加密貨幣的下一步是什麼？儲備證明無助於解決這個問題
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加密貨幣的下一步是什麼？儲備證明無助於解決這個問題

By Dan Ashmore - 一分鐘閱讀

關鍵要點

  • 對交易所的信任理所當然地消失了，客戶在過去一個月內撤出了數千個 Bitcoin
  • 儲備證明以其當前形式無法促進對經紀商的信任
  • 監管機構需要介入，因為該行業已經失去了自我控制力

11 月的加密貨幣市場表現並不佳。

但當我們翻到 12 月時，未來會是怎樣？

對交易所的信任度正值歷史最低點

先說最重要的，FTX 的崩盤向世界展示了這些中心化公司是多麼的不透明。而現實情況是，普通客戶幾乎不可能知道幕後發生的事情。

Sam Bankman-Fried（SBF）登上 Forbes 雜誌封面，在美國國會發表演講，並且他也是 Joe Biden 總統在 2020 年競選期間的第二大捐助者。如果 SBF 會倒下，那誰是安全的？

從交易所提取 Bitcoin 就是客戶所做出的回應。自 FTX 崩盤以來，我繪製了進出交易所的 Bitcoin 淨流量圖。模式非常明顯。

我曾在崩盤後的一周詳細分析過這種反應。

儲備證明能挽救局面嗎？

主要由 Binance 首席執行官趙長鵬（他的另一個首字母縮寫暱稱 CZ）領導的回應是在鏈上灌輸儲備證明。因為具有諷刺意味的是，區塊鏈本應完美地解決所有這些問題。

當崩盤開始發生時，我把這個消息發給了 CZ。對我來說，除了痛苦的諷刺之外，它既令人沮喪又悲傷。

但是，現在已經有幾家交易所已經證明所實施的儲備證明是多餘的。它們包括發布帶有資金的錢包地址。很好。但是，如果沒有責任證明，那儲備證明的意義何在？

還有更多的問題，而這些問題肯定無法通過在網絡搜索就可以得到解答。我們怎麼知道交易所可以使用這些資金？正如正在卸任的 Kraken 首席執行官 Jesse Powell 所說，“儲備審計證明需要客戶餘額和錢包控制的加密證明”。

加密貨幣需要成長。這種“審計”的扭曲版本並沒有這樣做。

CZ 表示，他正在與包括 Ethereum 創始人 Vitalik Buterin 在內的幾個人合作，通過更強大的 Merkle 樹儲備系統解決其中一些問題。我們期待它早點到來吧。

加密貨幣需要監管

這曾經是一種被人唾棄的觀點。然後是兩極分化。現在，很難去反駁它。因為加密貨幣確實需要監管。

我厭倦了看到人們受到如此嚴重的傷害。在 Bankman-Fried 接受紐約時報的訪問並上演的小丑表演中，一封因 FTX 崩盤而損失 200 萬美元的投資者的來信被宣讀了，而這只是其中一個例子。像這樣的人被壓垮的故事還有成千上萬，令人心碎。

監管機構遠非任何此類事件發生的唯一原因，但無論他們喜不喜歡，他們都有責任幫助將假象真實地呈現在這個充斥著欺詐、詐騙和暴力風險管理的狂野西部。因為加密貨幣已清楚地表明，它在當前狀態下無法正常運作。

我們首先要定義什麼是證券，並將加密貨幣過濾到這個框架中，而不是讓每個人都蒙在鼓裡。BlockFi（現已破產）、Celsius、Voyager Digital 等許多苦苦掙扎的貸款機構——我最近曾在這裡描述了他們的困境，而他們也是這個模糊的法律框架中最著名的當事方。

然後，一旦我們定義了加密貨幣的實際含義，就可以開始監管加密貨幣。因為這不再是互聯網技術迷玩的小眾遊戲。一家交易所帶著 80 億美元的客戶資金消失了。要知道，在今年早些時候還發生了一系列其他破產案，而這些破產案也涉及數十億客戶資金。

我已經看過類似的橋段太多次了。儲量證明是朝著正確方向邁出的一步，但迄今為止的實施方式完全沒有意義。監管機構——是時候做你該做的事了。

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