Bitcoin 離踏入痛苦世界只差一個事件？

Bitcoin 在 20,000 美元附近徘徊了很長一段時間了。

事情的發展很有趣。Bitcoin 已經橫盤交易幾週，所有的交易者都變得不耐煩起來。

但是，提醒一句：小心你的希望落空。有理由相信，Bitcoin 目前在 20,000 美元來回拉扯的情況，可能會在不久的將來被認為是“過去的美好時光”。

我們可以從過去的周期中看出什麼？

回顧過去的周期，值得注意的是，Bitcoin 很少能追溯之前牛市的峰值。就此，之前的牛市在 2017 年聖誕節附近達到頂峰，當時 Bitcoin 暴漲至 19,345 美元。

因此，值得注意的是，我們現在已經跌破這個價位——儘管只是小幅下降。在檢視圖表時，您可以看到這代表了歷史上的一個異常值。

我不太關注支撐位和阻力位，但我相信在當前環境下，不祥的宏觀環境才是最重要的。Bitcoin 與股市一樣，只是跟隨通脹讀數和 Jerome Powell 的話而波動。

然而，我們無法完全忽視心理上的一時衝動。它們確實在所有市場走勢中都發揮了作用，而且在加密貨幣中，它們通常比其他領域更加明顯。

這就是為什麼我擔心 Bitcoin 離踏入痛苦世界只差災難性的一天和劇烈上漲。世界上最大的加密貨幣已經在這個價位上處於橫盤狀態近四個月了。保持這樣的時間越長，那麼這個價位就越重要。

此外，在心理上認為重要的 20,000 美元這個數字附近持續橫盤，也為其增加了一點象征意義和淒涼感。最後，鑑於上一輪牛市的峰值已被抹去，這確實會使所有因素都發揮作用。

宏觀仍然主導

當然，宏觀環境仍然處於領導地位。現在世界的狀況如此不穩定——利率上升、生活成本飆升、歐洲戰爭、能源危機——壞消息無處不在。不難想像，很快又會有壞消息傳出。

如果真的發生了，那就是我擔心 Bitcoin 的時候了。我並沒有感到驚訝——看到橙色代幣暴跌至許多人都認為不可能的價位，至少在疫情肆虐期間談論“超級週期”時是。

要注意，現在的經濟與 Bitcoin 所經歷的任何事情都不同。人們忘記了，Bitcoin 是在 2009 年才推出的。這意味著它以前從未存在於高利率環境中，也從未存在於股市沒有大幅上漲的世界（標準普爾 500 指數從全球金融危機時期的最低點不到一年就翻了 6 倍）。

那麼在這種情況下，一味宣揚 Bitcoin 過去曾下跌至這個價位，後來轟然回升，這有什麼用呢？

如今，我們正處於更廣泛的熊市之中，這是加密貨幣歷史上的第一次。標準普爾 500 指數今年下跌了近 25%。債券處於低迷。就連避風港之王——黃金也落後了。

Bitcoin 也是與過往周期完全不同的資產。市場和機構採用的流動性很強。簡而言之，它是一種主流金融資產。在某些國家，它甚至是法定貨幣。在目前的金融界無人不識 Bitcoin。

所以，過去的周期能告訴我們什麼？

上漲什麼時候來？

我也不知道。如果我知道，我就不會還在打字了，我會躺在海灘上的某個地方，喝著我親手採摘的椰子。

我只是在表達一種預感，在這一點上我非常擔心 Bitcoin。它已經在這個價位上徘徊了很長一段時間——而且這個價位非常重要，無論是在 2 萬美元左右的整數還是與過往的周期相比來看。

波動性永遠不會遠離 Bitcoin。因此，對於那些哀嘆橫盤整理的交易者來說——你可能很快就會羨慕地回顧這段日子了。如果在不久將來看到負面新聞事件和 15,000 美元以下的劇烈波動，我一點也不會感到驚訝。

話又說回來，我只是互聯網上的一隻螻蟻，我又能知道些什麼呢？