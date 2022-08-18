哥倫比亞準備推出數字貨幣

哥倫比亞是一個了不起的國家。今年我搬到了它的第二大城市麥德林——我無法用言語來形容它的好。

這裡的天氣很好。人們非常友善，對我嘗試學習西班牙語非常有耐心。還有那些山……

然而，今天傳出令人擔憂的消息。

中央銀行發行數字貨幣

哥倫比亞稅務和海關總署負責人 Luis Carlos Reyes 宣布，哥倫比亞已準備好創建一種數字貨幣，以遏制逃稅等金融犯罪。

眾所周知，哥倫比亞正在努力打擊逃稅行為。儘管麥德林在過去幾年已將自己確立為某種科技中心，但現金仍然是全國主要的交易媒介。Reyes 估計，每年的逃稅額相當於 GDP 的 6% 到 8%。

Reyes 在接受采訪時說道：“這相當於我國已經進行了六到八次稅收改革，其中最多可獲得 1% 或 1.5% 的 GDP。”引入這樣一種政府控制的貨幣希望可以更嚴格地控制支付，並增加稅收。此外，他們將禁止超過 1000 萬比索（2400 美元）的現金支付。

緊隨其後重點來了，“這對於提高經濟中支付的可追溯性很重要”。

專制

這就是中央銀行發行數字貨幣（CBDC）的問題所在。這裡的潛在結果是高度反烏托邦的，政府能夠追踪公民的錢花在什麼地方，他們的淨資產是多少，以及他們花在哪裡——並能夠隨意凍結賬戶。

當然，這也有好處，如稅收增加等，有相應的增長好處。但代價是什麼？將這麼大的權力交給政府是很可怕的——我認為即便你不是一名極端的自由主義者也會同意這一點。

新政權

當然，這是在 6 月重大選舉結果之後發生的，當時 Gustavo Petro 成為哥倫比亞歷史上第一位左翼領導人。這位前游擊隊員以 50.35% 的得票率在第二輪投票中獲勝，延續了近期拉丁美洲左翼獲勝的趨勢。

中央銀行發行數字貨幣也迅速成為拉丁美洲的一個趨勢，因為哥倫比亞與秘魯、墨西哥和巴西一起制定實施計劃。

與許多國家一樣，哥倫比亞在當前的宏觀環境中苦苦掙扎，因此可能需要進行金融改革，但是推出 CBDC 的激進舉措讓人感覺不明智、極端且可能是災難性的，這取決於實施方式。