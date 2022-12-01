Ethereum vs. Ethereum Classic？Metacade（MCADE）似乎是更好的加密貨幣投資

Ethereum 和 Ethereum Classic 是加密貨幣領域最著名的兩個項目。但如果你問，“我應該投資 Ethereum 還是 Ethereum Classic？”那麼您可能需要完全重新考慮。因為現在有一個名為 Metacade 的新項目旨在主導地球上發展最快的行業之一，它很可能是比 ETH 或 ETC 更好的加密投資選擇。

本文將探討為什麼您可能想要推遲購買 Ethereum 和 Ethereum Classic，以及為什麼您應該在 Metacade 仍處於預售階段時開始考慮投資它。

Ethereum（ETH）在合併後下跌，面臨激烈競爭

儘管 Ethereum 是市場上第二大最有價值的加密代幣，但其最新的價格走勢在最近的下跌趨勢後讓投資者感到失望。Ethereum 在 8 月中旬飆升至 2030 美元之後，ETH 已跌至 1300 美元附近。

這在一定程度上是由於 9 月 15 日 Ethereum 合併後出現的“買在謠言起，賣在事實出 ”的情況，隨後一周 ETH 跌幅超過 -26%。不太精明的投資者認為交易速度和費用會在一夜之間突然提高，但事實並非如此，正如 Ethereum 開發人員所警告的那樣 。

雖然普通用戶和 Polygon 與 Solana 等項目已經提供了更低的費用和更快的速度，但 Ethereum 合併的好處仍有待觀察，但看起來 Ethereum 將繼續下跌挑戰 1100 美元區域的可能性越來越大。

ETH Classic（ETH）落後於它的兄弟

Ethereum Classic 是 Ethereum 的原始版本，在社區的一部分人選擇不更改核心 Ethereum 代碼後創建。兩者之間的主要區別之一是 Ethereum Classic 仍然使用工作量證明共識機制，而 Ethereum 現在在合併後使用持有量證明。

與 Ethereum 一樣，Ethereum Classic 可以處理智能合約，使其能夠運行 dApp。但是，根據 State of the dApps 的數據 ，雖然 Ethereum 擁有超過 4,000 個 dApp，但正如 Ethereum Classic 網站 上所述，Ethereum Classic 只是基於 45 個 dApp。

鑑於其固定供應，有些人並不將 Ethereum Classic 視為智能合約平台，而是將其視為一種價值儲存手段。但是，當 Bitcoin 的用途完全相同時，很難發現 Ethereum Classic 實際為投資者提供的價值。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個旨在成為所有 GameFi 的一站式解決方案的平台。在這裡，遊戲玩家可以聯繫、玩最新的 Play2Earn 遊戲，並在充滿活力的社區環境中做自己喜歡的事情來增加收入。

要了解為什麼 Metacade 可能很快成為您的下一個最佳加密貨幣投資，重要的是要了解為什麼您應該首先考慮投資 GameFi。

GameFi 讓玩家有機會在玩遊戲時獲得收益，這是傳統遊戲無法做到的。

傳統遊戲行業已經表明，與實際玩遊戲的玩家相比，它對股東利潤的興趣要大得多，這導致許多遊戲現在都具有 Pay2Win 和微交易的繁瑣元素，這些元素似乎都從玩家那裡獲取價值，但沒有給予大量回報。

因此，根據 Crypto.com 的數據，GameFi 預計到 2025 年將以傳統遊戲的 10 倍的速度擴張。隨著 Metacade 將自己定位為 GameFi 的中心樞紐，隨著越來越多的玩家湧入遊戲革命，其用戶群以及 MCADE 代幣可能會以驚人的速度增長。

為什麼 Metacade（MCADE）是更好的加密貨幣投資？

Metacade 如此特別的部分原因在於其以社區為中心的願景。Metacade 的計劃是建立一個平台，您可以在其中找到評論、排行榜和攻略，使任何人（無論背景如何）都可以開始玩 Play2Earn 遊戲。Metacade 還將託管最熱門的 GameFi 創意，它將詳細分析玩家如何在玩 Play2Earn 遊戲時最大限度地增加收入。

那些發布評論和最佳實踐的人將獲得 MCADE 代幣獎勵，以表彰他們在幫助他人取得成功方面的作用。事實上，Metacade 提供多種在其平台上賺錢的方式。有定期的抽獎和錦標賽，以及使用 Metacade 的原生測試環境獲得測試測試版的機會。

2024 年，Metacade 將推出其工作委員會，您將能夠在 Web3 創新領域處於領先地位的公司找到從臨時工、實習和帶薪職位的各種工作。如果您希望在 GameFi 中開始終生的職業生涯，那麼 Metacade 可能是您的答案。

Metacade 添加的最令人興奮的功能之一是 Metagrants。Metagrants 是遊戲玩家從價值數十億美元的遊戲工作室收回部分權力的一種方式，允許他們直接資助自己想玩的下一個 Play2Earn 遊戲。

遊戲開發者向 Metacade 社區提出自己想要創建的遊戲，由社區投票選出自己最希望構建的遊戲。這些比賽將包含數十款潛在遊戲，但只有一名獲勝者將獲得資金以支持開發遊戲。最終，Metacade 計劃在其虛擬遊戲中心提供這些社區支持的遊戲供任何人玩。

投資 Ethereum（ETH）或 Ethereum Classic（ETC）與 Metacade（MCADE）

由於 Ethereum 在合併後面臨激烈的競爭和對 ETH 的需求不足，它不太可能成為目前最好的加密貨幣投資。而對於 Ethereum Classic，它很難在純粹的投機資產之外看到真正的用例。這兩種代幣都有自己的優點，但目前它們的未來似乎還不確定。

將它們與 Metacade 進行比較，Metacade 是一個新推出的項目，旨在成為未來幾年快速增長的行業領導者。憑藉以社區為先的遊戲方式和大量的賺錢機會，它很可能會吸引數以千計甚至數十萬厭倦了遊戲行業現狀的用戶。如果 Metacade 能夠實現其願景，它很快就會成為 2023 年表現最佳的代幣之一。

現在是購買的最佳時機。由於 Metacade 仍只是預售階段 1，只花 1 美元即可購買 125 個 MCADE 代幣。在預售的最後階段，即第 8 階段，您只能以 1 美元的價格購買 50 個 MCADE 代幣。如果您希望參與 GameFi 行業的發展，並相信 Metacade 成為該行業的領導者，那麼現在就是最佳時機。