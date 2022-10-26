硬件錢包 CoolWallet Pro 測評

就在不久前，一波倒閉潮在加密貨幣行業中猛烈地蔓延開來，感覺沒有什麼地方是安全的。

隨著排名前十的代幣 Terra 的死亡，許多公司都捲入了這場大屠殺。其中最突出的是所謂的加密貨幣貸款公司，它們其中一些公司標榜自己是銀行，但實際上更接近於高風險的對沖基金。

BlockFi 遇到了大問題。 Voyager Digital 申請破產，股價今年迄今已暴跌 99.8%。Celsius 也許是最引人注目的，它在一天晚上關閉了提款，然後因創始人首先兌現的指控申請破產。

這一切都可以歸結成一條建議：如果您不想承擔無法量化的風險，那麼通過這些平台追逐收益並不明智。如果說加密貨幣中有一件事是正確的，那就是冷存儲，它是最安全的加密貨幣存儲方式。或者，正如那句被反復強調（但真實）的老話所說，“無鑰即無幣”。

CoolWallet

我最近試用了一下 CoolWallet Pro，如下是我對這款硬件錢包的測評。

首先讓我印象深刻的是它相當復古的風格。它看起來就像是 90 年代末的某款信用卡。它未必能稱得上美觀，但它便攜、輕便且易於存放在安全的地方。與如今許多帶有大熒幕的笨重錢包相比，我挺喜歡它的這一點。

這張卡帶有一個物理按鍵，它非常隱秘，如果您不仔細看，幾乎不會注意到這個按鍵——幾乎與卡片齊平。這是卡上唯一的按鍵，一旦您通過藍牙將它與手機配對（我必須說，這是一個非常絲滑無縫的過程），所有的指示和指令都會在應用中執行。非常簡單。

這張卡還帶有一個小熒幕，大約 2 厘米寬，1 厘米高，能向用戶顯示基本的數字。它沒有世界上最先進的科技；感覺就像在小學數學課上，給我的朋友在計算器熒幕上輸入單詞一樣，但是，它確實足以完成運作。

設定

然後，我將其配對並按照應用中的指示進行操作。首先，當然是設定助記詞。一如既往，這是一個令人痛苦的過程。我獲得了 12 組 5 位數的數字，我需要一組一組地將它們記在紙條上，每次點擊卡片上的按鍵即可進入到下一組。

這個過程有點像噩夢，不過這更像是針對整個助記詞過程的感嘆，而不是針對這個錢包。我覺得加密貨幣的發展是不可避免的，儘管我們往回看這個助記詞是可笑的，但現在它是最好的安全選擇。此外，這裡使用 CoolWallet 大約需要兩分鐘，我只是在抱怨一下。

總的來說，設定的過程非常簡單。雖然熒幕有點難以閱讀，但沒關係。我對硬件唯一真正的抱怨是充電器。它是一個微型 USB，我認為這個設計有點過時，它適合與 DVD、磁帶和有線耳機放在同一個抽屜裡。

這款錢包配有一根數據線，非常好，可以很輕易地通過 USB 插入插座。但就個人而言，我不喜歡只為這個設備保留額外的一條數據線——我所有的其他設備（筆記本電腦、電話、揚聲器、耳機），以及我目前使用的硬件錢包都是 USB-C。所以對我來說，這反而是一個扣分點。雖然我知道你們使用 Apple 產品的人都喜歡為每款產品都保留一根數據線，所以也許只是我過分在意這一點。

連接性和功能

現在我已經設定完畢，CoolWallet 令人印象深刻。該應用具有出色的介面，直觀且流暢。功能非常棒。發送和接收加密貨幣很容易，這很重要！

它還提供某些客戶會喜歡的質押選擇。錢包的範圍很好；它擁有您真正想要的一切，適用 ERC-20、BEP-20 和許多其他一系列的標準。藍牙易於操作。在設定完成後，它就像使用任何其他硬件錢包一樣簡單易用。

但是比起任何其他硬件錢包，它與其他平台的連接性要更加先進。如果我願意，我可以連接到 OpenSea，然後長時間使用 NFT。我也可以將我的 ETH 發射到 Lido。 Metamask 是另一種選項，連接到 Binance DEX 也是如此。還有很多很多的選項。感覺這裡的功能、選項和連接路線的範圍都真的非常不錯，確實令人印象深刻——您可以從如下截圖中看到其中的一部分選項：

價格往往是重點所在。它的零售價為 149 美元，與市面上大多數的錢包都差不多。我感覺是合理的價格。我認為這是為它的功能和連接性而買單，而不是為了硬件，畢竟它沒有大熒幕，感覺會有點“過時”。但細想一下，這些真的對您將要收起來的硬件錢包很重要嗎？

結論

每個人對錢包的要求都有不同的看法。安全性顯然是最重要的，大多數錢包已經解決了這個問題——這款錢包也不例外。接下來要考慮的是，它是否提供您想要的錢包範圍和想要的功能。這是 CoolWallet 的優勢所在，因為它的這些特性無人匹敵。

之後，人們往往想要易於使用的東西。在設定完畢後，這款錢包非常易於操作。但對我來說，便攜性和隱秘性是非常重要的因素。這款錢包看起來就感覺像是一張信用卡，這意味著我可以把它放在我的錢包裡，或者輕鬆地把它藏在安全的地方。它很容易儲存。我用過的其他一些配有大熒幕的錢包更笨重，或者看起來更有科技感。

雖然看起來更有科技感聽起來像是一個賣點，但我喜歡 CoolWallet 的樸素無華，感覺就像是一張過期的信用卡或超市會員卡之類的東西。我這麼說吧，如果我把這個放在家裡，而我的房子遭到洗劫，除非竊賊知道加密貨幣，否則他不會偷走這張卡的。

總的來說，我認為這是我用過的最好的錢包。微型 USB 充電器雖然可能是一個小遺憾，因為我是一個 Android 男孩，我喜歡用一根數據線連接所有的東西。但是，總體而言，如果您想使用冷存儲，這是一個不錯的選擇—— CoolWallet Pro 是一款出色的硬件錢包，具有市場領先的功能。