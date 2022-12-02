Sam Bankman-Fried 的超現實採訪並沒有澄清什麼

關鍵要點

Bankman-Freid 昨晚在紐約時報 Dealbook 峰會上接受了長篇現場直播訪問

他不顧明顯的法律建議，回答了有關整個崩盤的範圍的廣泛問題

很難相信他說自己並不像 FTRX 首席執行官並擁有 Alameda 80% 股份的人所期望的那樣知情

真正讓我大吃一驚的電視直播事件並不多。

立即浮現在腦海中的是觀看 Zinedine Zidane，世界上最偉大的足球運動員之一，在最大的舞台上——世界杯決賽—— 16 年前在我的電視熒幕上用頭撞對方後衛。

最近，我記得看到我國（愛爾蘭）總理 Leo Varadkar 在我們的國家廣播公司現場直播關於 COVID 疫情的講話，當時他宣布了第一次（當時我們認為這也是最後一次）封鎖。

我可能要過一段時間才能忘記那些歷史性的時刻。而且我很確定我會記住我看過的時刻一段時間。

Bankman-Fried 為什麼要接受訪問？

Sam Bankman-Fried，崩盤的交易所 FTX 的首席執行官——我完全厭倦了談論他——昨晚在紐約時報 Dealbook 峰會上接受了大約一個小時的採訪。

為什麼要進行這次訪問，我永遠不會知道原因。Bankman-Fried 從巴哈馬群島撥通電話，顯然違背了“人們”的建議——人們可以假設這些人可能在法律行業工作。

“我認為我有責任談談並解釋發生的事情，”他說。“我看不出坐在房間裡假裝外面的世界不存在有什麼好處。”

“這不是我關注的重點”，當被問及他是否擔心潛在的刑事責任時，他這樣回答。

就像他在 Twitter 上災難性洩露的 DM 對話一樣，我根本不明白他為什麼要進行這次採訪。此時很難相信從 Bankman-Fried 口中會說出的任何話。對於那次 Twitter 對話，Bankman-Fried 解釋說，這位記者是一位“老朋友”，他“愚蠢地忘記了”他是一名記者。嗯？

昨晚的採訪者 Andrew Sorkin 向他詢問了那次 DM 交流中的一些瘋狂的懺悔，對我來說，這背叛了 Bankman-Fried 的真實性格。Bankman-Fried 的立場有所軟化，但他確實承認，他在自己形象方面玩了一場“遊戲”，就像“我們都玩過”一樣。

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game. Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4 — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022

有很多“據我所知”和“細節不清楚，但是”。儘管作為 FTX 的首席執行官並擁有 Alameda 80% 的股份，Bankman-Fried 一再表示他對某些問題沒有完全的監督權。

說我憤世嫉俗吧，但我不相信一家公司可以在其 80% 的股份所有者不知情的情況下發放數十億美元的貸款（比如給 Genesis 的貸款，後者現在也資不抵債了）。

他還再次奇怪地表示，FTX US 甚至可以立即開始允許提款，而且據他“所知”，它們完全有償付能力。我們是不是要相信他真的是這麼的不知情？

Bankman-Fried 的下一步是什麼？

最大的問題是 Bankman-Fried 是否會因為他的行為而面臨牢獄之災。現在，大多數人認為他不會。考慮到他在紐約時報峰會上聊天，儘管是虛擬的，我不知道該怎麼想。

在整個接受訪問的過程中，他明顯感到緊張。緊張的微笑、抽搐，低頭看著地板。關於他在辦公室服用處方藥的問題讓他有些疲憊，而他“我這一個月過得很糟糕”的評論引來了聽眾的笑聲。

當然，最大的問題是，我們仍然不知道他是如何允許將如此多的資產轉移到 Alameda 的。他一直試圖繞過資金轉移的一些更尖銳的問題，但沒有人清楚那裡發生了什麼——這可能是決定他是否會面臨真正懲罰的關鍵。

對大多數人來說，這似乎是欺詐，將客戶資產轉移到 Alameda，同時在雜誌封面上微笑並在國會上發言。很難相信 Bankman-Fried 不知道這些轉移的規模有多大，也沒有看到 Alameda 的損失有多麼嚴重。

“我沒有對交易所的頭寸和頭寸風險給予足夠的重視，尤其是對於 Alameda 的”他結結巴巴地說。“我大大低估了市場崩盤的規模和速度，”他補充道。

在這一點上，我受夠了 Bankman-Fried。這對整個行業來說實在是太尷尬了。該行業受到的打擊遠未結束。我們希望有一天它能度過這一關吧。