加密貨幣網絡釣魚詐騙比去年增加了三倍，占所有網絡釣魚攻擊的 6.6%

關鍵要點

到 2022 年，加密貨幣造成的網絡釣魚攻擊的百分比增加了三倍多，達到 6.6%

與整體市值相比，加密貨幣造成的網絡釣魚攻擊的百分比低於其他行業

與 2021 年相比，支付行業的網絡釣魚詐騙增加了 6.1%

監管機構將關注此類研究，因為他們旨在為仍處於起步階段的行業立法，但 SaaS、社交媒體和支付行業都有相應比例較高的網絡釣魚記錄。

介紹

每個人都知道有人會陷入網絡釣魚詐騙。這些騙局似乎變得越來越普遍，但我很想知道各個行業之間的細分情況，以及哪些行業受到的影響越來越大。此外，由於加密貨幣經常被當作是犯罪和欺詐的遊樂場，這些數字是否真的證明了這種成見？

2021 年的網絡釣魚攻擊

如下圖所示，在 2021 年，加密貨幣僅占網絡釣魚攻擊的 2%。占主要地位的行業是金融服務、社交媒體和 SaaS/網絡郵件，它們加起來造成了超過 68% 的攻擊。

然而，2021 年第一季度在加密貨幣世界中已經是很久以前的事了。該行業的市值在該季度開始時接近 8000 億美元（在爆炸性增長後收盤接近 2 萬億美元）。

那麼，這些數字與一年後的 2022 年第一季度相比如何？進入本季度，加密貨幣市值為 2.2 萬億美元（然後退出了 2.1 萬億美元，實際上相對穩定——大崩盤始於第二季度）。因此，隨著加密貨幣市場變得更大、更成熟，2022 年的市值是 2021 年的 2.8 倍，這有助於提供背景，即網絡釣魚攻擊的百分比從 2% 增加到 6.6% ，比上一年增加超過 3 倍。

所有行業的完整圖表如下所示，顯示了加密貨幣與其他行業對比的最新占比。

與其他行業相比

從這些數據中發現，針對支付行業的網絡釣魚攻擊增加了 6.1%，儘管該行業在整體規模上並沒有太大變化。

這為加密貨幣的數字增長提供了進一步的背景，因為該行業與支付行業並無不同，這表支付行業可能正成為更多網絡釣魚攻擊的目標。儘管如此，看到支付攻擊如此猛烈地提高，明顯比加密貨幣的比例增加更令人震驚，因為加密貨幣行業的占比增加還有一個原因是，行業規模的增長以及監管尚未趕上。

行業規模背景

然而，隨著加密貨幣的規模現在高於研究中的多個行業，這一點需要納入考慮——市場規模顯然會影響網絡釣魚攻擊的常見程度。

事實上，SaaS/網絡郵件行業的問題要大得多，有 20% 的攻擊，但估計行業價值不到 2000 億美元，遠遠低於加密貨幣。對比起價值 2000 億美元的加密貨幣，社交媒體的普遍攻擊比例為 12.5%（這一數字在前一年是 20% 以上），這顯然更讓人驚訝。圖表顯示，支付行業與加密貨幣相比也處於更不利的位置。

結論

在評估這一切意味著什麼時，首先，去年從 2% 到 6.6% 的變化或多或少與行業的增長相匹配，並且是在預期之中的。此外，與其他行業相比，加密貨幣似乎並不是非常異常，與行業規模相比，攻擊數量遠遠低於 SaaS、社交媒體和支付等其他行業。

因此，儘管事實上，數據表明加密貨幣仍然存在問題，但它在某程度上因其狂野西部的聲譽受到了不公平的影響。

無法否認的是，這個領域肯定有它的陰暗面，儘管這只占其他所有創新和進步的一小部分。雖然這種陰暗面有望開始受到控制，也是監管機構將密切關注的內容——但是，從數字上看，並與其他行業進行比較時，加密貨幣並不是唯一一個存在問題的行業，而且好遠遠超過壞。

資料來源

2021

2022

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