由於 FTX 危機遠未結束，預計影響會蔓延加密貨幣

我有點厭倦“蔓延”這個詞了。

儘管如此,這個詞似乎再次出現在數字資產領域中。到目前為止,我們已經對世界上最大的加密貨幣交易所之一—— FTX 的崩盤非常熟悉了。

但這遠未結束。

雖然這裡的崩盤無法與 UST 和 LUNA 臭名昭著的死亡螺旋相提並論(又一次激發了我的 PTSD),但該醜聞確實顯示了這種突然的資本損失可能造成多麼深遠的影響。

在 5 月 Terra 熔斷前夕,UST 價值 186 億美元,LUNA 價值 297 億美元。幾天之內,這些數字變成了零。另一方面,據報導,FTX 正面臨 80 億美元的資產負債表漏洞。

因此,數字不具有可比性,但多米諾骨牌效應有。許多公司因在資產負債表上持有 UST 以及過度暴露於其他加密貨幣資產而深陷 Terra 的崩盤中,所有這些都在醜聞之後倒下。

我們看到 Celsius 申請破產,欠 10 萬多名債權人 47 億美元。另一家加密貨幣借貸公司 Voyager Digital 也有超過 10 萬名債權人的債務——儘管金額較低,為 13 億美元。

然後是 Three Arrows Capital,欠 27 家不同的公司 35 億美元。我可以繼續列舉,但你懂了就行。加密貨幣行業並不是封閉的世界,公司都持有其他公司的股份,儘管所有公司都面臨著相同的系統性風險。

回想起來,這一切就像是風險管理和多元化的警示故事。我無法理解加密貨幣公司為什麼認為將他們自己的協議、資產和擁有的任何其他流動性放在業務已經暴露於高度波動的資產類別上交易是明智之舉。

但他們就是這樣做了,而多米諾骨牌效應隨之而來。

現在的問題是:誰受到 FTX 的牽連?

人們希望該行業從 Terra 中吸取教訓,因此這次會更加謹慎。話又說回來,FTX 似乎安全得不能再安全了:資金以穩定幣和法定貨幣的形式存儲在那裡——而不僅僅是高度波動的加密貨幣。

就像那些成為 UST 受害者的人認為它是一種與 1 美元掛鉤的穩定資產一樣,有些人被 FTX 忽悠了,只是將自己的資金留在以法定貨幣計價的交易所。

我們現在知道 Sam Bankman-Fried 有其他想法,在一系列不良投資和貸款被收回後,他將這些資金發送到他的姊妹貿易公司 Alameda Research。具有諷刺意味的是,這些貸款很可能是在 LUNA 崩盤之後被收回的,當時受到驚嚇的投資者採取一切可能的方式轉移自己的加密貨幣資金。

公司已經開始搖擺不定。另一家加密貨幣貸方 BlockFi 暫停了提款並發表了一份聲明,概述損失是多麼慘重。

BlockFi 說:“我們確實對 FTX 和關聯公司實體有重大風險敞口,其中包括 Alameda 欠我們的債務、FTX.com 持有的資產,以及我們在 FTX.US 的信貸額度中未提取的金額。”

他們在 7 月與 FTX 簽署了一項 4 億美元的循環信貸額度協議。而他們在暫停提款後難以恢復過來——我們現在知道這基本上是宣判死刑了。

實際上,這些錢不僅流向了激進的加密貨幣公司。Sequoia Capital、SoftBank 和 Tiger Global,這些和傳統投資人一樣龐大而乏味的企業,都已經焦頭爛額了。

“根據我們目前的理解,我們將投資減記至 0 美元”,Sequoia 在給有限合夥人的一份報告中表示。我想我們都同意這是一個公平的決定。

據報導,SoftBank 已經損失了 1 億美元,而 Tiger Global 顯然損失了 3800 萬美元。

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence

— Kyle Russell (@kylebrussell) November 10, 2022