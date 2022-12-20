分析 Metacade（MCADE）與 TRON（TRX）等其他代幣的不同之處

Metacade 是一個新的 Web3 遊戲項目，已經引起了很多關注。最近，有些人想知道 Metacade 與其他項目（如 TRON）之間的區別是什麼。本文將解釋兩者之間的區別，以及為什麼您考慮投資 Metacade，而不是 TRON 。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個 Web3 社區中心，它將自己定位為一切與邊玩邊賺遊戲相關的終極平台。在這裡，您可以與志同道合的遊戲玩家和加密貨幣投資者建立聯繫，沉浸在 GameFi 的世界中，並在玩您最喜歡的遊戲時探索多種賺錢機會。

Metacade 是一個專為遊戲的未來而設計的獨特一站式解決方案。Metacade 背後的團隊旨在利用當前市場上以社區為中心的 Web3 遊戲平台的差距。為此，他們提供了各種有價值的功能，可能會吸引成千上萬的遊戲玩家在 Web3 中尋找安家之所。

例如，在該平台上，您會發現評論、排行榜、專屬論壇、實時聊天以及行業專家分享的最熱門 GameFi 創意。Metacade 還將經常舉辦錦標賽，您可以通過在該平台的虛擬遊樂中心中競爭獨家和經典遊戲來贏得 MCADE 代幣。

然而，Metacade 的願景遠遠超出這些功能。它的目標是成為世界上第一個玩家擁有的虛擬遊樂中心，負責製作市場上最佳的邊玩邊賺遊戲——稍後會詳細介紹。

是什麼讓 Metacade（MCADE）如此獨特？

Metacade 理念的核心是最大化用戶價值。目前，遊戲行業正被價值數十億美元的遊戲工作室所支配，這些遊戲工作室將股東利益置於遊戲玩家利益之上。這導致像 EA、Epic Games 和 Activision Blizzard 這樣的公司生產了人們玩的大部分遊戲。如果您在過去幾年一直是遊戲玩家，那麼您就會知道這些遊戲經常充滿漏洞、付費機制和微交易。

Metacade 旨在將游戲重新交到玩家手中，而不是獲取價值而不回饋任何東西。例如，這就是它向任何發布評論、創意或其他有用內容的人獎勵 MCADE 代幣的原因。2024 年，Metacade 將推出其職位和招聘啟事，您將能夠在其中發現與遊戲行業合作並使遊戲行業變得更好的機會。最重要的是，Metacade 有一個雄心勃勃的目標，即通過 Metagrants 為下一波邊玩邊賺遊戲提供資金。

Metagrants 允許 MCADE 持有者通過社區來決定哪些遊戲獲得資金，以在啟動遊戲方面發揮直接作用。在每次 Metagrant 競賽中，開發人員都會將他們的想法添加到一個池中，供社區投票。獲得最多選票的項目將從 Metacade 金庫中獲得分配資金。開發人員甚至可以使用 Metacade 的本地測試環境來獲得有關他們遊戲的實時回饋！在開發完成後，完成的遊戲將添加到 Metacade 的虛擬遊樂中心中供所有人遊玩。

如前所述，Metacade 的目標是成為世界上首個由玩家擁有的虛擬遊樂中心。為了實現這一願景，Metacade 計劃在開發完成後成為一個 去中心化自治組織（DAO） 。此時，社區成員將站出來擔任領導角色，MCADE 持有者將投票決定這些新領導者要實施的關鍵決策，例如新功能、合作夥伴關係、代幣經濟學等。

什麼是 TRON（TRX）？

TRON 是一個開源區塊鏈，旨在提供去中心化網絡所需的關鍵基礎設施。它成立於 2017 年，旨在讓粉絲直接獎勵他們最喜歡的內容創作者，而無需 Google或 Facebook 等中心化公司的參與。如今，TRON 加密貨幣已經發展成為一個智能合約平台，可以與 Ethereum 或 BNB Chain 等更流行的解決方案競爭，以託管去中心化應用（dApps）和 DeFi 項目。

TRX 是 TRON 加密貨幣生態系統的原生代幣，在整個網絡的交易中使用。例如，內容創作者從他們的觀眾那裡獲得 TRX，而那些使用基於 TRON 的去中心化交易所 SunSwap 的人將需要獲取 TRX 來支付礦工費。它還用作 TRON DAO 的治理代幣，它允許 TRX 持有者對網絡所做的更改進行投票。

TRON 的支持者指出，該網絡的交易費用極低且速度極快，這是開發人員應該在其上構建項目的原因。但 TRON 多年來一直受到批評，從聲稱被盜代碼到對代幣中心化的擔憂。

Metacade（MCADE）和 TRON（TRX）之間的主要區別

TRON 主要是一個智能合約平台

Metacade 和 TRON 之間的第一個關鍵區別是它們的功能。TRON 加密貨幣主要是一個智能合約平台，專為開發人員設計，用於在其上構建去中心化應用。同時，Metacade 是一個社區中心，允許玩家在志同道合的同行中沉浸在 Web3 文化、遊戲和加密貨幣中。

