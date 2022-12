從詐騙交易所 QuadrigaCX 丟失的 100 BTC 突然移動

關鍵要點

QuadrigaCX 在其首席執行官 Gerald Cotten 神秘離世後於 2019 年申請破產

據稱 Cotten 是唯一一個可以訪問包含資金的冷錢包的人

Cotten 後來被揭露一直在用 QuadrigaCX 詐騙客戶,這是一個龐氏騙局

在申請破產保護後,2019 年有超過 100 個 BTC 被錯誤地轉移到一個錢包中,破產受託人 EY 表示,由於沒有人可以使用這個錢包,這些資金現在已經丟失

在本週末,該錢包再次醒來,資金被轉移到一個加密貨幣混合服務中

屬於有爭議的(另外一家)交易所 QuadrigaCX 的沉睡 Bitcoin 錢包在本週末醒來了。超過 100 個與已倒閉的交易所相關的 Bitcoin 從冷錢包中被移出,直到現在,冷錢包還被認為是沒有人可以訪問的錢包。

對於任何不熟悉的人來說,QuadrigaCX 是由 Gerald Cotten 創立的一家交易所,也是 Netflix 引人入勝的電視劇 Trust No One: The Hunt for the Crypto King 的主題。它是早期的主流交易所之一,曾一度處理超過 80% 的加拿大 Bitcoin 交易量。唯一的問題是,這一切都是一場騙局。

QuadrigaCX 發生了什麼?

它於 2019 年申請破產,欠客戶近 2 億美元。後來被發現這是一個龐氏騙局,Cotten 以化名開設賬戶,並以虛構的餘額為自己記賬,然後他與毫無戒心的客戶進行交易。他一直過著雙重生活,交易所只不過是老式龐氏騙局的幌子。

四大公司 Ernest and Young(EY)是破產受託人,當它報告該公司錯誤地將 100 個 Bitcoin 發送到一個它無法訪問的錢包時,提供了額外的陰謀。

“2019 年 2 月 6 日,Quadriga 無意中將 103 個 Bitcoin 轉移到公司目前無法訪問的 Quadriga 冷錢包中。檢察人員正在與管理層合作,盡可能從各種冷錢包中找回這些加密貨幣。”

首席執行官神秘離世

這個錢包無法訪問的原因當然是因為首席執行官 Cotten 在旅行中神秘死亡,由此催生了無數陰謀論。他顯然是唯一擁有包含該加密貨幣離線錢包鑰匙的人,這就是為什麼這麼多人指控他偽造自己的死亡。

在本週末,2019 年接收到那 100 個 BTC 的冷錢包突然又活躍起來了。它從這個錢包發送了 36 個 Bitcoin,又從這個錢包發送了 33 個 Bitcoin,這是最大的兩筆交易。但比金額更重要的是,收款人很有趣——代幣被發送到混合服務機構 Wasabi,這是一種加密貨幣混合服務,它的作用是混淆加密資金的來源和收款人。

這是什麼意思?

那麼,Gerald Cotten 是否還健在,是否正在動用他的 Bitcoin 儲蓄?

破產檢查員兼 Quadriga 債權人委員會成員 Magdalena Gronowska 表示,EY 並未動用這些資金。EY 早些時候的報告稱,Cotten 是唯一一個可以使用這些錢包的人。

老實說,沒有人知道。這只是給這個離奇、混亂和陰暗的故事再增添一層神秘感。我們唯一確定的是,Gerald Cotten 是個騙子,QuadrigaCX 是場騙局,現在據說只有他能控制的代幣——假設代幣因為他的去世而丟失了——又開始移動了。

因此,要么 Cotten 還活著,要么其他人可以訪問這些錢包。但如果這一場大戲是合法的,那麼我問問你:他們為什麼要將資金發送給混合服務機構呢?