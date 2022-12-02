Decentraland 價格預測：Metacade 是更好的 P2E 機會嗎？

加密貨幣熊市一直在損害 Decentraland 及其 MANA 代幣等項目。在高峰期，該項目的估值為 100 億美元，但現在已跌至 11 億美元左右。隨著元宇宙再次獲得更多關注，該項目可能會復蘇，但投資者還應考慮 Metacade（MCADE）已經展現出的潛力。

Metacade 是最新的元宇宙遊戲項目，旨在構建一個由社區主導的街機式遊戲中心。該項目會提供多種途徑通過“邊創建邊賺”和“邊玩邊賺”計劃創收，使 Metacade 成為元宇宙中最佳 P2E 項目的有力競爭者。

展望元宇宙

遊戲和元宇宙行業在熊市中都受到了影響。另一方面，這使得現在是專注於構建更好、更強大以供大規模採用的最佳時機。當像 Facebook、 Disney 和 Walmart 這樣的公司開始涉足元宇宙時，您就知道其存在巨大的盈利潛力。據估計，到 2024 年，虛擬世界的收入潛力將高達 8000 億美元。這正是 Metacade 現在成為如此誘人的項目的原因。

什麼是 Metacade？

Metacade 正在闖入區塊鏈遊戲領域，其宏偉計劃是成為遊戲玩家和遊戲開發者的終極社區中心。該平台的目標之一是建立世界上第一個元宇宙遊樂中心。雖然許多結合了遊戲和加密貨幣的項目只有一兩個遊戲，但 Metacade 將擁有一個完整的遊戲庫。這些遊戲將由玩家自己創建並為玩家服務，以幫助培養一個真正的 Web3 社區。

Metacade 如何運作？

Metacade 的創建和開發將由社區推動，MCADE 代幣為項目的未來提供治理投票，並為社區建設和質押機會提供支付。“邊創建邊賺”計劃將使開發人員獲得最佳遊戲創意的獎勵，而遊戲玩家可以測試和審查新遊戲以賺取更多 MCADE。此設定將鼓勵社區共同努力，將 Metacade 打造成為最佳的 p2e 項目和 game-fi 目的地。與類似項目相比，所有這些都使 Metacade 成為一個全新的、具有顛覆性的想法。

Decentraland 價格預測

Decentraland 的價格將取決於兩件事：元宇宙中的採用率和項目在激烈競爭中保持相關性的能力。 Bloomberg 的一份報告稱，到 2024 年，元宇宙的收入可能達到 8000 億美元。對於合適的項目來說，這是一個巨大的市場，但 Decentraland 預計將面臨來自 Meta Platforms 和 Disney 等企業巨頭的激烈競爭。

過去，在 Facebook 宣布更名為元宇宙後不久，Decentraland 的 MANA 代幣的價格在 2021 年底飆升至每個代幣 5 美元。然而，這最終只是一次投機性爆發，此後該代幣跌至 0.60 美元。如果元宇宙確實提供了 Bloomberg 預測的收入，那麼 Decentraland 的 MANA 代幣價格預測將是 10 美元。

Decentraland 已售出大量 LAND 代幣和虛擬地塊。然而，用戶可以自由構建任何東西，這會給項目的整體質量增加一些風險。此外，Meta 首席執行官 Mark Zuckerberg 承認，元宇宙將需要數年的發展時間，這意味著項目需要在此過程中吸引用戶。這使得 Decentraland 成為一項足夠體面的投資，但與 Metacade 的潛力相比根本算不上什麼。

為什麼要投資 Metacade？

Metacade 有可能超越 Decentraland 的收益，部分原因是它仍是一個處於早期階段的項目。該項目的出現恰逢其時，可以在元宇宙完全成為主流之前趕上它的發展。它計劃在 2023 年進行大規模營銷，以吸引開發者和遊戲玩家參與該項目。

這意味著在 MCADE 代幣追上 MANA 之前還有一小段機會窗口。MCADE 代幣的預售將分為 9 個階段，起價為 0.008 美元，並且 MCADE 代幣的價格保證在每個階段都在增長。

以 Axie Infinity 為例，該代幣飆升，使該項目在頂峰時達到 100 億美元的市值。預售中有 10 億個代幣供出售。綜合考慮，這意味著 100 億美元的估值。

儘管如此，Axie Infinity 只是一款遊戲，而 Metacade 正計劃在其平台上推出數十款遊戲——這使得它在遊戲玩家中的潛在成功率非常高。作為一個多遊戲平台可以將公司的潛在估值提高一倍甚至三倍。所有這些都反映了為什麼每個人都應該關注投資 MCADE 的原因。

結論

Decentraland 平台有能力挑戰其他項目，以獲得元宇宙中預期的巨額收入。然而，該項目最近一直在苦苦掙扎，並且在可預見的未來可能會被 Metacade 的顛覆性努力所超越。 Decentraland 對其土地上的建造幾乎沒有控制權。相反，Metacade 旨在僅將最高質量的遊戲引入其平台。這樣做有兩個簡單的原因：投票和專門的遊戲玩家和開發者社區。

與 Decentraland 不同，Metacade 將由一個遊戲社區全面開發，在那裡會有一種歸屬感。此外，將多遊戲街機帶到元宇宙是一個獨特而出色的計劃，肯定會吸引廣泛的遊戲觀眾參與該項目。因此，“邊創建邊賺”和“邊玩邊賺”的動力可能會推高 MCADE 的價格，投資者應該在社區迅速擴大之前參與進來。