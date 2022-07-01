Mayweather 與多個跑路項目和詐騙有關

這位超級拳擊明星已經將他在社交媒體上所有推薦的引用都清除了，但互聯網有記憶

沒有良心的人在加密貨幣世界中存在機會，他就是一個好例子

我喜歡加密貨幣。

我相信 Bitcoin 可以讓世界變得更美好——一種數字化、去中心化的貨幣形式，具有嚴格的供應上限，這是世界前所未見的。

我特別認為穩定幣和去中心化金融領域的創新可以創造一個更公平、更民主和更易於訪問的金融體系，而目前的體系往往更有利於高層人士，擴大了困擾許多國家的不平等鴻溝。

但是，不要在這裡自欺欺人了——這個美妙的行業也有其陰暗面。而上述提及的潛力、可能性和真正改變的夢想離現實還有很遠。

監管

無論你是贊成還是反對監管，事實是，這是一個已被允許自由運行的價值 1.2 萬億美元的行業。這是一個常在加密貨幣中使用的說法，但“狂野西部”仍然是描述它的完美方式。當然，它存在很大的積極性，因為可以加速創新，創作者可以自由發揮，障礙仍然很小。

儘管最少監管的這個優勢很重要，但我不想在這裡對其展開討論。我想談談這種環境下的消極外部因素；我想花時間來看看可以在這個空間中運作的壞人，他們以犧牲無辜的公眾為代價，獲得令人垂涎三尺的好處。

讓我們對一個利用體系和容易上當的投資者來謀取利益的個人進行案例研究，他獲得的利益也許比其他任何人都多， 我說的就是 Floyd Mayweather。

Floyd Mayweather

Floyd Mayweather 是一位拳擊手，以其激動人心的戰鬥風格、謙遜的態度和對女性的尊重而聞名。好吧，開個玩笑。

我們來談談錢，因為這就是這篇文章的真正主題。Mayweather 去年在 Sportico 運動員收入榜上排名第六，在他的整個職業生涯中，經通脹調整後的收入為 12 億美元。但是你最近看到汽油的價格了嗎？顯然，即使擁有 12 億美元，他在現代美國也難以維持生計，爲了增加收入，金錢至上的 Floyd Mayweather 將目光投向加密貨幣騙局。

Mayweather 元宇宙項目

如下可以看到他的 Twitter 資料，宣傳某種名為“mayweverse”的元宇宙相關項目，如果你問我，我認為沒有什麽名字比這個更糟了。

有趣的是，這個項目一公佈，他就徹底放棄了之前不斷宣傳的 Floyd NFT 項目。他還刪除了與該帖子相關的所有推文和公共社交媒體帖子。

幸運的是，互聯網是有記憶的，所以你可以在下面看到 Mayweather 的其中一個帖子，當他在自己的豪宅游泳池對著鏡頭聊天時，他表現得非常謙遜。

Floyd Mayweather – Floyds World NFT pic.twitter.com/tdI6tKSME5 — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) April 10, 2022

更糟糕的是，他甚至沒有通知 FloydNFT 背後的團隊（或投資者）他正在啟動另一個項目，也沒有放棄之前的項目。多麼優雅的舉動，Floyd 。

哦，Mayweverse 怎麼了？是的，這是一個跑路項目，而持有者失去了一切。它背後的團隊是匿名的，因此能夠在沒有任何後果的情況下退出。至於 Floyd，似乎沒有受到任何懲罰，這很不幸，但也不足為奇。從好的方面來說，上帝保佑 Twitter 帳戶 @bestvideosofct，因為他們擁有 Mayweather 眾多推銷活動中的精品。

“當然，我是金錢至上，但你猜怎麼樣？我載入史冊，擁有財富，你也可以賺錢”—— Floyd Mayweather

Floyd Mayweather – Mayweverse Pt 1 pic.twitter.com/gUzsxeazNV — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) May 5, 2022

Ethereum Max

Ethereum Max 是一個代幣，它贊助了 Mayweather 與 YouTube 名人 Logan Paul 的“拳擊賽”。在 Mayweather 的大力推廣下，他穿著 Ethereum Max 的 T 恤出現在稱重處，而官方的拳擊賽卡則宣傳了該代幣，並且可以用該代幣來購買門票。

為了好玩，我在下面繪製了自拳擊賽以來代幣的價格走勢。

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Bored Bunny 和 Moonshot 也是用相似手段來宣傳這些跑路項目，但事實上，我懶得深入他們背後的細節。上一個加密貨幣週期中還有許多較舊的項目，最著名的是 Mayweather 推廣的歸零項目 ICO 。

在幾乎所有情況下，他的 Twitter 賬戶上的這些推廣活動都被清除了。

大家注意

我無需強調 Mayweather 不是什麽好人。他曾多次因毆打女友而入獄，身背毆打、攻擊和騷擾等多個案件。考慮到他是一個非常有天賦的拳擊手，多次的身體虐待更加讓人感覺噁心和厭惡。

但正是這些道德敗壞的人可以在加密貨幣領域如魚得水，因為缺乏監管，任何人都可以輕鬆地分叉代幣或鑄造 NFT 收藏品並將其出售給大眾。

這是一個強烈的提醒，雖然盡職調查在投資任何資產類別時都至關重要，但在投資加密貨幣時，這尤為重要，在加密貨幣世界，任何人都可以欺騙任何人，只要他們有 WiFi 連接並且缺乏良心。