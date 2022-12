加密貨幣的下一步是什麼？儲備證明無助於解決這個問題

11 月的加密貨幣市場表現並不佳。

但當我們翻到 12 月時,未來會是怎樣?

先說最重要的,FTX 的崩盤向世界展示了這些中心化公司是多麼的不透明。而現實情況是,普通客戶幾乎不可能知道幕後發生的事情。

Sam Bankman-Fried(SBF)登上 Forbes 雜誌封面,在美國國會發表演講,並且他也是 Joe Biden 總統在 2020 年競選期間的第二大捐助者。如果 SBF 會倒下,那誰是安全的?

從交易所提取 Bitcoin 就是客戶所做出的回應。自 FTX 崩盤以來,我繪製了進出交易所的 Bitcoin 淨流量圖。模式非常明顯。

我曾在崩盤後的一周詳細分析過這種反應。

主要由 Binance 首席執行官趙長鵬(他的另一個首字母縮寫暱稱 CZ)領導的回應是在鏈上灌輸儲備證明。因為具有諷刺意味的是,區塊鏈本應完美地解決所有這些問題。

當崩盤開始發生時,我把這個消息發給了 CZ。對我來說,除了痛苦的諷刺之外,它既令人沮喪又悲傷。

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022