身份的概念在加密貨幣中是一個兩極分化的概念。人們有時會忘記，Bitcoin 起源於互聯網的一個小眾角落，誕生於以自我主權、匿名性和獨立性為核心的超自由主義理想。

當然，加密貨幣已經不止是 Bitcoin 了，今天我們有許多不同的觀點和數千個項目，有些擁有相似目標，有些擁有的目標不同。

Concordium 是一個第 1 層區塊鏈項目，它將加密的 ID 嵌入到網絡上發生的每筆交易中。這很有趣，因為它違背了一些追求者所描述的 Bitcoin 初始願景。

這次我們坐下來與 Concordium 首席執行官 Lone Fonss Schroder 進行了一次簡短的迷你播客，以更深入地了解這方面，他說“很多業務確實是在您不知道在與誰進行交易的情況下完成的”，並斷言這個身份對於在該空間獲得信任至關重要。

我們也討論了其他話題，例如監管是否是一件積極的事情（另一件可能讓 Maxis 陷入困境的事情），去中心化的優勢和當前的市場環境，雖然由於時間限制，Dan 和 Joe 無法更深入挖掘 Schroder 對此的回答，但這些會被列入下次討論。

可以點擊此處在 Spotify 上收聽播客