為什麼今天加密貨幣會上漲？為什麼我認為這個上漲可能是短暫的？

我幾乎忘記在加密貨幣圖表上看到一根綠色的大蠟燭是什麼感覺了。然而就在今天，我們擁有了它，因為神奇的網絡資金正在急劇攀升。

Bitcoin 目前的交易價格為 20,600 美元，高於重要的心理數字 20,000 美元，而 Ethereum 在一個月來首次攀升至 1,500 美元以上。下圖描繪了這一年來的回報率，表明與市場經歷的下跌相比，這個上漲當然只是滄海一粟。它仍然是嬰兒的一小步？

為什麼加密貨幣會上漲？

是什麼導致了上漲？好吧，我在上週發表了分析警告說 Bitcoin 可能很快會向下崩潰，但如今只見它逐漸爬升，我需要提醒一下，這只是這一年來發生的事情的延續——加密貨幣由宏觀環境所主導。

標準普爾 500 指數較 10 月 12 日的低點上漲了 8%，與一直以來的低波動性相比，在如此短的時間內上漲這麼多，是相當令人震驚的。這背後的原因是，你猜對了——更樂觀的想法是，在疲軟的經濟數據之後，美聯儲將比預期更快地控制加息。

鏈上清算超過 10 億美元

在這些日子裡，跳上鏈上往往非常有趣。事實上，它並沒有讓人失望，在過去的 24 小時內清算了 11 億美元，令人望而生畏，因為市場參與者被大動作所吸引——其中大多數都做空了市場。

加密貨幣市值也接近另一個里程碑，在過去一天上漲了 7% 之後，還差一點就能收回 1 萬億美元的市值。

未來會發生什麼？

儘管如此，正如我上週警告的那樣，我仍然會對加密貨幣保持高度警惕。世界正處於不穩定的狀態，人們的情緒似乎與 2008 年以來一樣低迷。宏觀環境決定了一切，而加密貨幣只能隨之波動。

這些都是股市小幅但謹慎的動作，因為投資者繼續嘗試對美聯儲的計劃進行第二次猜測。經濟整體上敏感且痛苦，生活成本仍然是一個巨大的問題，烏克蘭的戰爭以及美國中期選舉的臨近，可能會帶來新的波動。

不難想像，當一個宏觀頭條新聞出現，表明投資者對反彈過於自信時，加密貨幣就會受到重創。外界有太多的變數和巨大的不利因素，因此無法對這個買入點持有任何真正的信念。

就像我不斷重複的那樣，短期內誰都無法說得准。請謹慎對待這種反彈。但話又說回來，我已經警告過一段時間了，那我又是誰呢？