade 還打算建立一個測試環境，讓開發人員為社區的回饋付費。開發人員支付的費用直接進入了測試人員和金庫的口袋，而不是工作室主管。

資助最偉大的 Play2Earn 遊戲

2023 年，Metacade 計劃提供其第一個 Metagrant。為了贏得 Metagrant，開發人員必須向 Metacade 社區提出自己的想法。讓用戶投票為自己最喜歡的想法贏得資金和支持。最終，Metacade 計劃在其虛擬街機中加入數十款與社區一起構建並得到社區認可的遊戲。

您應該購買 Decentraland 還是 Metacade？

毫無疑問，Decentraland 是最受歡迎的元宇宙遊戲之一，具有巨大的長期潛力。但是，如果您想成為首先進入的人，那麼不好意思了，這艘船已經駛向 Decentraland。

然而，元宇宙遊戲的快速增長為 Metacade 帶來了重大機遇。隨著它最初階段的發展，Metacade 的平台和 MCADE 代幣有很大的突破空間。如果您是 Metacade 有遠見理念的早期投資者之一，可能會在未來幾年獲得顯著的收益。如果您正在尋找最具潛力的項目，那就選擇 Metacade 吧。

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