TRON 的代幣分配高度中心化

TRON 加密貨幣的批評者，如該公司的前 CTO Lucien Chen， 指出 該網絡存在高度集中化的問題，聲稱大多數“超級代表”節點都以某種方式由 TRON 控制。這將使 TRON 能夠有效地控制鏈上的治理，儘管這一說法遭到 TRON 創始人 Justin Sun 的質疑。

然而，無可辯駁的是，TRX 的代幣分配缺乏去中心化。超過 29% 的 TRX 代幣由三個非交易所錢包持有，TRX 的前 100 名持有者佔流通供應量的 44.06% ( CoinCarp )。

與 Metacade 相比，它將在預售中推出 70% 的代幣。沒有 VC 分配，代幣分九個階段出售，以實現均勻分配。另外 30% 用於開發、去中心化交易所流動性、營銷和競賽。

TRON 面臨大量競爭

TRON 只是眾多競相將 Ethereum 從頭把交椅上搶下來的智能合約平台之一，而且可以說還有更好的項目。例如，Solana 提供的速度比 TRON 快得多。Binance Coin 為 BNB 鏈提供動力，對於希望構建去中心化應用的開發人員來說，這是一個更受歡迎的選擇。

在查看 TRON 的 DeFi 數字時，這個問題得到了例證。在 2022 年 11 月所有 DeFi 項目鎖定的 494.3 億美元中，有 43 億美元鎖定在 TRON ( DeFiLlama ) 上。Ethereum 持有高達 284.9 億美元，而 BNB Chain 持有 64.6 億美元。TRON 不太可能趕上 Ethereum 或 Binance Coin，因為它們在加密貨幣領域的地位更高。簡而言之，TRON 似乎已經退居二線。

相比之下，Metacade 幾乎沒有競爭。由於 GameFi 是加密貨幣領域的最新趨勢之一，Metacade 作為唯一的 Web3 遊戲社區中心具有先發優勢。雖然模仿者可能會突然出現，但 Metacade 很可能已經在這一點上建立了忠實的粉絲群。

TRON 的抄襲指控

TRON 面臨的最大批評之一是，其大部分白皮書和協議的內容是抄襲其他項目的。Protocol Labs 的首席執行官 Juan Benet 聲稱白皮書“大部分是抄襲的”， 包括項目白皮書中的大部分內容。雖然它不是逐字複製，但大部分內容、詞彙和結構都是從 Protocol Labs 準備的文檔中複製的。Justin Sun 表示，這是中文原文翻譯成英文時出現的錯誤，但在中文版的審查中也發現了抄襲。

此外， 研究人員發現 TRON 的大部分代碼都是從 Ethereum 等其他項目複製而來的，只是對某些方面進行了更改以掩蓋代碼的來源，並且沒有提供任何參考資料。而 Metacade 的白皮書並沒有抄襲，具有原創思想、內容和佈局。

TRON 創始人備受爭議

除了被指控抄襲他人的作品外，Justin Sun 在過去幾年中還面臨著大量的審查。從虛假宣布與 Liverpool Football Club 合作，到因腎結石而退出與 Warren Buffet 共進午餐，再到一天后直播時大笑和開玩笑，Justin Sun 在加密貨幣領域是一個頗具爭議的人物。

2022 年初， The Verge 發表了一篇爆炸性文章 ，聲稱 Justin Sun 親自參與了內幕交易和操縱 TRX 價格，顯然是與鯨魚合作抬高價格，然後以巨額利潤出售。文章接著討論了與 Poloniex 的粗略交易、逃稅的可能性和公然盜竊，所有這些都得到了 Justin Sun 的 15 名現任和前任員工以及“數百頁洩露文件”的支持。

Metacade 的團隊擁有更好的記錄。正如 Metacade 的白皮書中所提到的關鍵人員或“Metaheads”，它有非常乾淨的歷史並且有充分的證據。他們甚至正在尋求 CoinSniper 和 Certik 的認證，以證明他們對透明度和誠實的承諾。

Metacade（MCADE）似乎比 TRON（TRX）更具吸引力

正如所見，TRON 和 Metacade 完全不同。TRON 多年來一直深陷爭議之中，老實說，它並沒有太多的好處。競爭激烈、中心化代幣分配和抄襲指控等問題可能會使許多潛在投資者遠離 TRON，因為還有其他沒有這些問題的代幣可供選擇。

這些投資者可能會對 Metacade 印象深刻。憑藉強大的價值主張、極少的競爭和社區至上的方法，Metacade 在未來幾年內處於超越 TRON 的主要地位。結合作為快速發展行業的先行者和仍在預售中的代幣，Metacade 似乎是一個極好的投資機會。

您認為 Metacade 可以迅速崛起成為賺錢遊戲的領導者？那麼儘早查看 Metacade 預售。因為您越早購買就會獲得更多的 MCADE。例如，在預售的第 1 階段，您將以 1 美元的價格獲得 125 MCADE。而在第 9 階段，您支付 1 美元只能獲得 50 MCADE。

這意味著，只要成為這個激動人心的新項目的最早投資者之一，您就有可能在 MCADE 獲得增加一倍以上的回報！如果您一直在考慮購買一些 TRON，請三思；Metacade 可能是一項更好的投資。