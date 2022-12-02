加密貨幣的下一步是什麼？儲備證明無助於解決這個問題

關鍵要點

對交易所的信任理所當然地消失了，客戶在過去一個月內撤出了數千個 Bitcoin

儲備證明以其當前形式無法促進對經紀商的信任

監管機構需要介入，因為該行業已經失去了自我控制力

11 月的加密貨幣市場表現並不佳。

但當我們翻到 12 月時，未來會是怎樣？

對交易所的信任度正值歷史最低點

先說最重要的，FTX 的崩盤向世界展示了這些中心化公司是多麼的不透明。而現實情況是，普通客戶幾乎不可能知道幕後發生的事情。

Sam Bankman-Fried（SBF）登上 Forbes 雜誌封面，在美國國會發表演講，並且他也是 Joe Biden 總統在 2020 年競選期間的第二大捐助者。如果 SBF 會倒下，那誰是安全的？

從交易所提取 Bitcoin 就是客戶所做出的回應。自 FTX 崩盤以來，我繪製了進出交易所的 Bitcoin 淨流量圖。模式非常明顯。

我曾在崩盤後的一周詳細分析過這種反應。

儲備證明能挽救局面嗎？

主要由 Binance 首席執行官趙長鵬（他的另一個首字母縮寫暱稱 CZ）領導的回應是在鏈上灌輸儲備證明。因為具有諷刺意味的是，區塊鏈本應完美地解決所有這些問題。

當崩盤開始發生時，我把這個消息發給了 CZ。對我來說，除了痛苦的諷刺之外，它既令人沮喪又悲傷。

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves? Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ? — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022

但是，現在已經有幾家交易所已經證明所實施的儲備證明是多餘的。它們包括發布帶有資金的錢包地址。很好。但是，如果沒有責任證明，那儲備證明的意義何在？

還有更多的問題，而這些問題肯定無法通過在網絡搜索就可以得到解答。我們怎麼知道交易所可以使用這些資金？正如正在卸任的 Kraken 首席執行官 Jesse Powell 所說，“儲備審計證明需要客戶餘額和錢包控制的加密證明”。

加密貨幣需要成長。這種“審計”的扭曲版本並沒有這樣做。

CZ 表示，他正在與包括 Ethereum 創始人 Vitalik Buterin 在內的幾個人合作，通過更強大的 Merkle 樹儲備系統解決其中一些問題。我們期待它早點到來吧。

加密貨幣需要監管

這曾經是一種被人唾棄的觀點。然後是兩極分化。現在，很難去反駁它。因為加密貨幣確實需要監管。

我厭倦了看到人們受到如此嚴重的傷害。在 Bankman-Fried 接受紐約時報的訪問並上演的小丑表演中，一封因 FTX 崩盤而損失 200 萬美元的投資者的來信被宣讀了，而這只是其中一個例子。像這樣的人被壓垮的故事還有成千上萬，令人心碎。

監管機構遠非任何此類事件發生的唯一原因，但無論他們喜不喜歡，他們都有責任幫助將假象真實地呈現在這個充斥著欺詐、詐騙和暴力風險管理的狂野西部。因為加密貨幣已清楚地表明，它在當前狀態下無法正常運作。

我們首先要定義什麼是證券，並將加密貨幣過濾到這個框架中，而不是讓每個人都蒙在鼓裡。BlockFi（現已破產）、Celsius、Voyager Digital 等許多苦苦掙扎的貸款機構——我最近曾在這裡描述了他們的困境，而他們也是這個模糊的法律框架中最著名的當事方。

然後，一旦我們定義了加密貨幣的實際含義，就可以開始監管加密貨幣。因為這不再是互聯網技術迷玩的小眾遊戲。一家交易所帶著 80 億美元的客戶資金消失了。要知道，在今年早些時候還發生了一系列其他破產案，而這些破產案也涉及數十億客戶資金。

我已經看過類似的橋段太多次了。儲量證明是朝著正確方向邁出的一步，但迄今為止的實施方式完全沒有意義。監管機構——是時候做你該做的事了。