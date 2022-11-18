這是加密貨幣領域混亂的一周，另一家中心化公司—— FTX 倒閉了。

在此背景下，至關重要的資產託管問題成為焦點。我昨天寫了一篇文章分析資金是如何從交易所流出的，因為投資者被嚇壞了，紛紛逃離。

因此，在這種情況下，加密借貸平台 Nexo 推出了一款非託管智能錢包，這很有意思。目前處於啟動前階段，該產品是一種發送、接收、存儲和交換數字資產的自我管理選項，並在五個鏈上運行：Ethereum、Polygon、Binance Smart Chain、Fantom 和 Avalanche-C。

我們採訪了產品負責人 Elitsa Taskova，以獲得有關公告的詳情。

CoinJournal（CJ）：加密貨幣的託管顯然是繼行業最近發生的事件之後的熱門話題。您認為這會鼓勵採用這種非託管錢包嗎？

Elitsa Taskova（ET）：當然，肯定的。Nexo 錢包從年初就開始開發了。在 Nexo，我們希望確保客戶在管理資金時可以選擇自己希望擁有的中心化和去中心化等級。

我們設立了遠大目標，並希望創建 Nexo 360º ——一個全方位的產品，包含人們管理資金所需的一切。對 DeFi 的安全、用戶友好和非託管訪問是該產品的一部分，就像無需中介即可管理您自己的數字身份。

CJ：有趣的是，這款錢包的推出是為了兼容多個區塊鏈。與僅在 Ethereum 上推出相比，這有多難開發？



ET：我們將首先從支持幾個 EVM 兼容鏈開始——這在一定程度上降低了初始複雜性，但我們也肯定會考慮在即將發布的產品中支持其他鏈，包括 Bitcoin。此外，我們目前正在評估提供多鏈橋是否是我們想要利用的東西，以滿足用戶在跳鏈時的需求。

CJ：同時，Nexo 是一個中心化公司。去年您的多位競爭對手都破產了。雖然這與 Nexo 無關，但您是否擔心資本會完全離開這個領域，因為 Nexo 和許多加密貨幣公司一樣，遭受到加密貨幣整體聲譽的打擊？

ET：我們認為，資本並不是讓這個行業變得有價值和有意義的因素——創新和區塊鏈可以解決各個行業效率低下問題的潛力，包括並主要在金融領域，為世界帶來了價值。在這一年裡，該領域收到了無數暗示這一點的警鐘，在我們恢復的同時，剩下的就是做得更好、做得更多，並將這種創新帶入我們的日常生活。

確實，對該領域的高度恐懼導致許多用戶削減了他們的加密貨幣投資，但一如既往，一旦波動性平復下來，他們就會回歸。就像他們在之前的動盪中所做的那樣，例如，2020 年初的 COVID 恐慌。與此同時，我們將繼續為他們建設必要的基礎設施。



CJ：在您努力建設和創新的同時，看到過度槓桿化和管理不善的公司給這個領域帶來如此大的破壞，您會感到沮喪嗎？

ET：這確實是令人沮喪的，但並沒有影響我們繼續建設的熱情。如果有的話，它推動了我們在可持續和合規實踐與產品方面的工作。它削弱了人們對加密貨幣的信任，並給數字資產領域的貸款和金融管理部門蒙上了嚴重的陰影。

我和我的同事對最近受到該領域震盪影響的眾多散戶表示同情。然而，與此同時，Nexo 的基本業務實踐、風險管理和可持續發展模式再次證明它們能夠經受住這種動盪。

CJ：隨著更廣泛的經濟和加密貨幣領域的苦苦掙扎，向這樣的市場推出新產品具有多大挑戰性？

ET：在這些時刻，您必須集中精力並繼續建設，否則，我們將面臨長期願景被短期壓力掩蓋的風險。而且這是構建任何可持續發展事物的不健康方式。

雖然在嚴重的市場低迷中，對加密貨幣空間的參與可能會受到阻礙，但這很難消除對像 Nexo 錢包這樣的產品的需求和可行性。換句話說，在創造能夠超越當前市場週期並為最終用戶帶來巨大價值的產品時，我們從不害怕面臨暫時的採用速度放緩。