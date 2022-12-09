FTX 申請破產，因為 Metacade（MCADE）將在預售中飆升

最近，全球第二大加密貨幣交易所 FTX 將在美國法院申請破產，加密貨幣市場受到重創。在數十名客戶撤回資金後，FTX 的資產負債表上出現了 80 億美元的黑洞，主要競爭對手 Binance 的潛在收購也終告失敗，創始人兼首席執行官 Sam Bankman-Fried 別無選擇，只能申請破產。

儘管最近對市場造成了打擊，但 Metacade 看起來將在預售期間保持其價值並飆升。

什麼是 Metacade？

Metacade 是第一個出現在 Web 3.0 上的由社區主導的遊戲中心。在這裡，遊戲愛好者可以聚集在一起玩最新的邊玩邊賺（P2E）遊戲。它計劃成為元宇宙中領先的 GameFi 平台，為投資者、遊戲玩家和開發者等提供一些東西。

整個生態系統由 MCADE 代幣支撐，可以在平台內使用、質押和賺取。除了遊戲體驗的 P2E 方面，用戶還可以通過其他幾種方式為社區做出貢獻，並在過程中獲得獎勵。包括：

社交空間中的知識共享

回測遊戲

向開發人員提供反饋

撰寫遊戲評論

定期抽獎

Metacade 的總體目標是創建一個完全自主和由社區擁有的空間，其中成員可以完全控制平台決策，同時提供 Web 3.0 GameFi 空間中最深入的遊戲之一，吸引用戶一次又一次地回來。

為什麼 Metacade 與眾不同？

Metacade 路線圖的幾個方面（可以在其 白皮書上 查看）將其與 GameFi 競爭對手區分開來。最明顯的是隨著開發人員創建新遊戲而不斷發展的大量遊戲目錄。與其他遊戲平台不同，Metacade 不依賴於一個或有限數量的遊戲來維持會員的興趣。

Metacade 沒有接受風險資本家的資助，以試圖只吸引那些真正對遊戲感興趣的人。此外，MCADE 預售對所有人開放，因此當 MCADE 進入市場時，其社區成員將從價值上升中受益最多。

這不僅將游戲的力量重新交到那些最關心遊戲的人手中，而且獨特且自給自足的經濟還將通過遊戲內獎勵、競賽、抽獎、質押和社區參與回饋給用戶。平台將通過廣告、付費遊樂場和招聘啟事等方式提供額外的收入。

這種社區方法是 Metacade 路線圖每個部分的核心。它是一個中心，開發者可以將自己的想法變成現實，並通過 Metagrants 獲得社區批准的資金，由成員投票並由平台分發。此外，那些希望在 GameFi 領域建立職業生涯的人可以申請一些最大的 Web 3.0 行業一系列職位空缺。

為什麼 MCADE 會飛速發展？

儘管 FTX 的崩盤在投資者和市場中造成了極大的不安，特別是考慮到流動性和市值損失的程度，但那些尚未在交易所上市的加密貨幣已經免受崩盤的最嚴重影響。

這一點，以及該平台明顯的長壽潛力，在元宇宙世界中是罕見的，因為它是一個平台，用戶可以在這個平台上完成自己想在 Web 3.0 中做的許多事情。

此外，一旦預售完成，它的市值可能會達到 2800 萬美元左右。這使得它遠小於競爭對手，例如 The Sandbox 和 Decentraland，後者達到了超過 50 億美元的峰值。這說明了 MCADE 代幣的增長潛力有多大。

預售購買 MCADE

MCADE 的早期投資者將結束預售，如果他們選擇出售，則將獲得回報。在預售的首輪中，投資者能夠以 1 美元的價格獲得 125 MCADE。在九輪預售過後，其價值就會增加到 1 美元獲得 50 MCADE 的最終價值。這已經使它成為一個有吸引力的前景。

然而，該平台的巨大潛力和其市場路線中緊密結合的特殊性讓 Metacade 感覺被低估了——即使考慮到 FTX 崩盤造成的市場不穩定。所有這些都意味著 Metacade 很可能成為今年最佳的低價投資。