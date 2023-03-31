Cardano 價格預測：一飛沖天？加密貨幣投資者轉向 AltSignals 的 ASI 代幣以獲得更多價格上漲變動

如果您近年來一直在關注加密貨幣市場，那麼您很有可能聽說過 Cardano（ADA）的名字。

許多加密貨幣投資者看到了 ADA 的長期潛力，但有些人對其不穩定性持謹慎態度。本文將分析 Cardano 的價格預測，以及為什麼一些投資者正在關注 AltSignals 的 ASI 代幣（目前正處於預售階段）以獲得更多前景。

Cardano 對 2023 年及以後的展望

在整個 2021 年，Cardano 獲得了巨大的吸引力，引起了加密貨幣市場許多投資者的興趣。憑藉比 Ethereum 和 Bitcoin 更快的交易時間，Cardano 還帶來了更低的成本和能源使用。它還旨在提供這些優勢，而不會在可擴展性和安全性方面走捷徑。

儘管加密貨幣在 2021 年表現出色，但在整個 2022 年卻出現了相當低迷的情況。其中部分原因是加密貨幣市場的總體狀況，但對 ADA 發展緩慢的擔憂也可能起到了一定作用。

早在九月，Cardano 經歷了一次升級，稱為 Vasil 硬分叉。這次升級有很多爭議，因為它的發佈是為了幫助 Cardano 提供更多的可擴展性、功能、互操作性和整體性能。當涉及到 Cardano 價格預測時，這本質上引發了關於加密貨幣未來和不斷變化的情緒的持續討論。

Cardano（ADA）會達到 6.00 美元以上嗎？

這與 Cardano 現在所處的位置相比有很大的飛躍，但著眼於短期和長期的潛力是必不可少的。許多分析師，如 Wallet Investor、CaptainAltCoin、CoinCodex 等，都對加密貨幣的未來提出了見解。

目前最高價格預測之一來自 PricePrediction.net。他們預測， Cardano 到 2030 年可以達到 6.00 美元以上。與許多其他預測相比，這將是一個相對樂觀的看法。

CaptainAltCoin 的另一項長期預測指出，到 2030 年，ADA 可能會達到 2.11 美元左右。他們認為加密貨幣可以超過 4 美元，但要到 2040 年。這引發了加密投資者之間關於加密貨幣的不穩定性以及為什麼 AltSignals 的 ASI 代幣可能是一個不錯的選擇的更多討論。

什麼是 AltSignals 的 ASI 代幣？

考慮到人工智能、自然語言處理和機器學習在預測市場趨勢方面的優勢，AltSignals 將為其專門的投資者社區添加人工智能技術堆棧元素。它旨在提供先進的情緒分析、優化的風險管理和準確、自動化的交易。憑藉其 AI 生態系統，AltSignals 聲稱可以為 ASI 代幣持有者提供市場上的顯著優勢。

ASI 代幣還將開放對公司目前正在開發的人工智能生態系統 ActualizeAI 的訪問。投資者對該生態系統的訪問與他們錢包中的代幣數量直接相關。這是公司吸引加密貨幣投資者的很大一部分動力。

持有 ASI 代幣還將讓投資者及早地使用他們的新人工智能算法 ActualizeAI。這些好處聽起來很棒；了解代幣的效用性也很重要。

AltSignals 的代幣效用性將專注於以下關鍵點：

ActualizeAI（人工智能算法）

未來人工智能產品

AI Members Club

獨家預售機會

交易錦標賽

社區治理

很明顯，ASI 代幣計畫為加密貨幣市場和 AltSignals 帶來新的機會。儘管該公司旨在為投資者提供眾多好處，但它希望通過為交易者提供更好的成功機會來影響市場。

ASI 代幣將如何改變信號行業

AltSignals 旨在藉助人工智能幫助交易者。該公司此前已向交易員發送了 1,500 多個信號，準確率達到 64%。他們新的 AI 層將結合機器學習和自然語言處理（NLP）以實現最佳結果。

AltSignals 的線性回歸模型將以驚人的準確性預測資產的未來價格。隨著 ActualizeAI 的推進，該公司最終將轉向預測建模。

這將使加密貨幣投資者在未來市場趨勢曝光之前就準確地預測它們。該公司在多個方面整合人工智能，使其成為準確信號和分析的強大力量。

ASI 值得購買嗎？

目前，AltSignals 專注於其 ASI 代幣的 預售 。根據其網站，ASI 目前的報價為每個代幣 0.012 美元，並已售出約 30.76% 的可用代幣。不僅路線圖看起來很有希望，而且該公司已經擁有令人印象深刻的業績記錄，可以為預售投資者提供 100 倍的回報。

這也是在加密貨幣市場上推廣這種人工智能敘事的最佳時機，因為人工智能在去年迅速風靡全球。該技術正在進入每個行業，而 AltSignals 的目標是成為加密貨幣信號市場 AI 的領導者。考慮到它仍處於路線圖的早期階段，利用他們的預售可能是一項不錯的投資。