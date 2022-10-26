Metacade 發布，為什麼我們認為它可能是下一個值得購買的新加密貨幣

隨著市場仍然看跌，每個人都在尋找下一個值得購買的加密貨幣，元宇宙代幣已然成為具有最大增長潛力的焦點。元宇宙區塊初來乍到的聰明孩子 Metacade 剛剛發布了，圍繞行業前景的討論表明，它可能是下一個大熱門。

今天，我們將深入研究這個嶄露頭角的項目，並探討 Metacade 可能成為 2023 年下一個最值得購買的新加密貨幣的核心原因。

為什麼要投資元宇宙？

值得一提的是投資於元宇宙的潛在好處。據 ReportLinker 稱，預計全球元宇宙市場將從 2022 年的 546 億英鎊增長到 2027 年的 3771 億英鎊——五年內增長高達 590% 。

同樣， Crypto.com 報告 稱，基於區塊鏈的遊戲預計將比普通遊戲增長速度快 10 倍。玩家和投資的增長可能是巨大的，元宇宙項目可能是能在未來產生可觀回報的領先加密貨幣投資。

什麼是 Metacade？

從本質上講， Metacade 為 Web3 社區提供一個線上聚會場所，方便志同道合的朋友見面、遊玩並發現最佳遊戲。但更重要的是，Metacade 計劃將其平台從愛好者中心擴展到 GameFi 開發資源中心——為開發人員和遊戲玩家創造新的機會。

通過關注其社區的利益，Metacade 打算讓遊戲玩家參與到他們所熱愛的行業中，將游戲開發重新交到社區手中。 Metacade 背後的團隊正在創造一個空間來獎勵玩家加強平台，玩家可以通過與遊戲開發者的互動，或簡單地質押自己的獨家 MCADE 代幣來支持未來。

為什麼 Metacade 會成為下一個最值得購買的新加密貨幣？

多合一平台

Web3 文化的其中一個重要方面是，強調去中心化。雖然在公平性方面很好，但從組織的角度來看，去中心化帶來了挑戰——因為它往往意味著資源分散，可能導致對 Play2Earn 平台的訪問不均衡。

Metacade 旨在將這兩方面的優點結合在一起：一個擁有您可能需要的一切的平台，同時保持去中心化。他們通過連接聊天、遊戲、學習、工作和資助等不同方面來實現這一點，同時允許社區通過 去中心化自治組織（DAO） 來決定 Metacade 的未來。最終，更多的玩家將能夠在一個平台上獲得難以置信的機會。

開啟您的 GameFi 職業生涯

Metacade 計劃在 2024 年正式推出他們的工作區。這將允許遊戲開發人員為 Metacade 社區發布工作，範圍從測試幾個小時的遊戲到與處於 Web3 前沿的尖端公司合作的全職帶薪職位。

目前，尋找這些職位的機會在很大程度上依賴於認識合適的人或尋找最佳平台。 Metacade 旨在讓每個人都能獲得平等的機會，專注於才能，而不是認識的人。

資助基層發展

Metacade 對未來最深思熟慮的計劃之一是推出 Metagrants。 Metagrants 提供一個獨特的機會，讓遊戲社區可以通過投票系統資助他們最喜歡的項目。開發人員發布潛在的想法，玩家可以投票選出自己的最愛。獲勝的開發人員將獲得資助，以幫助他們開發具有內在支持的項目。玩家也可以參與之後的測試，並通過搶先體驗提供反饋。

最後，Metacade 計劃還擁有一個充滿由 Metacade 社區創建和認可的虛擬遊樂中心，而這一特點表明它可能是展望未來的最佳新加密貨幣。

從 Play2Earn 賺取更多

Metacade 的主要目標之一是擴大普通 Play2Earn 玩家對最新遊戲的最佳資料的訪問。 Metacade 計劃通過提供評論系統、排行榜和內容庫來使這些數據易於訪問，用戶可以在其中分享最新的遊戲技巧，並充分利用遊戲賺取報酬。

例如，如果您發表了評論，您將獲得 Metacade 的代幣 MCADE 作為獎勵。那如果您發布了一篇有關從特定遊戲中獲得最大化收入的帖子呢？您也會得到報酬。

是否應該將 Metacade 視為最值得購買的新加密貨幣之一？

在搜索市場現有的資訊並尋找下一個獲利機會時，Metacade 的獨特之處確實使其成為未來熱門加密貨幣的有力競爭者。鑑於其對社區的強烈關注和對未來的詳細、現實的願景，Metacade 很可能會在元宇宙的未來中掀起波瀾。