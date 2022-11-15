4% 的英國人認為加密貨幣是 Z 世代喜歡的“新”事物

進入加密貨幣領域的最大障礙之一，無疑就是要理解它。

區塊鏈技術難以理解。它從 2009 年才出現，因此有時也很難找到好資源來了解它。不僅如此，反复的崩盤—— FTX 破產就在最近——讓人們不再關注它。

教育是重中之重。這是我今年夏天前往薩爾瓦多時注意到的最重要的事情，在那邊，Bitcoin 是法定貨幣。與我交談過的很多人都很難真正理解它。

一個 Wallmart 收銀員告訴我，我不能用 Bitcoin 支付，因為我沒有政府擁有的 Chivo 錢包。這顯然是錯誤的，因為 Bitcoin 的閃電網絡不存在歧視——你只需要一個二維碼，Bitcoin 就會發走。這是一個去中心化的網絡，不存在某些錢包無法發送到其他錢包的情況。

一位酒保還說，他試圖去了解它，但一周後他就放棄了，因為他“沒有電腦頭腦”。

在薩爾瓦多以外的地方也不例外。我最近寫了一篇關於 48% 的英國人對加密貨幣幾乎一無所知的文章。這個情況在世界各國也同樣發生。不過由於我剛搬到倫敦，讓我們暫時先深入了解一下英國的情況吧。

主要誤解

查看 VoucherCodes.co.uk 的一項研究，他們將以下內容描述為英國存在的最大誤解，我整理了一張圖表：

我認為圖表說明了一切。

雖然前兩項是完全可以理解的，但其他兩項則表明仍然有很大一部分的英國人不了解加密貨幣。這完全沒問題。事實上，這是一件好事——表明該行業有很大的發展空間。

但採用的第一步是教育。實際上，我認為這就是他們在薩爾瓦多做錯的地方。在一個邁阿密的 Bitcoin 會議上，在沒有事先警告或與人們討論的情況下自發宣布 Bitcoin 為法定貨幣，這並不能稱為是一個好方法。

當然，英國不會很快宣布 Bitcoin 為法定貨幣（儘管英鎊最近的走勢，不排除任何可能性！）。

但障礙仍然存在。而對於 2% 的人來說：不，Elon Musk 並沒有編造加密貨幣。除非他們認為他是 Satoshi Nakamoto？我想不能排除這種可能性。

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