Sam Bankman-Fried 的超現實採訪並沒有澄清什麼

真正讓我大吃一驚的電視直播事件並不多。

立即浮現在腦海中的是觀看 Zinedine Zidane,世界上最偉大的足球運動員之一,在最大的舞台上——世界杯決賽—— 16 年前在我的電視熒幕上用頭撞對方後衛。

最近,我記得看到我國(愛爾蘭)總理 Leo Varadkar 在我們的國家廣播公司現場直播關於 COVID 疫情的講話,當時他宣布了第一次(當時我們認為這也是最後一次)封鎖。

我可能要過一段時間才能忘記那些歷史性的時刻。而且我很確定我會記住我看過的時刻一段時間。

Sam Bankman-Fried,崩盤的交易所 FTX 的首席執行官——我完全厭倦了談論他——昨晚在紐約時報 Dealbook 峰會上接受了大約一個小時的採訪。

為什麼要進行這次訪問,我永遠不會知道原因。Bankman-Fried 從巴哈馬群島撥通電話,顯然違背了“人們”的建議——人們可以假設這些人可能在法律行業工作。

“我認為我有責任談談並解釋發生的事情,”他說。“我看不出坐在房間裡假裝外面的世界不存在有什麼好處。”

“這不是我關注的重點”,當被問及他是否擔心潛在的刑事責任時,他這樣回答。

就像他在 Twitter 上災難性洩露的 DM 對話一樣,我根本不明白他為什麼要進行這次採訪。此時很難相信從 Bankman-Fried 口中會說出的任何話。對於那次 Twitter 對話,Bankman-Fried 解釋說,這位記者是一位“老朋友”,他“愚蠢地忘記了”他是一名記者。嗯?

昨晚的採訪者 Andrew Sorkin 向他詢問了那次 DM 交流中的一些瘋狂的懺悔,對我來說,這背叛了 Bankman-Fried 的真實性格。Bankman-Fried 的立場有所軟化,但他確實承認,他在自己形象方面玩了一場“遊戲”,就像“我們都玩過”一樣。

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy

Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game.

Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022